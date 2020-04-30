【佛誕】僧兵：驍勇善戰的佛門中人　唐玄宗與武田信玄都不敢輕視

佛教一向予人與世無爭的感覺，但其實不論在古代抑或當下，佛門之中素來不乏勇悍之輩，武僧和僧兵便為最佳例子。他們精通武藝、驍勇善戰，其中僧兵更加投入戰場，為自己的政治集團立下汗馬功勞，在中日韓三國歷史裡都發揮過重要作用。藉著佛誕的日子，我們便來稍稍了解一下，這支在東方歷史上舉足輕重的神秘軍團。

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《鳴梁海戰》中的朝鮮僧兵

提到僧兵，許多人都會將之與武僧相混淆，又以為「僧兵」是日本的專有名詞。雖然僧兵本身就跟武僧難以劃清界線，但兩者確實有著明顯分別。正如上文所述，能夠建立自己武裝勢力並為上過戰場的僧侶，才能稱得上是「僧兵」。單純習武或擁有武器的佛門中人，只能夠稱作「武僧」。另一方面， 「僧兵」無論從狹義或廣義上講，都並非由日本所獨有。例如《明史．卷九十一．兵三》，便明確寫道「又僧兵，有少林、伏牛、五台」。

而在東亞歷史顯赫有名的「壬辰倭亂」（又稱「萬曆朝鮮戰爭」），朝鮮一方亦徵集了不少武僧組成軍團。從性質上講，他們亦可以稱作僧兵。按記載，當時從全國召募的僧兵大概有8000人，由年過七旬的西山大師休靜統率，與明朝派來的軍隊一同參與了清州、平壤、開城等戰役。正是他們的汗馬之功，讓其時遭到排斥的佛教，得以稍稍復興。

在2014年的電影《鳴梁海戰》中，與李舜臣（崔岷植 飾）並肩作戰的幾個僧人，應該就是這類型的僧兵。

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橫跨千年的中國僧兵

至於中國歷史上的僧兵，則可追溯至南北朝時代。北魏末年，魏孝武帝西奔時，便有「沙門都維那惠臻負璽持千牛刀以從」。沙門都乃北朝僧官名稱，專門負責管理僧眾事務。此句意思，是指沙門都攜同門下千人弟子，持武器跟隨魏孝武帝一併出走。足見當時已有僧兵的雛形。

事實上早在劉宋的元嘉時代，就有不少僧人被徵去充當壯丁，守護涼洲城，南齊「亦軀迫沙門助其戰守」。北齊將領高諧更曾開出高昂金額，引來了來了數千僧人參軍。及至唐代，唐高祖李淵亦挑選過兩千精壯的太原寺僧充兵兩府。後來的唐玄宗也曾盛讚，「列剎之中，余習騎射，有教無類，何可止息」。意謂當時的寺院習武成風、尤善騎射，同時亦反映出這批武僧，可隨時調派上陣擔當僧兵，故與皇室關係密切。

去到宋元兩代，輪到五台山的僧兵踏上歷史舞台。當金兵攻打代州之際，五台山住持真寶便響應宋欽宗的號召參與抗金，可惜最後事敗被俘。而北宋將領武漢英，在率兵救援太原時，亦說動了五台山僧人龐僧正，派出僧兵抗金。連元朝統治者，也非常賞識五台山僧兵，甚至認為他們懂得咒術且武藝高強，要求徵調僧兵參與西征。

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當然，令僧兵名動天下的時代，還是當屬明朝。正如文首所引用的《明史》紀錄，明代的僧兵主要來自少林、伏牛、五台三大佛教聖地，其中尤以少林表現最為突出。嘉靖三十二年（1553年），倭寇犯杭州，「三司領僧兵四十人御之」，大勝而回。他們的首將天真、天池，便同為少林僧人。期後在蘇州翁家港，少林僧人天員與一眾僧兵，將倭寇六十餘人斬首，被奉為一時佳話。

