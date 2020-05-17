【日本槍術】軍隊多用敲打而非扎刺　反而有利於攻擊盔甲武士

從上次「日本甲冑合戦之会」的介紹片段中可以看到，他們用槍時多用敲打而不是扎刺，當接近對方後也不拉開距離，而是選擇埋身用摔技，用以短刀攻擊。除了因為盔甲的原因外，為什麼會選擇用敲而不是扎刺呢? 這樣敲真的能打出傷害嗎?

軍隊中敲的槍

大家對槍的技術，第一時間一定會是刺，而不是橫揮或者敲。不過從成書於1700年前後的《雑兵物語》所記，長槍的用法是「排列整齊，由上往下打下去」，而不是突刺。而且從「日本甲冑合戦之会」的示範，他們也是以「敲」的方式為主。

日本NHK在2017年時有個戰國時代驗證計劃，去研究一些日本戰國歷史和當時的技法。當時重新檢視了戰國時竹制的長槍，發現由於竹子彎曲，很難用3米長的竹矛去瞄準和前刺，但是，就有足夠的力量把鐵板打至彎曲，情況就如西方以鈍擊兵器打擊著盔甲的敵人一樣。所以，當時的士兵會通過敲擊打破/打脫對方的盔甲後，再埋身用摔技，然後短刀殺敵。

題外話，在台灣和香港都有舉辦的八極大槍比賽中只有扎刺才可以得分，除了其武術著重扎刺技巧，亦有在賽前的介紹會上說過，他們參考的大槍槍頭不利於敲，敲會很易做成槍頭損壞或脫落，所以只集中在扎刺技法。這大概是不同地方，因材料、製造、設計方式不同，外表類似的兵器卻衍生出不同技法的例子。

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在軍隊以外的十文字槍技法

在軍隊以外，不同的槍術流派也有在民間出現，例如佐分利流、香取神道流，以及因宮本武藏而廣為人知的寶藏院流等。

又因為流派使用的槍都各有不同，所以都會按槍的特性加入不同的技術。如使用「十文字槍」等兩鎌槍，就有用鉤鎌牽制敵人的兵器的技法。「寶藏院流槍術」中有句話：「突けば槍 薙げば薙刀 引けば鎌 とにもかくにも外れあらまし」，大概翻譯是「突刺時為槍，斬擊時為薙刀，拉割時為鎌刀，這樣又好那樣又好，都可以」（後一段較難翻譯），可見其鎌槍術的技法特點。當中亦中國槍法亦有不同：

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而素槍由於其槍頭乃一柄兩面開刃的「短劍」，因此除了刺擊之外，亦會有下劈、橫掃等類近於單頭棍的動作，務求以刃鋒削斬敵人的四肢或項頸：

日本槍的其他款式

日本槍隨著時間發展當然有不同的變種，外型及功能各有殊同。以下為比較著名的槍種(按圖展開說明)：

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