【薙刀】源遠流長的日本傳統兵器 女性和尚武士皆用

日本武道包含多種武術，包括武備志介紹過的柔道、空手道、劍道、相撲、合氣道、弓道、杖道等，當中還有一種在日本歷史上頗具地位的兵器武術——薙刀術。（音「替」）

在介紹薙刀術之前，先跟大家談談薙刀這種兵器。

很多人以為它是日本女性專用的兵器，但現實上並非如此⋯⋯

▍ 薙刀簡介：

（圖片擷取自：Felice Beato，http://bit.ly/2t4kNHv）

薙刀是古代日本武將使用的一種長柄兵器，形狀類似中國關刀的重形兵器，被應用於戰場打鬥殺敵。及後武家女性均需學習薙刀術，薙刀因而被改造成較輕量化的武具，使女性能夠充份控制，同時亦增強薙刀術的速度及機動性。

今天薙刀術漸漸演變成現代武道運動，全日本薙刀聯盟確立現時的薙刀形制，薙刀術成為日本武道搏擊運動的其中一個重要項目。

▍ 薙刀的由來：

相傳薙刀是奈良時代（ 710 年 - 794年）傳入，由於當時日本與宋代交流密切，遣唐僧人便將中國襌宗寺院習武使用的大刀帶到日本，並逐漸獨立發展適合日本人體型使用的輕量化大刀，即日本薙刀和長卷，並成為奈良時代僧兵的常用武器之一。



武備志中亦羅列了不同的長刀種類。（圖片來自：茅元儀《武備志》, via Wikimedia Commons）

可是，雖然傳說西漢已有所謂的「偃月刀」，但按照古代鍛造技術發展，在中國歷史上跟薙刀非常相似的「眉尖刀」，至少要到宋朝才成為軍中常備兵器。在宋代的《武經總要》中，便介紹了七種長柄刀，如掉刀、鳳嘴刀、筆刀、屈刀、戟刀、偃月刀、眉尖刀。

假如薙刀真的是從唐代引入的話，有可能會是唐代失傳的長刀——陌刀。《唐六典・卷十六》的：「陌刀，長刀也，步兵所持，蓋古之斷馬劍。」然而，從這種長柄刀的刀形卻是雙刃直身，跟薙刀外形大相徑庭。因此，有可能當時引入的長柄刀，只是薙刀的前身。



薙刀的前身「手鉾」。（圖片擷取自：http://bit.ly/2t1IkJq）

因此有研究指出，薙刀可能改良自奈良時期獨有的長柄兵器「手鉾」（てほこ）。這種兵器改良自一般長槍，兼具刺、斬功能。以上圖藤安将平作、正倉院所復原的手鉾來說，它全長104.4厘米，柄長66厘米，刃長38.4厘米。從長度，還是形狀來說，手鉾跟薙刀還是相距甚遠。

所以，就著薙刀的起源，至今還是眾說紛紜。

▍ 薙刀在古時的應用情況

（圖片來自：楊洲周延 - artsanddesignsjapan.com, パブリック・ドメイン, http://bit.ly/2GgxOpu）

在一般印象中，大家經常以為薙刀是一種女性專用的兵器，但其實它早在最初是作為武士及僧兵的戰場兵器。

在平安時代（794－1185），武士集團的作戰方式為先在馬上作遠程射擊，然後才接近進行「一騎討」（武將單挑）。其後當作戰方式轉為步兵集團戰為主時，薙刀便開始成為足輕（步兵）廣泛應用的兵器之一。

在源平合戦（1180–1185）期間，當時騎兵作戰變得越來越重要，而薙刀則能有效抵抗騎兵攻擊之餘，又能在步戰中造成很大威力，所以薙刀在戰場上的地位再度提升，被武士視為戰場上的利器。甚至為了防禦薙刀的下段砍擊，特地把護脛加入到日本裝甲的一部分。由此可見，薙刀在當時戰場上有著很大的影響力。



