【電玩】Steam上的邵氏風遊戲　少林高僧大戰武當白眉道人！

港式武打電影乃無數人的集體回憶，不獨香港，連帶歐美、非洲各地都有一大批影迷。有獨立遊戲製作人，便創作了一套名為《Shaolin vs Wutang：Eastern Heroes》的Steam Game。將上世紀武打片的「刻板印象」發揮得淋漓盡致，並完成了很多人的兒時夢想：李小龍對黃師傅；葉問對蘇乞兒！

▍為港式武打片所寫的情書

《Shaolin vs Wutang》乃獨立遊戲製作人Jae Lee的作品，他在Steam的簡介裡開宗明義寫道，這部遊戲「是一封送給七八十年代功夫電影的情書」（a real love letter to classic 70's and 80's Kung Fu cinema）。他希望能每個喜歡港式武打片的影迷，都能夠感受到當中的懷舊情意。

因此，整個遊戲都布滿了各種「致敬位」。由角色形象到場景設計，處處都流露著濃厚的「港產味道」。例如在人物選單中，就有一個名曰「Armor of God」的角色，明顯是要戲仿羅莽師傅的經典電影《金臂童》（The Kid with the Golden Arm）。而有些角色則直接以武技命名，例如「醉拳」（Drunken Fist）、「鷹爪拳」（Eagle Claw）等。配合他們的造型外表，玩家很快就能認出，他們就是《醉拳》系列中的成龍和《蛇形刁手》裡的黃正利：

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而一些港產片常見的人物設定，如白眉道人（White Brown）、朝廷鷹犬（Mantis）、白蓮教主（8 diagrams Fist）等，亦有在遊戲中出現。至於那些蜚聲國際的武打巨星，如李小龍、李連杰、劉家良師傅、甄子丹等，也各以自己的代表形象示人，實現「葉問」大戰「黃飛鴻」的夢想。不過，最令編輯J欣賞的是，本作連一些經典的配角也囊括其中，例如在《龍爭虎鬥》裡被石堅害死的黑人空手道家Jim Kelly，以及在歐美地區甚具知名度的楊斯（Bolo Yeung）等。 在場景設計方面，也可見到許多熟悉的地方，例如宗祠、火燒的寺院、鄉間的山林小道和破屋等等。連待機畫面也是模仿嘉和電影的開場方式，實在非常有心思。



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▍「刻板」的格鬥方式

這種講究「致敬」的風格，亦影響了遊戲的格鬥模式。正如上文提到，每個角色都有自己一套專屬的武術動作，其內涵當然也是取材自不同的港產武打電影。因此，武打電影裡常見的「刻板印象」，就被一併承襲下來。例如使用螳螂拳的朝廷鷹犬，就永遠都要擺出「螳螂刁手」的架式，而擅長鶴拳的女俠，則必定要以鶴嘴進攻。在鏡頭色調的影響下，確實極具「邵氏電影」的味道：

此等誇張的格鬥招式，自然難以跟真實的武術技法相提並論。但其實在一些細微的地方，依然可以看到製作者對武術文化的用心。例如「李連杰」一角，其在遊戲中的名稱及武術風格，便為Wu Shu，即作為運動項目的「競技武術」，而不是常用的「Chinese Martial Art」（中國武術）。蓋因李連杰乃北京武術隊出身，他所研習的便為「競技武術」。製作組以Wu Shu作為「李連杰」的武打風格，其實是做足了研究工夫。

另外值得留意的是兵器。本作系統除了設有徒手格鬥之外，每個角色亦有專屬的兵器，而它們大多是真實存在，卻又比較少見的「奇門」武器。例如朝廷鷹犬所用的是草刈鐮刀（Kama）。而「楊斯」則是用「金棒」（Kanabo），一種類似於狼牙棒的日本武術兵器。另外亦有韓式合氣道專用的短木棒（Dan Bong）、日本鐵尺（Sai）、類似鐵蓮花的「鐵甲」（Tekko）、尼泊爾人的廓爾喀刀（Kukri）等。至於三節棍、月牙鏟、拐等港產片常見的中國兵器，當然也是「一應俱全」。

比較有趣的是「巴西戰舞」（Capoeira）一角，他所用的「兵器」Berimbau，其實是巴西當地的民間樂器，這是因為「巴西戰舞」對練時會奏樂，會用到此樂器，同時又能帶出角色的民族背景。跟「成龍」的酒壺及「袁小田」的紙傘，有著異曲同工之妙。

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▍向獨立遊戲製作人致敬

《Shaolin vs Wutang》早在三年前便已經推出了測試版，並在上年的7月26日正式登錄Steam。

雖然本作並非出自大廠的手筆，但其誠意及遊玩性卻絕對是有過之而無不及，對香港地區的玩家尤有共鳴。各位如果想以遊戲的方式，重溫港產電影風光歲月，就萬勿錯這款《Shaolin vs Wutang：Eastern Heroes》，向獨立遊戲製作人致敬！