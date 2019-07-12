【書展2019】港漫《十二刀郎》呈現菲、日兵器術細節

功夫漫畫是香港漫畫其中一個重要類別，由六七十年代的《龍虎門》，到八九十年代的《風雲》、《中華英雄》都是當中代表作。今年書展，本地漫畫家Wing發布他的新著《十二刀郎》，與一般武打港漫不同之處，是Wing已有六年習武經驗，並且務求讓習武迷看得過癮，漫畫中不乏現實招式細節。 文、攝：賴家俊

二戰菲游擊隊為故事藍本

《十二刀郎》漫畫封面。 任職廣告美術的Wing，自幼已喜歡看漫畫和畫漫話，2012年左右參加了Comic World Hong Kong的比賽，贏過兩屆冠軍，後來東立漫畫找他和香港一班漫畫家出動物繪本，讓自言懂畫畫和懂畫漫話是兩回事的Wing，開始踏出畫漫話並自資發表作品之路，並於今年出版他第一本主打菲律賓和日本武術格鬥的《十二刀郎》。 《十二刀郎》以二戰時菲律賓游擊隊為故事藍本，講述二戰後期美軍反攻日本，在東南亞的戰場上日本皇軍六名負隅據島反抗的軍官，以游擊戰術讓美軍頭痛不矣，難以推進，美軍軍官因而組織數名菲律賓當地武者入伍，美菲一方六人，深入原始陣地與日本軍官對戰的故事。

這個故事會以歷史上菲律賓游擊隊為參考背景，源於Wing習菲律賓魔杖的原由。六年前Wing在電台節目認識他的魔杖師傅Andy，知道他和小說家喬靖夫開班魔杖教學班，所以開始學習菲律賓武術，並一學六年。早兩年在一次課後與師傅宵夜，Andy師傅給了Wing一個創作點子，講述二次世界大戰時，美國人伙拍菲律賓人與日本人激戰，Wing覺得這點子很有趣，於是開始蒐集資料發展故事大綱。

(右起)Wing跟隨Andy師傅已習魔杖六年。(賴家俊 攝)

在蒐集資料期間，Wing越發覺這故事合理可行。雖然二次大戰已大量動用槍炮，但東南亞戰場卻極有可能以傳統冷兵器為對戰工具。一來日本軍人基本配備軍刀，而且二戰時美軍真的起用過一些菲律賓武者擔任游擊隊(1)，他們因為地地環境和資源不足，甚少使用槍械而主力用開山刀。最後對美軍而言，因大戰主要補給線在歐洲戰場，東南亞戰場資源貧乏，整個歷史背景絕對可以發生冷兵器的武者對決。

於是，Wing參考了日本漫話《甲賀忍法帖》，讓對戰雙方每邊在同一戰場上有相同人數，各自一決生死。而畫風上參考了《聖鬥士星矢》和早期的《龍虎門》畫肌肉線條，Wing坦言這樣「夠麻甩夠熱血！」

畫打書最考漫畫家

用了整整兩年籌備和繪畫，終於出版了這本作品。訪問期間，Wing淡淡苦笑：「畫打書好辛苦，前輩說畫打書最難，若畫得好是一個厲害的漫畫家！」

漫畫中移身走位細節。(照片由受訪者提供) Wing會有如此輕嘆，是因為漫畫頁數有限，而武打書畫一場對決可能已用了廿多頁，這廿多頁又推進不到故事，因此畫打書要在故事和動作之間取得平衡，殊不容易。而自己是自資印刷，書頁數是最重要的印刷成本，因此特別需要考慮。所以， Wing在創作時先會擬好整個故事流程，定出時間線哪個情節去到第幾頁，起承轉合分別佔多少格數，寫好劇本再繪畫分鏡。 「好像其中一格，發現這格畫風不夾前後的內容，做不到想要效果，所以不斷重畫而畫了三個星期。本來打算出一期每期廿多頁的薄書仔，但蒐集了個人專頁的讀者意見後，最後將一期由廿多頁擴展至一百多頁，結果一畫便用了一年時間。」 已經學了六年魔杖的Wing，坦言自己資質有限，學了三年左右才開始有所掌握在做怎麼，而身為習武人士，他很希望能在作品中體現了一些寫實武術元素。

「為了畫好日本武術那一邊，我也專誠在日本的劍術館上堂學習刀法。這本書希望像一本密碼，讓懂這些武術的人發現一些武術細緻動作時增加欣賞興趣。例如書中菲律賓人耍棍打出的軌蹟為圓形、而日本的刀術軌蹟較橢圓，是參考了兩種武術真實打法。又例如書中會特寫武者的握兵器手法、身位和步法，在打兵器時空著那隻手的活動狀態等(例如魔杖中的Checking Hand)，都是現實武術有所本。」

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故事創作上，如何平衡正反兩派功夫亦甚考心思。Wing表示不想標榜兩國武術哪個較厲害，但為了讓正邪對決好看難免先舖陳反派如何厲害，但又怕「落太重藥」以致評價一面倒。武打漫畫難免有輸贏生死，但又不希望讓人覺得哪種武術較強，如何平衡兩邊亦是他好好思考過的難題。Wing表示，正研究加入虎爪刀等新兵器在後續的期數中，而第二期起劇情節奏會較第一期起放慢，大家拭目以待！

Wing將殺入2019年書展，出席7月21日(日)上午11時至11時半的《十二刀狼》漫話發布會，有興趣的朋友可到攤位(Hall 1A-E32)參觀交流。

(1) http://kalishk.blogspot.com/2013/03/pekiti-tirsia-kali.html

