日本寶藏院流槍術為傳承武藝　眾籌育苗齊植樹

最近數年，日本著名的寶藏院流槍術開始眾籌植樹，只是原因跟生態保育並無太大關係，反而是與武藝傳承有關。

寶藏院流槍術

因為有關宮本武藏的故事中有出現「寶藏院流槍術(宝蔵院流槍術)」，以至成為了日本較多人認識的槍術流派。

據說大約在460年前，興福寺的僧人宝蔵院覚禅房胤栄在池塘中看到漂浮的新月，並建立了槍頭為十字形的槍矛，即「鎌槍」，或叫「十文字槍」，亦以此由原本的槍術中創立了「寶藏院流槍術」。「鎌槍」除了中間的槍刃外，兩側還有配上了月牙型的鉤鎌，用以勾扯敵人的兵器或直接割擊對手。

「寶藏院流槍術」中有句話：「突けば槍 薙げば薙刀 引けば鎌 とにもかくにも外れあらまし」，大概翻譯是「突刺時為槍，斬擊時為薙刀，拉割時為鎌刀，這樣又好那樣又好，都可以」（後一段較難翻譯），可見其鎌槍術的技法特點。

一些技術詮釋可接下圖:

+ 3 + 2

眾籌植樹救槍

這個歷史悠久的流派，在這幾年遇到一個大問題，就是槍愈來愈難買到。

橡樹愈來愈少，以致在十年前開始愈來愈難買到槍 一箭順三

寶藏院流槍術第21代宗家一箭順三在接受日本產經新聞訪問時說，他們用的槍柄來自於沒有打結的長橡木。在過去因為橡木是建築素材，所以很容易找到。但因為現時愈來愈少建築物以橡木為材料，所以就愈來愈少橡木林。近年只餘下愛知縣的一家製材所接受槍的訂單。

一箭順三亦試過以其他木材作槍柄，只是其他木材要不是太硬沒有所需的回彈力，就是很容易斷裂，或者太滑很難抓住。有玩過長棍的讀者都會知道，棍的材質重量會影響技法發揮。一箭順三亦指出假如以那些木材作槍柄練習，技術會有所改變。

有見及此，他決定眾籌植樹，復興在江戶時代就已用來作槍柄的橡木「葉長樫」，在2013年開始諮詢縣森林技術中心，並在九州買了2500平方米的樹林開始種植，同時開始育苗。

（https://www.facebook.com/hozoin/posts/749387665248564）

樹苗在三年間可以生長到40至50厘米，然後就能把樹苗帶到樹林種植。要橡樹成長到可以用來作槍柄，需要30至50年的時間，所以這並非一代人可以完成的事。