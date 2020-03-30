陳鈺芸(JuJu)獲美國傑出打星獎　回港分享隔離點滴

這次「在家運動」系列，我們邀請了正在自發在家隔離的動作影星陳鈺芸(JuJu)為我們自拍教學片段。

JuJu早前出席洛杉磯美中企業家商會（American-Chinese CEO Society) 一年一度的荷里活之夜頒獎典禮，並憑Netflix 美劇《五行刺客》（Wu Assassins) 、西片HOLLOW POINT、及港產動作片《九龍不敗》三個去年作品內的武打角色獲大會頒發「年度武打影星傑出表現獎」。獲奬後本來會飛到東南亞地區拍攝新戲，但因新冠病毒疫情令電影拍攝要改期。而另外一套在五月會開拍的美國動作片，電影公司亦已通知她所有製作要改期至疫情過後，使她所有在美國或海外的拍攝或會議都取消了。本來JuJu打算與老公、電影導演司徒永華(Antony)四月才返港，但面對美國的情勢發展和各類必需品短缺，他們決定提早於18日回港陪伴家人。



「返香港機位好少，我地訂即日返香港但無直航，要停台北七個鐘再轉機，返到香港雖然唔駛強制隔離，但我同老公都決定安全點一齊在家隔離十四天，無謂冒險！盡公民責任 ，顧己及人。希望大家可以平安，社會和世界早日可以回復正常！」

JuJu（圖中）與NETFLIX劇集《五行刺客》團隊。（受訪者FB專頁）

與老公開設頻道分享隔離點滴

在家隔離十四日，JuJu和老公足不出戶，朋友和家人把食糧放在門口給他們，除了每天一早在家做運動，她也和老公開了YouTube 頻道「JuJu Antony」 一齊拍片分享自我隔離期間的浪漫活動: 煮飯仔、畫人像、做運動、剪頭髮、學跳社交舞等。



「進入倒數一週隔離，為了慶祝最後一星期的隔離，在Day 8 我們有一個 “Date Night” (約會)慶祝。 二人穿著晚裝，Antony準備了99支玫瑰去睡房門口接我去燭光晚餐，二人分飾六個角色，做接待員到、表演嘉賓、廚師、場面非常搞笑！」

JuJu涉獵多種不同武術，但多年專於ITF跆拳，2014年更獲國際跆拳道聯盟亞洲賽銅牌、中國公開賽一金一銅。這次她以跆拳道側踢動作為例，示範動作要點和保持平衡要訣，好讓一般缺少運動訓練的讀者可以參考，以此鍛煉腰、臀和腿部肌肉。若大家想降低難度，建議可以扶櫈做。



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(網上教學僅供參考，讀者練習宜根據身體狀況量力而為，如有疑問請諮詢專家建議。)

