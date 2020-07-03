MMA｜猿人Silva曾以足球踢稱霸拳壇　被列禁招或並非單純因為危險

14前，Wanderlei Silva在Pride中以足球踢TKO了藤田和之。大概有看Pride的讀者，都對這個場面印象深刻，畢竟足球踢可說是Pride中的招牌菜，而這幕又是足球踢的經典名場面。 不過足球踢為何被禁？跟站著被踢又有什麼差別？

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Wanderlei Silva的足球踢

因為樣子像猿人而被叫作猿人的Wanderlei Silva，是Pride中的代表人物之一，以極度的積極壓迫、侵略性的打法、以及不要命的搏拳見稱，而他與同隊隊友Shogun Rua可說是以重拳與足球踢稱霸拳壇。

另一個特別之處，就是Wanderlei Silva 在日本比賽多次對上日本人，而且未逢敵手。在2006年時，Wanderlei Silva 更參加了Pride的無差別級淘汰賽，對上重量級的藤田和之。

藤田和之以身型優勢摔倒了 Wanderlei Silva，但未有做成太大傷害，結果在第一回合尾段(Pride的第一回合為10分鐘)，二人搏拳時Wanderlei Silva 奪得優勢，被擊中下巴的藤田和之應聲倒地。

Wanderlei Silva立即追擊，倒地的藤田和之唯有奮力希望捉到Silva的腳，以摔倒對方，但過程中也吃了數腳足球踢；縱使最後能站起來，但Silva的攻勢沒有減退，藤田和之再次倒地後中了一腳「乾淨利落」的足球踢，藤田和之即時暈眩，雖然未有暈倒，但拳證也停止了比賽。

14 years ago today, Wanderlei Silva finished Kazuyuki Fujita with punches and soccer kicks in the Pride Openweight Grand Prix Quarterfinals#PrideFC

pic.twitter.com/QuFqA10aIw — Jon Realejo (@BloodyCanvasJon) July 1, 2020

為何被禁又為何不禁

（圖片擷取自Twitter）

上位選手踢擊倒地選手的頭部，其實就是所謂的「足球踢」(Soccer Kick)。這個技術在使用統一規則 (Unified Rules)的UFC中是犯規動作，但也有不少MMA組織可以使此技術，除了Pride以外，過去的 One Fc以及日本的RIZIN 也是可以使用足球踢的。

關於應否使用足球踢，一直是MMA的圈內討論。反對使用的人的其中一個理由，是因為這技術的危險性。MMA看似規則很少，但其實規則對拳手有很多保護，例如不可攻擊眼、要害等，但足球踢之所以被禁，就是因為它可以對選手做成很大傷害。

MMAjunkie 的Johnny Benjamin博士就寫過：

脖子骨折（頸椎骨折）很容易傷害脊髓並引起永久性癱瘓，在某些情況下甚至會導致死亡。根據頭部抵受衝擊、衝擊的方向以及強度上位置的不同，脖子將大約在800到1,000磅力的作用下斷裂。 平均的業餘成年足球運動員可以用1,000磅重的力踢球，而職業足球運動員平均可以踢到大約1200磅的力。以我專業的預測是，一位訓練有素的MMA選手的表現，將與職業足球運動員非常相似。 如我們所見，MMA運動員很容易就能產生足夠多的力，對倒在地上的選手造成非常嚴重的傷害。 如果幸運地脖子沒有折斷，這種粗暴的、沒技巧的動作也可以對氣管和頸動脈做成直接傷害；任何一個這麼嚴重的創傷，都能永久改變選手的下半生。 或者有人會認為，之前已經有人中過足球踢，但也沒有人嚴重受傷，所以足球踢其實安全、沒問題，但這樣想在多個層面上都是錯誤的。僅僅因為你(可能)不知道有人受傷，並不表示該行為是安全的。這可以僅僅意味著你不了解全部情況、收集的例子不充分、或者我們真的很幸運還沒有人受到嚴重傷害。

不過，單純「傷害大」其實難以作為反對的論據，因為MMA本來就有很多打擊動作，與足球踢一樣的有很大傷害能力。Bloody Elbow的一篇文章中就引用了ESPN的數據測試，Georges St. Pierre的拳大概能打出2800磅的力，而踢擊更高達3400多磅。只是，要先在這兒指出，這些測試大多都有太多影響因素，所以測量出來的數字，一直給人的感覺都不太準確，總之就是不同測試的差距可以很大。

就把Georges St. Pierre測量出來的踢擊力減至三分一，也已經有1100多，已經足夠達到脖子骨折的1000磅。而且這還只是普通的旋踢，而非足球踢。如果按以上反對的理由來說，高踢也應該被禁。但明顯這不合理，這麼多場比賽，被高踢KO的人可說是多不勝數，也沒有聲音要把高踢列為禁招。

其中一個支持禁止足球踢的有力理由，並不是單純指出它的傷害能力，而是指出使用的時機對受攻擊的選手來說太危險。簡單來說，就是指當你可以用足球踢攻擊對方時，對方大多時間已經受了傷害，而且有暈眩情況而跪了或倒了下來。雖然在MMA倒下後被追擊補上兩拳很正常，但踢擊始終力量更大，所以在這個情況下再受到踢擊就很危險了。

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感官才是問題所在?

其實在搏擊比賽被列為禁招的技術，很多時都和傷害能力無關。其他比賽或會因為某個技術太好用，以致其他技術完全無效，所以需要被禁止使用，柔道現時不能抓腿正是個例子。但在MMA因為有太多的解決手段去處理某個技術，因此MMA自身就有技術的平衡機制，所以在MMA中的禁用技術，要麼是因為真的太危險(插眼、打要害)，要麼就是一些奇怪原因。

例如12-6的肘擊(上至下的肘擊)不能用，但只要稍微改變角度便成為合法攻擊，但其實發力及打擊時使用的位置沒太大差別，而如果只是想防止12-6肘擊打中後腦的話就更奇怪，因為打擊後腦本身已經被禁止。過去有傳言指，是因為美國的運動委員會看了傳統武術中12-6肘擊碎磚表演，覺得太危險所以把它列為禁招，但及後已證實是謠言。只是，這個謠言出現，或多或少說明了禁止2-6肘擊其實難以找到合理理由，所以有一個荒謬理由出現。

因此，足球踢被禁可能只是因為一些感官原因。有人指出，為了應對約翰·麥凱恩（John McCain）等政客對MMA的反對聲音，必須禁止踢足球，以確保該運動不再被視為非法的「人類鬥雞」，並使MMA通過美國各州運動委員的審查及批准為合法運動。

現時仍有不少的拳迷希望未來可以在MMA中看回足球踢、踩擊以及地面膝擊，畢竟這些技術在攻擊地面對手，以及防摔上有明顯效果，也是MMA中精彩的部份。

未知大家又有什麼看法呢？

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