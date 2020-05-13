【新冠肺炎】28歲相撲手勝武士去世成日本首例　體壇重開遙遙無期

今天日本體育界傳來驚人消息！日本相撲選手勝武士，今天（13日）因新冠肺炎引發多重器官衰竭病逝，享年28歲。他是日本首位確診感染後死亡的職業選手。

日本的疫情持續擴大，截至2020年5月13日上午8時為止，日本國內包括觀光客的確診病例已有16049名（678名死亡），加上鑽石公主號檢疫出的712例（13名死亡），共計已有16761人確診，691人死亡，治療後出院者為9571人。日本政府宣布「緊急事態宣言」，預計將實施至5月31日。

+ 8 + 7 + 6

日本相撲選手勝武士，本名「末武清孝」，出生於山梨縣，生前為高田川部屋的三段目。勝武士在初中畢業後入門於高田川部屋，曾為2007年春場所初土俵。儘管他身材矮小，身高只有165厘米，但他憑藉強健的腰腿為武器，最高排名為東三段目中排第11。他以開朗的性格著稱，也是巡迴賽的選手之一。

日本相撲協會表示，隸屬高田川部屋的勝武士4月初因為出現發燒、倦怠感、呼吸困難等症狀，4月8號住院，之後確診感染新冠肺炎。勝武士住院後病情惡化，4月19號起在加護病房持續接受治療。

在今天凌晨零時30分，勝武士因為新冠肺炎引發多重器官衰竭，病逝於東京都內醫院。

延伸閱讀

【柔道】研究古式之形聞名 講道館大師村田直樹疑因新冠肺炎逝世

【柔道】講道館九段松下三郎因疫情離世 柔道聯盟爆群聚感染

日本相撲協會理事長八角（元横綱北勝海）表示哀悼說：「協會的所有成員都對這個壞消息表示衷心的哀悼。當看到死者家屬的傷痛時，我們找不到安慰的話。在跟病毒艱苦搏鬥的一個多月中，他展現力士精神，跟病毒奮戰到最後一刻。如今只希望勝武士能安息。」

勝武士是日本疫情開始後，首位確診感染後死亡的職業選手。勝武士離世消息傳出後，馬上引起廣泛關注。

早前，因應日本新冠肺炎疫情未受控制，J League、職棒、NPB等賽事都一度擱置之前訂下的重開日子，繼續全面停擺。加上今次事件後，相信日本體壇重開之日將遙遙無期。

你一定好奇的「印度八大兵器」：（點擊圖片觀看文字說明）