而在明代的記載之中，亦開始窺見到僧兵所用的武技和武器。例如五台山的僧兵就較為擅使槍法，即傳聞中的「楊家槍」。《籌海圖編．卷十一．僧兵》便有云：「五台之槍，本之楊氏，世所謂楊家槍是也。以五台山僧善楊家槍，調征倭冠」。而少林僧兵則以鐵棍聞名於世，按明代人張鼐的《吳淞甲乙倭變志》，少林僧兵「俱持鐵棍，長七尺，重三十斤，運轉便捷如竹杖」。而隸屬少林旁支的僧人月空，則曾「以鐵棍擊碎賊首。於是諸賊氣沮」。事實上，少林寺僧曾經得到過名將俞大猷傳授棍法，他們對於棍術的熟練，或許正正是始於抗倭戰爭期間。

雖然少林寺僧武藝高超，但戰爭的殘酷並沒有從他們身上褪色。學者顧炎武的《日知錄》便提到過，月空所率領的三十餘人在松江作戰時，「持鐵棒擊殺俊寇甚眾，皆戰死」。少林內亦有碑文寫道：「嘉靖時……倭寇等倡亂，本寺武僧屢經調遣，奮勇殺賊，多著死功」，可謂極其壯烈。

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+ 7 + 6 + 5

以霸道顯世的日本僧兵

不同於朝鮮或中國，日的僧兵大部份時間都不聽令於中央政府。他們更像是地方的私人武裝團伙（或傭兵），純粹為了保衛寺院的財產而糾合在一起。因此日本的僧兵素來都是朝廷心腹大患，甚至被部份人視為惡霸、流氓的代名詞。

日本僧兵最初由京都、奈良等地的大寺院雜役（堂眾）所組成，去到平安時代末期發展成為龐大勢力。他們以興福寺、延曆寺、園城寺、東大寺等為據點，不斷參與寺院乃至神社間的鬥争。期後更衍生了「仁王之亂」，打算推翻平氏家族的統治。雖然最終事敗，但就引發了「治承．壽永之亂」，使源賴朝為首的「鎌倉幕府」得以登上歷史舞台。

而除了對外吞併，寺院內部亦經常發生動亂。上文提到，僧兵大多是由寺中雜役所構成。原因之一，就是他們體力較好，於是很容易就能推翻上層的寺僧。在延曆寺內戰之中，雜役僧便是在打敗了寺內誦經的法師後，取得了延曆寺的統治權，並索性佔山為王。

及至室町年間，曾以「義元」之名當過「天臺座主」（即延曆寺主持）的足利義教，因為深知僧兵的威脅，對延曆寺發動了大規模的鎮壓。期後在戰國時代，多個寺院都參與了大名之間的戰爭，並受到了不同程度的打擊。例如延曆寺及本願寺，便先後遭到了織田信長打擊。而擁有強悍「鐵炮」（即火銃）隊伍的根來寺，則被豐臣秀吉大力鎮壓，軍事力量盡失。

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+ 5 + 4 + 3

雖然如此，但僧兵勇悍的本色，還是讓不少大名吃盡苦頭。例如上杉謙信就以僧兵配合其「車縣陣法」，令武田信玄損失慘重。據聞在大名之間，惟獨織田信長對他們無所畏懼。後來他被人稱為「第六天魔王」（專門破壞佛教修行的天界天主），或許就是跟他對佛教的強硬態度有關。

綜合前文所述，日本僧兵的成份複雜，按理較難有統一的服飾和裝備。但依照現存的「绘卷物」，他們的外形卻又頗為一致。基本上，大部份的僧兵都是包頭巾、穿高脚木屐，並以薙刀作為主要武器，另外會再配上一柄短刀置於腰間，有某些僧兵亦會帶備火銃。順帶一提，因宮本武藏傳說而廣為人知的「寶藏院流槍術」，其創始人胤榮本為奈良興福寺的僧人。而興福寺本身亦是僧兵的重要據點。由此推論，除了薙刀之外，十文字槍等日本槍術，應該也是僧兵的代表武技之一。

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