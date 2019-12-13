【鐵拳】武編周記：詠春角色實裝　除了日字衝拳還有什麼？

萬眾期待(起碼是編輯R) 的《鐵拳》詠春新角色Leroy Smith，幾日前終於可以下載，但此角色究竟有多「詠春」?

回想當日介紹片段中，由開頭打木人樁，到連續擊敗Marshall Law（很像李小龍那位）、Lei Wulong（很像成龍那位）及Feng Wei （原型有說是李連杰，但其實更像《刃牙》中的烈海王那位）三位與中國武術有關的角色，可說是盡顯霸氣：

+ 5 + 4 + 3

簡單說，實際遊戲內他的某些招式上用的是詠春的技術，甚至可說帶刻板印象的動作，但很多時都打得非常大開大合，也就是不太詠春吧？( 但因為沒有學過詠春，所以對技術不太熟悉。如果有學過詠春的讀者，不妨也分享自己的看法。)

先說很明顯一定要有日字衝拳：



亦有一些很符合刻板印象的招式，如「向地連環日字衝拳」，可見《葉問》電影影響之深：

蹲下也有如《葉問》第三集「踎低打泰臣」的感覺：

問題是如果前腳伸直，而腳根碰地，此時如果對方下踩自己的膝蓋，不會很容易受傷嗎?過去跟巴西戰舞的習者交流過，說蹲下前腳伸出去膝蓋也不能指天，而會指向外，以防被踩。或者這個動作是作練功用，而非搏擊用。甚或這個根本不是詠春動作。

其他如寸勁以及「踩膝蓋」的截腳亦有表現出來：

一個自己喜歡的細節，是角色很強調肘擊，很多連續技最終的那一下都是用肘。詠春作為注重近身粘打的武術，肘擊其實是很重要的元素 (雖然這種肘動作太大了)：

而且很多動作都很大開大合，甚至還出現「轉身旋風腿(遊戲內這樣叫)」以及不知在哪兒才能看到的「轉身飛拳」這類招式，感覺很不詠春：

畢竟是遊戲角色，如果每個動作都是小動作的話，除了很難重現，也很難跟其他的角色對戰。相對於遊戲內重現度很高的八極拳、醉拳、五形拳等等，那些拳術除了有某些標志性動作外，只要整套拳一次過打出來就已經像打人(當然事實上，是練還是用可能有分別)，反而詠春的三套拳就較難複製這種性質。

當然也有一些很好的點，例如這一下格檔，檔開對手後可以入中線連打日字衝拳，十分爽快：



整體而言是個快速高攻的角色，非常不錯。

大多數格鬥遊戲都是日本出品，空手道角色多不在話下，又因為八極很早傳到日本，再經過漫畫《拳兒》推廣，使得很多遊戲中也有使用八極拳的角色，相比之下使用詠春的角色就很少了。所以喜歡詠春以及格鬥遊戲的讀者不妨試一下。