【九龍不敗】陳鈺芸曾任香港跆拳道代表隊　好身手殺入荷里活　

近年港產片打女買少見少，最近上映的《九龍不敗》就出現一位身手了得的女星，她就是選美出身、於荷里活發展的陳鈺芸。

陳鈺芸在《九龍不敗》中與張晉連場激戰。（電影劇照）

現年30歲的陳鈺芸，入行拍戲前曾參與多個選美比賽，當中包括與TVB舉辦的《國際中華小姐》有聯繫的《全美華埠小姐選舉》，而陳鈺芸於2009年參選時就拿下「TVB人氣小姐」獎。後來成為演員後，身手了得的她主力拍攝動作片，而且在中國、荷里活兩邊走，除了演戲外，亦擔心製片等幕後工作。

陳鈺芸曾參加選美比賽。（陳鈺芸Facebook）

而令陳鈺芸的名字在香港為人所熟悉的作品，就要數2016年袁和平執導的《臥虎藏龍：青冥寶劍》，她飾演其中一名俠客，展現出好身手。原來陳鈺芸曾於2013年舉行的《第八屆中國跆拳道公開錦標賽》中，奪得黑帶女子組別的套路個人金牌及自由搏擊個人銅牌，翌年在國際跆拳道聯盟亞洲賽代表香港，奪得黑帶女子組別的二段套路個人銅牌。除了跆拳道外，陳鈺芸亦精於泰拳，曾獲得WMC The One Legend泰拳拳賽46公斤組別冠軍。

參演《臥虎藏龍：青冥寶劍》令陳鈺芸更為觀眾所熟悉。（陳鈺芸Facebook）

近年參演更多港產片，包括《八步半喜怒哀樂》、《空手道》及最近上映的《九龍不敗》，香港影圈缺乏像陳鈺芸般的好身手女演員，且看她能否像楊紫瓊般，成為新一代港產片打女代表。