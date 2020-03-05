【香港電台】《功夫傳奇》：打造本土武術紀錄片品牌

香港電台多年來打造了不少本土的文化節目，當中不少成為經典。以武術界為例，十年品牌紀錄片《功夫傳奇》，由第一、二輯介紹在香港流傳的幾大武術體系，到第三及第四輯由本港一班武術家和動作演員，遠赴世界各國，學習不同地方武術。以本港武術家深入而嚴肅的角度，學習異邦武術，讓觀眾坐遊天下，認識世界。而《功夫傳奇4：再闖武林》各集主持曾接受我們訪問，為大家介紹他們在日本、印尼、新加坡、菲律賓、柬埔寨和烏茲別克的學武歷程，這次為大家回味當中英華。

點擊各集連結看有關訪問和武術介紹。



【01決戰馬來】

荷里活格鬥電影新元素： Silat

Silat，中文音譯為席拉、是東南亞馬來族的傳統武術，流行於南印度、馬來半島、印尼、汶萊、新加坡、泰國、菲律賓、越南一帶，有虎爪刀、Sarong等傳統兵器。兩位本港武術家戴志良和楊永勣，遠赴印尼和新加坡，學習這門曾經在戰場上使用，現在向運動搏擊轉型的馬來傳統武術。

（左起）《功夫傳奇4》第一集兩位主持戴志良和楊永勣為大家介紹馬來武術Silat。（資料圖片）

【02柬國雄獅】

吳哥王朝稱霸中亞拳術：鬥獅拳

鬥獅拳（Bokator）是公元九世紀柬埔寨吳哥王朝雄霸中亞的拳術，可是隨著王朝衰落，外族入侵，昔日聞名東南亞的鬥獅拳亦因為政權打壓而幾乎失傳。九十年代柬埔寨建立民主政府，在全國上下和政府努力下，柬埔寨鬥獅拳再度復興。第二集兩位主持陳志忠和蔡鎮崑將拜訪柬埔寨不同地方武者，了解這門近年嶄露頭角，將於2023年東南亞運動會第一次成為比賽項目的武術。

（左起）《功夫傳奇IV：再闖武林》第二集，兩位主持陳志忠和蔡鎮崑將拜訪柬埔寨學習鬥獅拳。（資料圖片）

【03古武•道】

日本新陰流疋田劍術 讓能力發揮極致

日本古流武術眾多，當中以劍術和鑄劍工藝蜚聲遐邇。而古流劍術中，以念流、神道流和陰流至今仍然分枝甚廣，門派眾多。《功夫傳奇IV》第三集，兩位主持喬靖夫和劉淑瑩(Kate)會到訪日本，學習新陰流疋田派古流劍術，亦會學習天道流薙刀術和武士茶道等其他日本古流武藝，並拜訪著名鍛劍師了解鑄劍工藝。

《功夫傳奇IV再闖武林》第三集，主持之一Kate（圖右）與我們分享在日本學習古流劍術點滴。（資料圖片）

【04進擊中亞】

帖木兒帝國稱霸之技：克拉術

2500年前，古希臘哲學家和歷史學家希羅多德（Herodotus）在他著名《歷史》（"Histories"）中，記載中亞有一門摔跤在現代烏茲別克所在地區的民間非常普及。偉大的東方科學家和現代醫學科學的創始人 - Avicenna，生活在公元10世紀的布哈拉，也記載練習這種遠古摔跤是保持身體和精神健康的最佳方式。在14世紀，帖木兒帝國亦以這種摔跤訓練軍隊，雄霸中亞。這門有悠久歷史摔跤術，卻近年才踏上世界搏擊比賽舞台，第四集兩位主持關文迪和謝麗儀，帶我們認識這門中亞民族摔跤運動─克拉術(Kruash)。

關文迪(Alex)和謝麗儀(Michelle)兩位武術家，於《功夫傳奇》節目中為大家介紹烏茲別克國技「克拉術」。（資料圖片）

【05魔杖攻防】

菲律賓魔杖：先學兵器後學手法

菲律賓棍術，根據菲律賓不同地域，而有Kali、Arnis、Escrima(Eskrima)不同稱呼。在華文翻譯中，常稱為「菲律賓魔杖」，這個譯法因為早年受到電影影響，而為人隨意所譯，卻沿用至今。十九世紀末，菲律賓成為美國殖民地，大量菲律賓人因而移居美國，並將菲律賓武術帶入美國，並將有關技術帶入搏擊比賽和武術電影中，使這門武術在二十世紀開始登上國際舞台。《功夫傳奇4》最後一集，兩位同樣學習了魔杖十年或以上的武者，喬靖夫和戴志良，將會到訪菲律賓宿霧和馬尼拉，尋源索本，拜訪幾個著名流派，讓觀眾認識這門武術於當代發展。

教授魔杖多年的戴志良，表示因拍攝《功夫傳奇》而對武術又有更深入體會。（資料圖片）

其他更詳盡資訊可參閱節目官方社交媒體專頁，或於香港電台電視頻道欣賞有關節目重播。