【合氣道．植芝盛平】呼吸之道融入古流柔術　創日本武道神秘技藝

前日(4月26日)除了是「極真空手道之父」大山倍達逝世的日子,亦是合氣道道祖——植芝盛平的51周年忌日。提到合氣道這門武術,許多人都會被其柔和自然的動作所迷住。那種不知從何而來的神秘力量,實在教人神往。而回溯植芝盛平的生平經歷,便能夠發現他並非一味賣弄技巧。他對古流柔術、柔道、劍術等,都有相當紮實的研究,堪稱一位全面、非凡的武術家。

因柔術而起

植芝盛平(1883—1969),出生於日本和歌山縣西牟婁郡西之谷村(即現今田邊市的位置),父親植芝與六是當地一位大地主。因見植芝盛平從少體弱多病,於是便帶他到附近漁村跟其他小孩一起練習相撲。及至年紀稍長,植芝盛平開始主動接觸不同武術,包括「起倒流」柔術和「柳生新陰流」劍術。

16歲時,植芝盛平從珠算學校高分畢業,在當地的稅務署擔任查帳員。不過兩年之後,他就因為參與反對漁民權益遭修法剝奪的「磯事件」而被遞奪職務。失去工作的他選擇入伍,經歷過日俄戰爭。

明治37年(1904年),21歲的植芝盛平遇到了「柳生心眼流」名師中井正勝,便在閒暇時跟他學習「柳生心眼流」柔術。1908年(明治41年),其時植芝盛平已經從軍中退役,中井正勝遂派自己的學生井政之輔,向植芝盛平頒發「柳生心眼流」的免許資格,即類似於今天的初段資格。

【點擊圖片了解植芝盛平早年所學】

退役後的植芝盛平回到了家鄉和歌山縣,父親本希望他可以接管家族生意,但植芝盛平卻對商業買賣絲毫不感興趣。他整日在家裡惶恐不安,家人甚至懷疑他的精神狀況出現了問題。直至1909年(明治42年),植芝盛平終於找到了一個渲泄情緒的出口。他參加了民俗學家南方熊楠發起的「神社合祀策反对運動」,以對抗明治政府的神社統合政策。

南方熊楠的抗議方式素以暴力見稱,他本人就曾幾次被捕入獄。為免植芝盛平闖禍受刑,植芝盛平最終被家人送到了北海道開荒(其時北海道仍未發展,屬荒蕪地帶)。此事自然對植芝盛平造成莫大衝擊,但亦同時改寫了植芝盛平的武道生涯。

1915年,植芝盛平在武術家吉田引太郎的引廌下,認識了大東流柔術大師武田惣角(1859—1943,精通日本古武術,有「小天狗」的美譽)。直至當年4月4日前,植芝盛平總共參與了三場為期十天的大東流武術內部的講習會,並在翌年參加了另外三場由武田揔角親自主持的講習會。此後,植芝盛平多次邀請武田惣角到自己家裡,向他教授大東流柔術的秘傳技法,而武田惣角也漸漸將植芝盛平視為自己最重要的傳人。

【點擊圖片認識南方熊楠及武田惣角】

氣合天人

1920年,植芝盛平結識了新興宗教「大本教」的創辦人出口仁王三郎,自此植芝盛平就成為了大本教的忠實信徒。他携帶家眷離開了北海道,轉而搬到了京都的陵部,參與了大本教的團體教眾生活。正是在出口仁王三郎的支援下,植芝盛平開設了自己第一個武術道場——植芝塾。

兩年後,武田惣角來到了陵部,並在植芝塾居住了五個月。同年9月,武田惣角向植芝盛平頒授「教授代理」證書,證書上更首次用到了「大東流合氣柔術」之名。從此,「合氣」一詞就成為了植芝系武術的核心,社會上亦習慣把他的武道稱為「合氣柔術」。

按植芝盛平的學生木村果憶述,所謂「合氣」是一種敵我之間的連繫:在對手攻擊的瞬間,我的身體會自然做出相應動作,彷似有一些無形的絲線牽扯雙方。而勝負的關鍵,則在於呼吸的強弱,這就是「合氣」的奧秘。

1924年,植芝盛平隨出口仁王三郎去到蒙古,原打算幫助日本政府策動內蒙古「獨立」,結果他的軍隊遭到了毀滅性打擊(有說是被張作霖的軍隊攻擊)。植芝盛平僥倖回國後,受到了軍方及部分大本教眾的熱烈歡迎。1926年,日本海軍大將竹下勇慕名召植芝盛平前去東京,會面後對其新穎的武學觀大表欣賞。翌年,竹下勇把自己的房產送給植芝盛平,此後又經常為他引廌不同的武術名家,其中包括柳生派的下条子三郎。據聞植芝盛平曾向下条子三郎討教了很多柳生派的劍術概念,這些技法最終成為了組太刀五式、氣結之太刀等合氣道刀術的基礎之一。

【點擊圖片觀看上文有關資料】

事實上,合氣道本身就融合了很多傳統劍術的概念。例如它的甩手動作,據說便是模仿拔刀的姿態。而根據木村果的回憶,早期合氣道是沒有段位制度。學生們要在植芝盛平面前,拿著真刀真劍展示技巧。如果得到他的認同,就能獲取免許皆伝的資格。

另一方面,竹下勇曾經留下過一份親筆手稿,詳細記錄了植芝盛平的不同技法,包括147種對付柔道的方式(日語:對柔道),以及各種投技及關節反擊技。這些紀錄和軼事,皆反映出植芝盛平的博學,以及技術上的全面。近年這份手稿被日本學者志志田文明重新發掘整理,並寫成論文《Counter techniques against Judo: the process of forming Aikido in 1930s》,詳細介紹植芝盛平破解柔道之法。文章免費刊載於《Archives of Budo》期刊。大家可以去到官方網站下載閱讀。

以下為植芝盛平在戰後的講習片段,可以見到他經常以木刀指導學生:

永遠的合氣道道祖

1931年,植芝盛平在軍方和大本教教眾的鼎力支持下,於東京牛入若松街建造了自己的總部道場,取名為「皇武會」。植芝盛平亦正式將「合氣武術」定名為「合氣道」,並在1940年成立合氣道皇武會。兩年後,合氣道皇武會加入大日本武德會,1948年再更名為財團法人合氣會,被政府文部省所承認。合氣道,從此就成為了日本武道界的一員。

可惜的是,二戰的殘酷景象讓植芝盛平再無心於教學,他放棄皇道會的授武工作,繼而引退到茨城縣的岩間農村,過著大本教所提倡的「武農一如」(大本の食糧自給体制の責任者)生活。上述提到的組太刀五式、氣結之太刀等藝,便是在他退隱期間所創立。

直至二戰結束後,植芝盛平的兒子植芝吉祥丸決心重振合氣道。他開設講習會、辦理《合氣會報》,令合氣道的發展重見曙光。1956年9月,合氣道舉辦了第一次公開演武大會,旋即引起了轟動。以此為契機,合氣道的影響力迅速擴大,而且人材輩出。除了植芝吉祥丸外,【武備志】介紹過的塩田剛三,亦是合氣道的代表人物之一。著名格鬥漫畫《刃牙》系列中的柔術達人「涉川剛氣」,便是以塩田剛三為原型。

1969年,植芝盛平逝世,終年86歲。

【點擊圖片了解塩田剛三及植芝吉祥丸】

