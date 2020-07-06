【泰拳】停賽三個月　泰國復辦拳賽防疫措施惹熱議

新冠疫情影響下，全球多個運動賽事停辦。泰國自三月發生大型泰拳群聚個案感染後，當地泰拳賽事已停辦三個月。上周六(4日)泰國復辦第一場大型拳賽，賽事以閉門作賽形式舉行，有電視截圖流出，見到拳證和雙方拳手均帶上透明面罩，網民第一個反應是：拳手帶面罩怎樣打？只可打頭以下？究竟泰國復辦拳賽後，防疫措施會影響拳手作賽表現嗎？

就拳手帶上透明面罩作賽，完全是一場誤會。大家見到的截圖只是比賽一開場，雙方拳手近距離聽拳證指引時，三人近距離接觸才有的防疫要求。拳手只有在進場、跳拳舞及開賽前，近距離聽拳證講解要求才需要帶面罩，到正式開打時，只有拳證需佩戴面罩和口罩，拳手可把面罩卸下，如常作賽。

這張拳手和拳證都戴住面罩的圖片在網上瘋傳。圖片來源：網上截圖

當然，有網民質疑，若果雙方拳手最後都要脫下面罩，如往常一樣作賽，仍然有近距離接觸風險，那樣一開首帶面罩根本是多此一舉，全沒防疫效用。

網民指出這些憂慮其實十分合理，現在疫情仍未完全消除，只是在疫情稍為緩和下驀然開賽，其實是有隱憂。美國早前過早重啟經濟活動，便有部份州份有疫情再度上升趨勢。可是，泰國是一個極度依賴旅遊的國家，泰拳搏擊賽更是重要運動產業，現在雖然閉門作賽，但仍然有轉播賽事的商業收益。而且，在這停賽的三個月，已有過百職業拳手和從業員手停口停，當中很多人沒有其他工作，完全依賴拳賽收入，故而業界十分渴望能重啟賽程。

根據數據，泰國今年旅遊收益已縮減8.1%，因此這個以旅遊業為主要收益國家，有更大壓力重啟經濟，和復辦吸引遊客活動。現在復辦拳賽所採取之防疫方法，雖然有漏洞和隱憂，但也是折衷下最量做到最好的方法。

據當地媒體報道，很多拳手期待和歡迎復辦拳賽。雖然現在只能閉門作賽，無法享受台下觀眾給予鼓勵、歡呼和欣賞目光，但對這班拳手而言，剛剛這周六是業界重新出發的好開始。

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