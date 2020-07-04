【UFC】Khabib 父親因新冠肺炎併發症離世　MMA界齊聲哀悼

UFC冠軍Khabib Nurmagomedov的父親Abdulmanap Nurmagomedov因COVID-19並發症去世，享年57歲。

Khabib與父親Abdulmanap。圖片來源：https://bit.ly/2T2KeGR

Khabib的父親教練

根據RT Sport的一份報告，死亡的具體原因是「中風後引起不可逆轉的腦創傷」，他最後在莫斯科的一家醫院離世。

俄羅斯的塔斯社（TASS）證實了這一消息，並提供了車臣總統Ramzan Kadyrov的話：

我的朋友，今天我得知Abdulmanap Nurmagomedov 去世的不幸消息。我代表車臣所有人向Nurmagomedov 的家人表示由衷的慰問。他離開了我們，但留下了好名聲，並培養了一代人。 Ramzan Kadyrov

按報道，俄羅斯總統普京亦有致電慰問。

Khabib父親在Khabib 八歲就開始訓練他摔跤，Khabib及後亦有學習柔道和桑搏，最後成為了MMA明星。Khabib父親曾在Khabib的整個職業生涯中擔任過教練，但由於簽證問題，他只在UFC中當過一次場邊教練。那次是去年9月，Khabib在阿布扎比 UFC 242上成功擊敗Dustin Poirier，並守護了他的腰帶。

網上有一段短片，展示了Abdulmanap Nurmagomedov的一些MMA摔跤教學，可以看到他對MMA中摔跤與打擊的融合，例如籠邊技術及某些位置GnP的預備，都有很深的見解，也可以看到為何Khabib 為何這麼擅長這類技術：

因肺炎併發症離世

自5月中旬以來，Abdulmanap 就一直與病魔搏鬥，當時他患有中風並且處於昏迷狀態。他最初被診斷出患有肺炎。Khabib後來透露，他的父親患有與冠狀病毒有關的心臟併發症，他有20多名親戚也被感染。

我家族中有二十多位直系親屬遭受COVID-19的感染而須接受深切治療。他們當中有些人已經不再在我們身邊了。至於我父親，他得到了很多支持，很多人都在關心我父親的情況。我父親現在仍在留院中。他仍在與這個疾病搏鬥。他的心臟因COVID-19導致併發症。父親Abdulmanap去年曾進行心臟手術，最近也進行了第二次手術，因此他的病情仍然很糟。這是所有我現在能夠說的。我要感謝所有人對我們的支持、祝福和祈禱。我希望大家一切順利。小心留意安全健康。非常感謝你。 Khabib Nurmagomedov

在5月19日，有消息指Abdulmanap Nurmagomedov再次陷入昏迷，情況嚴重並無法自己呼吸，須使用機器維持生命。6月22日，Khabib 在俄羅斯電視台上說，他父親的病情「仍然很嚴重」，儘管認為冠狀病毒本身已不再是問題，但他指出「這種病毒已經對（他父親的）腎臟和心臟造成了影響。」

MMA界齊聲哀悼

MMA界中多人都表示深切哀悼，除了UFC主席Dana White、Khabib的戰友Daniel Cormier之外，其他拳手，包括關係不太好的 Conor McGregor、多次約戰都不成功的Tony Ferguson、未來對手Justin Gaethje亦表示十分難過：

Abdulmanap Nurmagomedov (1962-2020)



The UFC family sends its sincerest condolences to the Nurmagomedov family on the passing of Abdulmanap Nurmagomedov. pic.twitter.com/SPpynZ2xJC — UFC (@ufc) July 3, 2020

The loss of a father, a coach, and a dedicated supporter of the sport. Condolences and rest in peace Abdulmanap Nurmagomedov. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 3, 2020

+ 7 + 6 + 5

在此願他安息，亦希望Khabib及其家人能早日走出傷痛。

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