（圖片擷取自：http://bit.ly/2GeAeF2）

南北朝時期（1331 - 1392年）戰亂頻繁，當其時的長槍不如戰國般長，而且只能用於刺擊和打擊。反觀薙刀不單亦能刺擊和打擊，更能作出大範圍、大威力的斬擊，因此還是廣為武士使用。在成畫於鐮倉時代（1185 - 1333）的《平治物語絵巻》中，便不時看見手執薙刀的武士身影。在1370年成書的日本古典文學名著《太平記》中，亦經常描繪豪勇之士揮舞薙刀擊倒對手的情景。

▍ 薙刀末落於戰場 成為民間武術：

後來自應仁之亂（1467-1477年）起，因為戰鬥的主流逐漸變成足輕集團作戰，加上長槍的長度日漸加長（長度介乎2.5 - 10米），已經遠遠超於薙刀，因此在使用上及列陣上均較為方便的長槍也取代了薙刀，成為足輕集團的主力武器。

雖則薙刀退出了戰場，卻一直以兵器武術的方式承傳在民間。

進入江戶時代，日本已再沒有應付戰爭的必要，德川幕府對民間兵器採取管制，只有武士階級才可佩刀。幸而，幕府對薙刀的管制只限於「大薙刀」一類，薙刀才得以武術方式存活下來。由於武藝缺少了在戰場發揮的機會，所以掌握蕹刀術的武者轉而設立道場授徒為業，與薙刀術相關的流派亦急速增加，散落在各藩國之中。



（圖片來自：KAZUMASA OGAWA - Military Costumes in Old Japan, Photographed by K. Ogawa, Under the Direction of Chitora Kawasaki of Ko-yu-kai (Tokyo Fine Art School), Tokyo, K. Ogawa, 1895 (Meiji 28), Public Domain, ）

另一方面，薙刀術亦作為武家女子研修的護身術之一，甚至成為傳統之一。武家女性以薙刀術作為每天必修的武藝，甚至在嫁入武士之家時，通常會在嫁妝中附上一柄薙刀。從大正年代到戰後迄今，現代化的「薙刀術」也逐漸變成了運動形式的技藝，薙刀為「女性適用」的刻板印象卻依舊沒變。

時至今日，薙刀術仍然在學校、古武術道場、武道場等為日本年輕一代所修習，並不僅限於女性之中。

▍ 薙刀的形制：

薙刀刀柄長度一般介乎於90-180厘米，在末端設有「刀鍔」。刀柄跟槍矛木柄不同，不是圓形設計，而是採取橢圓形的設計。木柄底部設有「石突」。

薙刀刀刃一般長30-60厘米，但亦有長達90厘米的大薙刀刀刃。與槍矛類兵器相比，薙刀刀莖的長度較長，長度跟刀身相若，而且不時刻上刀銘。



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刀刃外型區分，主要分成兩種，都取自史書記載的知名女性名字。刀身較細、尾端彎曲幅度較小的是「靜」型，取名自源義經之愛妾「靜御前」。刀身較寬、尾端彎曲幅度較大的是「巴」型，取名自木曾義仲之妾「巴御前」。

現存的薙刀以「巴」型具多，因為其彎型刀刃能加強砍切效能，對於體格較小的人亦更易在馬上揮動。

▍ 薙刀直し：薙刀變成打刀、脇差而重生

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另外比較值得一提的是，當薙刀逐步退出戰場後，除了成為民間武術兵器外，一些薙刀更轉化為武士刀，以另一種型式流傳下去。這種修復重塑的方式稱為「薙刀直し」。

「薙刀直し」的作法主要有兩個部分，其一是把薙刀刀身打磨至適合成刀的形狀，其二是把刀莖切裁成合適的長度。正常大小或刀身較短的薙刀，會被重新打造成脇差或短刀。而大太刀則可打造成打刀，就如九鬼嘉隆所藏有的打刀。

由於薙刀最初大多都是作為長期實戰兵器使用，當中不少具有相當高的品質，當然大部分只是質素低下的產品。因此導致「薙刀直し的是鈍刀」的錯覺，其實有不少「薙刀直し」的刀品乃屬極品之作。

當中最為人稱道的，莫過於粟田口吉光所作的「名物 骨喰藤四郎」及「名物 鯰尾藤四郎」。

▍ 其他種類的薙刀

（圖片擷取自：Instituto Niten, via Wikimedia Commons）

由於篇幅所限，有關薙刀的技法及流派則留在另一篇文章再介紹。

