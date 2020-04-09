【Mortal Kombat】《格鬥之王》改自同名遊戲　入腦電音紅足25年

有說UFC 安排了私人島嶼讓外國拳手就算未能到美國，也可以作賽。而對上一個在私人島嶼舉行的格鬥比賽，大概就是1995年上映的《格鬥之王(Mortal Kombat》了。

正邪大戰

這次要介紹的不是《真人快打》遊戲，而是在1995年上映的真人電影《格鬥之王》。因為由格鬥遊戲改篇，而格鬥遊戲劇情本來就不需要過分精雕细琢，因此電影的劇情亦非常簡單：

有一位另一次元「外部世界」的霸主「紹·可汗（Shao Kahn）」想侵略地球，因為上古之神的限制下，他不能直接派兵攻打地球。他必須派出代表參加「格鬥之王(Mortal Kombat)」，並連續十屆擊敗地球派出的勇士，那他就可以控制地球了。而紹·可汗已贏了九屆。

這一次，守護地球的神「雷神(Raiden)」，找了來自少林的劉康(Liu Kang)、動作明星Johnny Cage 以及特種部隊的Sonya Blade，來到比賽舉辦者、同時偏幫「外部世界」的巫師尚宗(Shang Tsung)的私人島嶼，參加這次的「格鬥之王」大賽以守護人類。

當然每個人物都有很深刻的故事，例如「藍忍者」絕對零度(Sub-Zero) 及「黃忍者」魔蠍(Scorpion) 之間的恩怨情仇就刻劃得很深刻，但整體故事就是「打比賽救世界」。

這套電影當年在各地大收，而且其電音主題曲到現在還是深入民心，Youtube中有超過一億次的點擊(Mortal Kombat!!!!!!!!!)：

刻板印象武術大亂鬥

很難說《真人快打》中有深厚的武術成份，畢竟這是一個可以出「寒冰波動拳」的世界。但當中的角色大多都來自一些現實的武術家或動作演員。

最明顯的就是劉康的角色原型就是李小龍，雖然不像其他「李小龍複製人」那樣90%相似，但功夫褲加赤裸上身的造型，在遊戲中高音的叫聲，怎麼也有濃厚影子：

而Johnny Cage 在遊戲內，本來就想找范·達美(Jean-Claude Van Damme)作原型，只是最後有變卦只好作罷。遊戲內的「一字馬打要害」，正是來自 《拳霸天下(Bloodsport)》:

+ 4 + 3 + 2

要說武術特色，電影中有一幕，當劉康與尚宗決戰前，尚宗以死靈巫術召喚了一些古代戰士，叫作有一點點跟現實有關：

電影中有多個特效在現今看來還是很不錯。同時亦有很多東方的文化元素，例如大量中式擺設、日本忍者等，不論遊戲還是電影中，都能看到那種神秘的東方主義色彩。

2021年會有重啟版，大家記得留意。

香港演員仇雲波

值得一提，飾演主角劉康的演員是仇雲波(Robin Shou)。仇雲波在香港1960年出生，1971年全家搬到美國居住，但亦有參與香港的電影製作(藝名為威龍)，例如《省港旗兵3》、劉德華和譚詠麟的《至尊無上》、周潤發的《義膽紅唇》和甄子丹的《洗黑錢》。拍攝《格鬥之王》後多於美國發展，他在《殺戮時速 (Death Race) 》三部曲中都有出場。