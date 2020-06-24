【南棍】東江周家螳螂李天來師傅教學合集　以單頭棍打出雙頭技法

南方武術除拳腳外，亦擅使各種兵器，其中尤以南棍最為人熟知。東江周家螳螂拳的李天來師傅，多年來精研門內棍法。今次他會為我們講解單頭棍的形制及應用技法。原來即便是單頭棍，也可以打出雙頭棍法。

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單頭棍與雙頭棍

按照形制和技法，南棍可以基本分成兩類，即單頭棍及雙頭棍。單頭棍棍身較高，長七尺二。其尾端握把位較粗，而棍端則呈尖頭狀，如同老鼠尾巴般，故又名「鼠尾棍」。至於雙頭棍則以人的高度為準，如同跟眼眉齊高，所以稱作「齊眉棍」。

兩者的分別在於﹐單頭棍會善用長度優勢，因此會集中以棍尖攻擊，握把位置基本不變。而雙頭棍則會用盡兩邊擺動，攻守時握把位置會隨機變化。

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基礎練法：箭、煞、割

不同流派對棍的練習方式自然各有見解，而李天來師傅一系，就有「箭、煞、割」三招。箭，如同槍法裡的扎槍，將棍尖直扎出去。煞，有煞停之意，將棍從上向下壓，截停對方攻勢。割，是要把對方的攻勢革離身外。

這三式在運用時，同樣講究全身的配合，即步法、身形、膊頭要同時發勁，這樣可以發揮出應有的威力。

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單頭棍搏擊應用

講解了箭、煞、割的基本概念，今次李天來師傅會進一步示範箭、煞、割在實際情況下的應用。跟其他兵器技法相似，單頭棍最常見的攻擊目標，乃敵人的前手。如果想加強殺傷力，就要攻擊咽喉、下陰等位置。整個過程不過兩三下。

「拳無三發，棍無兩響」，真實的兵器格鬥，比電影的節奏更加快捷。

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單頭棍的雙頭棍技法

承接前文，李天來師傅一系的棍法，以單頭棍為主，比較少兩邊擺動的技術，但這並非代表單頭棍與雙頭棍就是處於平行關係。單頭棍亦同樣可以做出一些雙頭棍的技法。李天來師傅便示範了一個以棍尾攻擊的方法，並順帶解釋了套路中敬禮動作的實際意義。

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