羅馬帝國極盛時疆域足以包圍整個地中海沿岸，使地中海成為羅馬人的內海。提到羅馬軍團的話，大家可能馬上想起「龜甲陣」，但你又認識他們手中的短劍——Gladius（羅馬短劍）嗎？

▍羅馬短劍的形制及種類

Gladius 是拉丁語第二格變式的陽性變化名詞，複數是"Gladiī"。英語的"Gladiator" （角鬥士）及Gladiolus（花名）便是從其演變出來。

在拉丁語中，Gladius一詞的一般含義是指任何類型的劍，並非單指「羅馬短劍」。這種用法最早出現在公元1世紀羅馬史家Quintus Curtius Rufus的《亞歷山大大帝傳》中。據說是由大西庇阿從西班牙引進羅馬軍中，此後成為羅馬軍隊的必備主力兵器。直到在公元2世紀末至3世紀，羅馬短劍才被羅馬長劍（Spatha）逐漸取代。

羅馬短劍基本上是一種雙刃單手短劍，具有尖銳的劍尖。手柄具有凹凸設計，讓手指可以牢固地握住劍柄。劍首（Pommel）一般為圓球形，平衡短劍重心。劍首大小因樣本而異，亦有少數以動物頭像作為樣式。護手成基本狀，主要功能為防止手指滑出劍柄，真正防護能力有限。

+ 5 + 4 + 3

根據不同時期的演變，羅馬短劍主要分成四種，包括早期的"Gladius Hispaniensis"、中期的"Mainz Gladius"、後期的"Fulham Gladius"，以及特例的"Pompeii Gladius"。它們劍長介乎於60至85厘米，刃長介乎於45至68厘米，重量介乎700至1000克。它們之間的差異非常細微，主要在於刃身弧度及刃尖形狀上。

既然羅馬短劍是一柄「兩刃短劍」，理應兼具斬、削、刺功能。為何歷史上有些說法指羅馬短劍「不利砍劈」及「刺擊為主」呢？

▍「刺擊論」的歷史記載 現代人卻試斬成功

有關羅馬短劍「刺擊為主」的論調其實源自於歷史文獻。

他們一般被教導用劍刺擊，而不要砍劈。羅馬人善於應對以刀刃作戰的人，更認為他們是輕而易舉的目標。砍擊雖然力度很大，但卻因為人體重要部位都受到骨頭和盔甲的保護而甚少造成死傷。相反，雖然刺擊只有穿透兩英寸，但通常都是致命的。另外從打擊動作而言，砍擊難以避免地會暴露右臂和右腳，而刺擊時身體卻被遮蔽住，讓對手在看到劍之前就已經中劍。這是羅馬人主要使用的戰斗方法...... 《兵法簡述》（De re militari）

在成書於4世紀的古羅馬軍事體制論著《兵法簡述》（De re militari）中，便提到古羅馬士兵的羅馬短劍訓練以「不要斬擊，要以劍刺擊」（Do not cut, but thrust with the sword）。從內容可見，羅馬軍隊練法推崇「刺擊」多於「砍擊」，認為刺擊更為「致命」及「難以察覺」。

（軍士）伸直劍，他們將攻擊在對手的腹股溝處，刺穿他們的側面，並穿過胸部擊打要害。如果他們看到對手在保護身體的這些部分，他們就會割傷膝蓋或腳踝的筋腱使其倒在地上咆哮、以盾牌掙扎，直到發出像野獸嘯叫的哭聲。 《羅馬史》（Roman Antiquities）

另外，在成書在公元前7年（即在《兵法簡述》的四百年前）的《羅馬史》中，卻又記載了羅馬短劍的砍擊用途。由此可見，羅馬短劍其實亦會用作斬擊。

著名歐洲兵器Youtuber Skallagrim 便曾對「復刻羅馬短劍」進行測試。他表示即使劍身欠缺弧度，但羅馬短劍的重心相對前傾，其實便於作出有力斬擊。而在「試斬」環節中，他亦輕易地反手斜上斬破草蓆，切口亦相當平整。即使物料上古今有別，但亦足見「羅馬短劍」在設計上，其實具有相當不俗的斬擊能力。

雖然斬擊能力在羅馬短劍之上的應有不少，例如圓月彎刀、古希臘反曲刀、古埃及反曲刀、達西安鐮刀等等，但從試斬結果而言，羅馬短劍應該不至於被定性為「刺擊」兵器吧？

延伸閲讀：

【Kopis/Falcata】古希臘士兵的反曲刀 跟著名的庫克力彎刀相似

【Khopesh /鐮形劍 /弧形劍】 古埃及法老的象徵兵器

【Dark Souls Shotel】埃塞俄比亞鉤刀：非洲傳統鐮刀形兵器

【吳鉤／達西安鐮刀】古代詩詞的常客 羅馬軍隊亦怕同類兵器

為什麼《兵法簡述》及《羅馬史》都指羅馬劍應以「刺擊」為主呢？

▍短劍方盾密集陣式相辅相成 成就無敵羅馬軍團

羅馬能夠稱霸地中海，固然跟其強大的經濟、軍事制度有莫大的關係。但羅馬軍團能夠在面對任何對手都能應變自如，一定程度也跟他們的裝備戰法有關。

很多人以為「羅馬短劍」是羅馬軍隊的主要兵器，其實不然。假如「羅馬短劍」單獨使用的話就跟普通短劍分別不大，很容易被較長的兵器克制著。羅馬短劍必須配合方盾（Scutum）使用，才能發揮驚人的威力。

羅馬方盾為長方形凸面體，高約四英尺，寬約兩英尺，能夠大範圍復蓋士兵軀體提供保護，彌補羅馬短劍的長度劣勢，並充分發揮短劍在短距離的作戰優勢。加上密集陣式，短劍便成為不二之選。

+ 5 + 4 + 3

羅馬重裝步兵在作戰時往往會採取團體陣式，一方面以方盾保護身體大部份要害，一方面迫近對手進入近戰距離。在這樣的情況下，假如手執短劍揮斬的話，由於動作較大很容易會傷到身旁友軍，同時暴露盾後的軀幹，於是刺擊便成為最有效的攻擊方式。正如《兵法簡述》及《羅馬史》所言，刺擊能夠以最小最快的動作，向敵方要害進行致命打擊。

總括而言，羅馬短劍之所謂能夠「顛覆一寸長一寸強」的兵器定律，以及羅馬短劍「刺擊為主」的戰法，都全賴於羅馬方盾的支持。

你知道日本弓道中的「射法八節」嗎？點擊圖片觀看說明：