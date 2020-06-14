【平成武士】日本劍士創多項斬蓆世界紀錄　為何會以榻榻米作試斬

日本有「平成武士」之稱的居合道家町井勲，不單以刀劈「高速BB彈」而聞名，原來更是多項斬蓆世界紀錄保持者。猜猜看他一分鐘之內，可以斬斷多少次草蓆呢？另外，列底以榻榻米試斬需要什麼技巧呢？

▍號稱「平成武士」的居合道家

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町井 勲（Isao Machii）出身於1973年（昭和48年），少年時候練習劍道，青少年時期轉修古流劍術。

他在26歲時拜入「奈良龍心館」館長、著名居合道家吉岡早龍門下，開始學習「無雙直傳英信流居合術」。町井自初段以來，在每年的全日本居合道連盟的近畿大會都取得名列前茅的成績。

他在1999年（平成11年）取得了「全日本居合道連盟」及「無雙直傳英信流居合術」的五段段位。到了2004年（平成16年）時，他創立了「無雙直傳英信流町井派」，並取得「國際拔刀道試斬連盟」的五段段位和印可狀。直至2005年，町井脫離了「英信流」，把「町井派」改名為「修心流居合術兵法」。

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而町井勲其中最為常人認識的事跡，莫過於他自2002年後不時現身電視節目或廣告，表演以日本刀斬擊。當中有些是講究精準的水平橫切，如水平切開平放的荷蘭豆。有些是講究速度精準的拔刀斬，如要斬中以300公里時速飛來的網球，或是要切開高速飛來、直徑只有6毫米的「BB彈」。另外還有斬擊各式各樣、千奇百趣物件的表演，例如：炸蝦、蘑菇、雞蛋、蕃茄、青瓜、葡萄、柑桔、玫瑰花、鐵棒、足球、網球、軟式棒球等等⋯⋯

由於町井的刀法出神入化，因此被譽為「平成武士」。

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▍以武士刀創下5項健力士世界紀錄

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町井勲目前以其劍術創下了6項健力士世界紀錄。

（一）「以拔刀方式斬開速度最快的BB彈」（158.29公里/小時）：於2013年6月4日創下。BB彈由氣槍發射，町井勲必須在BB彈到達前才從刀鞘中拔刀斬擊。

（二）「以拔刀方式斬開速度最快的網球」（840公里/小時）。

（三）「三分鐘內斬斷最多草蓆」（252次）：於2011年4月21日創下。在這項挑戰中，町井勲每個不同位置的草蓆捲5到10次。他使用的是打刀，刀鋒是向上的。

（四）「以武士刀將草蓆切成最多段（据斬）」（8段）：最初町井在2008年創下7次的世界紀錄，到2015年他成功打破自己的成績。這次斬擊是以「据斬」方式進行，即斬擊草蓆並不是插在架上，而是自然地垂直放在地上，當斬擊時草蓆必須維持不倒下才算成功。

（五）「最快斬開1000卷草蓆（千本斬）」（36分4秒）：於2007年9月19日創下。

（六）「一分鐘內斬斷最多草蓆」（87次）：於2016年11月20日創下。項目規定目標草蓆最少高90厘米，每刀必須在15厘米的間距中斬下。町井勲最終以87刀挑戰成功，奪得第6個健力士世界紀錄。

健力士世界紀錄有嚴格的標準認證，公平、獨立、正規，是令我的名字流傳在歷史中的好方法。 町井勲

在接受健力士訪問時，町井表示視「健力士世界紀錄」為自己傳奇的記錄。因為即使傳說中官本武藏能夠「以筷子夾住飛行中的蒼繩」，但始終沒有人能夠證明，最終只淪為傳說。

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▍以刀斬開殊不簡單 背後講究高超技術

至於為何會以草蓆作為試斬工具？

首先，草蓆是用柔韌的草莖編織的蓆子，一般草蓆不能折疊，只能卷起來。這些草莖讓草蓆的纖維組織非常豐富，韌性非常高，當經過浸水後，會與我們人體肌肉十分相似(浸水所需時間因應草蓆種類而有差別)。當多卷草蓆紮起一捆，它的強度厚度和人體相似。而且榻榻米草蓆的長度，亦容許劍士一氣呵成做一些來回幾刀的試斬練習。

而斬草蓆十分考究劍士的用刀刃筋準繩、力量和速度，若果用力和落刀角度不妥，是很難有效一刀斬開草蓆堅韌的纖維。所謂「刃筋」，簡單而言就是「刀刃的切入角度」，假如斬擊的路線與鋒口不成一致，切割力度會大大減低，斬不過目標，變成「片」過表面。斬草蓆時，若果刃筋不準確，便不能順利一刀俐落斬開草蓆。

其實除了居合外，歐洲劍術亦十分注重試斬。早前《武備志》訪問英靈歐洲武術會代表時，便指出現在世界各國歐洲劍術比賽，亦已加入了試斬環節，以測試武者所出攻擊是否有效斬斫技，抑或只是片過、拍過對手。

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