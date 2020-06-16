【合氣道．塩田剛三】植芝盛平得意弟子　《刃牙》涉川剛氣之原型

相信看過《刃牙》的讀者，都會認識那位曾經擊敗「武神」愚地獨步的合氣道巨匠涉川剛氣。這位地上最強的受身專家，其實乃取材自一位真實的武道達人。那就是合氣道創始人植芝盛平的得意門生，被譽為掌握「神技」的塩田剛三。

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合氣道祖內弟子

塩田剛三（1915年9月9日－1994年7月17日）出生於東京新宿。其父親除了是一名醫生，也是一個柔道家，所以塩田剛三從小便練習柔道，並展現出高超的天賦，在中學時期已經取得講道館柔道三段。而他學習合氣道的契機，則是參觀植芝盛平的道場。

1932年，18歲的塩田剛三到植芝盛平的道場「皇武館」參觀，繼而拜入植芝盛平門下。有傳當時已經久習柔道的塩田剛三，最初並不相信植芝盛平的合氣柔術（當時尚未名為「合氣道」）可以如此輕易摔倒他人。不料與植芝盛平演武期間，竟然被直接摔飛，頓時令塩田剛三深感拜服。「皇武館」的訓練相當嚴格，甚至被稱為「地獄道場」，而且收生亦相當嚴格，教授的對象主要為皇室、軍人、警察官、實業家等，塩田剛三好不容易得到兩位保證人引薦才能進入其中，亦開展其合氣道的武道旅程。塩田剛三成為植芝盛平的內弟子，修習武術長達八年，直至他在拓殖大學畢業為止。

按皇武館學生木村果憶述，塩田剛三每天都會在道場內跟植芝盛平一家人吃飯。無論植芝盛平去到何處，都會一併帶著塩田剛三，足見他的地位。而塩田剛三亦確實並非虛有其表，他的受身功夫與握力俱冠絕皇武館，被他握住後幾乎不能移動，人稱「拓大之拳」。

【點擊圖片了解塩田剛三年青時的事嘖，以及其師植芝盛平的剪影】

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養神館

1941年二戰期間，塩田剛三以文職的身分前往中國、台灣、婆羅洲等地，繼續勉力推廣合氣道，更感受到合氣道的意義。塩田剛三在著作中指出，他在上海時，曾經與朋友一同在酒吧被當地黑道圍困，而他使用合氣道的技巧成功擊倒眾人並脫身，這種千鈞一髮的時刻更令他親身感受到合氣道的意義。1946年時，塩田剛三終於歸國，他又再次回到植芝盛平門下修行，力求精進，同時開始規劃戰後日本的生活，至1950年間開始教授合氣道。

而1954年7月的日本總合武道大會則是塩田剛三成名的時刻。由長壽會主辦的日本總合武道大會是相當大型的演武大會，塩田剛三在其中演武獲得廣泛好評，更取得最優秀賞，為塩田剛三以及合氣道打出名聲，而在1955年，得到政商界支持的塩田剛三更加成立了合氣道養神會，並設立「養神館」道場。

養神館合氣會是合氣會以外的一大會派，對合氣道的推廣有所裨益。雖然塩田剛三於合氣會外另立會派，但他在黑帶雜誌的訪問中指出，他並不認為自己脫離了主流的合氣道，只是當時合氣會的發展相對較為遲緩。塩田剛三着重平白易明的教授方式，加上重視基本動作的練習，而這種方式有助養神館合氣道的推廣，塩田剛三不僅派出其弟子到外國推廣武術，自己亦編寫書籍，至1990年終於設立了「全日本養神館合氣道連盟」和「國際養神會合氣道連盟」，致力推廣國內外的合氣道。

【點擊圖片了解「養神館合氣道連盟」的徽號，以及由塩田剛三所撰寫的專著】

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《刃牙》中的武聖

與此同時，塩田剛三也積極接受傳媒訪問，並向不同的重量級外賓展示合氣道技法，包括美國總統甘迺廸，以及拳王泰臣等。他以瘦小身板所發揮出的神秘力量，讓海內外的觀眾都為之驚嘆，同時亦為合氣道留下眾多寶貴的影像資料。塩田剛三嚴然成為了近代合氣道的第一人，名聲甚至媲美道祖植芝盛平。

【點擊圖片、影片，觀看塩田剛三在大眾媒體所留下的身影】

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1991年，漫畫家板垣惠介推出《刃牙》系列，並以塩田剛三為原型創作了涉川剛氣一角。涉川剛氣年青時精研合氣柔術，後來自立門戶，被武術界譽為「武聖」。他乃少數能夠將合氣道應用在格鬥的武道達人，更曾經擊敗同樣享譽日本的空手道宗師愚地獨步（其原型為大山倍達）。

涉川剛氣在《刃牙》系列的活躍表現，反過來令到塩田剛三的傳奇經久不衰。即便在1994年逝世以後，不少人依然是透過涉川剛氣與塩田剛三，而接觸到合氣道武術。近代合氣道第一人的美譽，實在當之無愧。

【點擊圖片觀看涉川剛氣在《刃牙》中的形象】

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