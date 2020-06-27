【職業摔角】WWE團隊爆發新冠肺炎　競爭對手AEW亦受牽連

北美職業摔角界龍頭WWE正面新冠肺炎的爆發！WWE在上周因為其中一名訓練生確診病毒而被迫取消電視節目的錄影後，團隊內部份人士相繼對新冠肺炎呈陽性反應，當中包括十多名訓練中心的工作人員及摔角手。而除了WWE內部受到影響﹐這次的爆發亦因為工作人員的私人交流而讓競爭對手AEW受到牽連。

WWE自4月尾開始已恢復節目綠影。圖片來源：https://bit.ly/3dBKlkf

據報道，在經過測試後，WWE至少有十多名的摔角手和工作人員證實受到感染。雖然受感染人士的名字沒有被公開，但當中一些受感染者已經通過社交媒體自行交代病情，包括播報員Renee Young和Kayla Braxton，以及WWE製作Adam Pearce都在Twitter上表示自己對病毒呈陽性反應。

Renee Young。圖片來源：Renee Young官方Facebook https://bit.ly/3dAf2pX

首位在Twitter公開了自己確診的是WWE播報員Renee Young。

Man. What a few days. My show gets cancelled and I get Covid. Wear your masks and wash your hands. Stay safe, everyone ❤️ — Renee Young (@ReneeYoungWWE) June 25, 2020

唉。這幾天真的令人難以置信。先是我的節目被取消，而現在還染了COVID。記緊戴上你的口罩和多洗手。各位請保持安全。 Renee Young

而因為Renee Young丈夫是現任AEW世界冠軍Jon Moxley (WWE時期藝名Dean Ambrose)，Renee Young宣布確診後，Jon Moxley也立即向AEW報告，並退出周三晚上的AEW Dynamite節目錄影，進行自我隔離。暫時還未知道Jon Moxley是否同樣受到新冠病毒的感染。

Jon Moxley因自我隔離而退出原定的AEW Dynamite錄影。圖片來源：官方宣傳圖片

而AEW的總裁Tony Khan就在Twitter上感謝Jon Moxley瞬速的反應。

Recently @JonMoxley had contact with someone who had contact with someone who has COVID-19. Mox did the right thing & warned us. Doc asked him to stay home & get tested to protect us here at our test site. Cage will be in action tonight on #AEWDynamite ahead of their title fight pic.twitter.com/TWbskkzU2Z — Tony Khan (@TonyKhan) June 24, 2020

最近JonMoxley接觸了某位接觸一位感染了COVID-19的人。Mox做正確的選擇並警告了我們。醫生現在讓他待在家裡並介紹檢查，以確保在我們這邊檢查區的我們能保持安全。 AEW總裁Tony Khan

除了Jon Moxley之外，同為AEW摔角手的QT Marshall也因為接觸過一名對新冠病毒測試呈陽性的人而需要退出周三的錄影。

AEW摔角手的QT Marshall。圖片來源：https://bit.ly/2BeIlBm

而對於團隊內出現大爆發，WWE則在周三發出聲明，表示WWE會繼續為其摔角手、製作人員和員工在節目製作前進行新冠病毒的測試。

而雖然之前表明節目錄影會在確保所有人員測試後繼續進行，但最新消息指WWE已經宣布暫停本周五和周六的WWE Raw節目錄影。

WWE是首批在佛羅里達州以「必要服務」為由而恢復工作的團體之一。WWE現以沒有觀眾的閉門作賽模式進行節目錄影，之後避免場面過分冷場而讓見習摔角手擔當觀眾，並在最近開放予員工的家屬和親友入場觀看。

佛羅里達州近日確診數目激增，分別在佛羅里達州奧蘭多和傑克遜維爾舉辦職業摔角賽事錄影的WWE和AEW現在都加強檢測，希望在繼續節目錄影的同時能保障所有參與人員的安全。

【資料圖片】

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