UFC女拳手 Holly Holm愛犬失蹤　最後結局令人窩心

前UFC女子雛量級冠軍Holly Holm在周三因為心愛的迷你澳洲牧羊犬River失蹤而大吃一驚。當日因為Holly Holm還未完成訓練，於是便拜託Jackson and Wink團隊的隊友先到她家接小狗到拳館。但在隊友到達時，小狗River就順勢衝出房子，瞬間就跑得無影無蹤。

我的心就像穿了個洞。我起初以為隊友是在開玩笑。他們打電話來的時候說，你的狗跑出了房子。我的反應是，不，她沒有。 Holly Holm

在Holly Holm於Instagram上貼文表示小狗走失後，不少熱心人士都在Instagram報告在不同地見到類似的小狗。除了Holm的朋友外，也有一些陌生人特意到這些地點協助尋找小狗。而經過一晚的尋找後，小狗River終於在第二天早上凌晨2點被尋回。

Holly Holm與小狗重聚後，她很感謝各方人士的支持和協助。

今次讓你知道有多少的人其實是十分善良和樂意幫忙的。有很多人願意為了協助我而架車到不同地點來回尋找。他們甚至沒有預先告訴我會來，他們直接就出現。你知道嘛，那個找到她的女孩，她非常貼心。她照顧著小狗。她的一位朋友是名獸醫，她們特意在小狗的赤腳上塗上軟膏，並把小狗因為穿過樹林而粘附在身上的各樣東西拔除。 Holly Holm

Holly Holm在網上感謝大家的協助。圖片來演：Holly Holm Instagram - https://bit.ly/2ZxSpO8

Holly Holm預計會在8月1日重返UFC八角籠迎戰Irene Aldana。

【資料圖片】

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