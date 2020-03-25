丈二：四米長兵器　古戰船戰車防止敵人接近

現在因為疫情關係，各政府和醫護單位都呼籲減少親密接觸。網上也有一些惡攪武術練習短片，例如隔空踢腳靶、隔空打搏擊等等。在這非常時期，若果要保持一定距離，而又不作親密身體接觸，兵器對練可能是其中一個選擇。但一般兵器最多兩米內左右，仍然是可傳染範圍，既然大家現實中無法做到零接觸，若果你和你的鄰居相熟而居家環境又適合，可能古代兵器「丈二」是一個選擇。

丈二，又稱「丈二棰」，命名與其長度有關。丈二，顧名思義長一丈二呎，即現今十二尺(4米，約兩個房門長度) ，據研究丈二本來是在戰場時清掃現場所用，亦可能是在海戰期間，敵我兩方船艦接近時隔艦對攻的兵器。其實不只在中國，據研究在冷兵器為主時代，古代希臘或東南亞沿河流林立的王國/部落，都會有相類長型棒狀兵器，讓戰士隔船交戰。

丈二的打法似棍亦似槍，若作棍法打時，可以右手在前、左手在後，以左手為支點、以右手施力。至於作槍法打時，則有封、閉、攔、拏等技法。但不論棍打或槍打，丈二多不倚重身形步法，比如北派大槍那種以腹部緊靠槍根之運轉、再配合步法施展的札槍方式，對丈二的使用者來說便會感到極為吃力。同樣地，因為丈二太長的關係，它攜帶起來時非常不便，亦難以施展棍法中常用的翻滾靈活動作，所以相對一般長棍較少人會在搏擊甚或表演中使用。

(台灣有關丈二的動作短片)





商周時代用於戰車上

有人認為丈二即是古兵書所指的「殳」：「殳」一般以堅木製成，一端為八棱形，沒有刃。按明代《武備志》所載：「殳為古之兵器長一丈二尺，以木為之，前細後細，鋒圓無刃」，據說早於商周時代便已經出現，《詩經‧伯兮》便有「伯也執殳，為王前驅」詩句。那時殳是用在戰車上的長兵器，據《釋名‧釋兵》所載，車上的士兵手執長殳不讓敵人接近，既可保護自己又可攻擊敵人。相較於當時青銅為貴重兵器，以木頭製作的殳則來得普及。殳在古代又叫「杵」，有成語「血流漂杵」，便是描述古代戰爭傷亡眾多，杵桿都漂起來，沾滿鮮血。現在，丈二已經成為了一種彰顯習者技藝與儀軌所用的「表演型」兵器，而且長度只能在兩米至三米之間。

(因版權問題，小編只能找到日本或韓國有關船上用「丈二」或相類兵器的照片或短片。)

由於丈二太長，現實中比較難作為技擊比賽項目，故現在除了儀式所用外，亦用作訓練習者的基本功。在輔助訓練方面，現代閩南武術流派仍多以丈二為練習兵器。因為丈二的長身設計，對腰力和手力有較高的要求，而丈二的長度亦非常適合用來判斷練棍者發力勁道是否恰當，故能夠操作丈二的多為資深武者。

小編天馬行空奇想，早前看過一條短片，比鄰在窗外用球拍打球，香港樓宇櫛比鱗次，鄰居間若相熟又喜歡武藝，或可隔窗或露台一試新手。以上當然是說笑，除了大家的居家難以放這麼長的兵器，一不小心脫手「跌落街」就可大可小了，所以還是不要亂試。就算其他兵器練習也是接觸，練完後也記得清潔消毒。