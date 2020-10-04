受戲曲小說影響，每逢提起楊家槍法，就必然想到楊家將、穆桂英。事實上，中國的確存在過一門楊家槍法，它亦確實是由女性打出名堂。不過那人並不是穆桂英，而是紅袄軍領袖楊妙真。 今天【武備志】就向大家淺介一下真正的楊家梨花槍。

延伸閱讀

【王宗岳．陰符槍譜】槍法中的太極拳法 中國古典武藝永恆經典

【俞大猷．劍經】明朝大將復興少林棍勇 原因竟跟宋太祖有關

天下咸尚之

大槍素來是戰場上的重要兵器，尤以唐宋年間發展最快。當時各地都出現了不同的槍術流派，包括東路槍手、河東槍法、張家槍法、朱家槍法等，其中名頭最響的便屬楊家梨花槍。明代將領戚繼光便曾經寫道：

夫長槍之法始於楊氏，謂之曰「梨花」，天下咸尚之 ——戚繼光《紀效新書》卷十 <長槍總說>

也就是說楊氏梨花槍囊括了當時的槍法精要，其影響力之大可見一斑。按現時的文獻考證，楊氏梨花槍出自山東益都人楊妙真。他的兄長楊安兒本是金國防御使，後來因蒙古南侵而奉命戍邊。結果楊安兒卻在中途逃回山東，並乘機舉兵抗金。由於這種民變軍隊多以紅衣為記，故被稱為紅袄軍。

【點擊圖片，觀看戚繼光畫像並了解《紀效新書》部份內容】

+ 3 + 3 + 3

南宋嘉定八年（1215年），楊安兒被金兵擊敗，墜海身亡。其妹楊妙真遂率餘部轉戰各地，並與另一名紅祅軍將領李全相遇，兩人結成夫妻。此後楊真妙繼續與李全抗擊金兵，後者更被南宋朝廷封為保寧軍節度使、京都路鎮撫副使。

然而在寶慶二年（1226年），李全被蒙古軍圍困在青州，最終選擇了投降敵陣，更帶兵攻打南宋，並在揚州兵敗被殺。楊妙真聞訊後知道大勢已去，便留下了一句：

二十年梨花槍，天下無敵手，今事勢已去，撐柱不行 ——《宋史記事本末》卷八十七

而這句說話，就成為了楊家槍法在史上的第一個記錄。問題是：上述這大段歷史背景，與楊家槍法在後世的影響力有何關係？

融合與發展

首先，假設「二十年梨花槍」一話並沒有誇飾，那楊妙真便是在起兵之初便懂得梨花槍法。以她當時大概二十歲的年紀，實在很難憑個人力量就創出一套完整的槍法體系。故此有理由相信，楊氏梨花槍是楊妙真的祖傳武藝。或早在楊妙真之前，梨花槍法便已經相當成熟。簡言之，楊氏梨花槍並不是由楊妙真一人所獨創。

而按其他資料記載，楊妙真的夫婿李全也是一名懂武之人，據聞他「弓馬驕捷，能運鐵槍」。坊間甚傳言他們兩人在成婚前夕，曾經展開過一場激烈對決。所以後來楊妙真留下的梨花槍法，極有可能是揉合了李全的武藝，再加上在戰場多年的搏鬥經驗而成。

另一方面，楊妙真夫婦長年南征北討，亦使到這套槍法隨著軍旅流散各地，並在楊妙真歸隱後繼續傳承下去，最終在二百年後的明初成為了槍法大戶。可以說，假若沒有駁雜的歷史背景與演變路向，楊家梨花槍很難會發展出這等程度的技術。

受戲曲小說影響，每逢提起楊家槍法，就必然想到楊家將、穆桂英。而歷史上的楊家槍法，雖然確實是由女性打出名堂。不過那人並不是穆桂英，而是紅袄軍領袖楊妙真。而且也不是她的個人獨創。（圖片擷取自https://bit.ly/3inCOb4）

延伸閱讀

【兵器】周星馳電影中的「霸王槍」

五郎八卦棍

梨花擺頭

可惜的是，及至明代中葉時期，楊家梨花槍已經基本上在民間失傳。惟獨少部分軍方將領及武術家，依然對之有所研究。戚繼光創編的「槍法二十四勢」，便吸收了不少楊家槍法的精華。

至於另一位明代武術名家程宗猷，亦非常欣賞楊家梨花槍法。他曾在其著作《秘本長槍法圖說》中，解釋過「梨花」之意：

先有槍圈為母，後有封閉捉拿，拿槍救護，名曰『梨花擺頭』……你攔槍還槍（花槍），我梨花槍圈裡札你。你拿槍還槍，我拿槍。我梨花槍圈外札你，你攔槍還槍，我拿槍（梨花擺頭） ——《秘本長槍法圖說》八槍母

按照這種解讀方法，「梨花」其實是一種反擊的劃圈方法。例如當對手札槍時，我就劃一個圈錯開他的攻擊，然後在外沿的位置順勢反擊。戚繼光曾形容楊家槍法「有虛實，有奇正……其勢險，其節短」，大底就是描繪梨花槍的反擊方法。

【《秘本長槍法圖說》內有一套名為「槍勢十八式」打法，點擊圖片觀看當中部份招式】

值得留意的是，雖然楊家槍在當時仍然備受推崇，但武術界亦已經出現了不同批評聲音。戚繼光就出過「楊家槍之弊」在於「身步齊進」、「單手一槍」，即吳殳在《無隱錄》中所批評的以單手將槍身完全送出之「單手殺」（吳殳此語乃批評馬家槍法）。事實上，吳殳對楊家槍法亦有作出批評，他認為：

楊家之法，專為行陣粗人，故槍身加長，槍圈加大，使勇力粗獷者易學……於是大封大劈之教，遍於耳目，而楊家槍法壞矣。 ——吳殳《手臂錄．楊家槍說》

上述的批評之語，反映出明代武術界在吸納楊家槍的同時，亦進行了剖釋與再造，這點實在值得後學細究。

【包括香港在內，現時世界各地都有不少的武術愛好者，嘗試重塑大槍技法。他們的不少技法，便是取材自《手臂錄》。點擊圖片，觀看香港八極拳協會盧韋斯師傅的示範】

+ 7 + 7 + 7

相關文章

【吳殳．手臂錄】兼收大槍、單刀、狼筅 奠定中國三百年兵器武藝

【程宗猷．單刀法選】見證中日武術的交會 以雙手刀打出少林棍術

棍藝擅少林——《少林棍法圖說》