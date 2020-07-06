【UFC格鬥島】多位選手確診新冠肺炎　Masvidal入替UFC 251冠軍戰

為了確保UFC格鬥島的比賽能夠安全進行，UFC採取了不少的措施以防範工作人員在比賽期間感染新冠肺炎，當中包括為選手在出發前進行病毒檢測。但不知道是好消息還是壞消息，上周陸續有準備去格鬥島參賽的選手及團隊人員證實被感染。當中除了準備在7月16日出賽的幾位選手外，連預定在7月12日的UFC 251中挑戰次中量級冠軍Kamaru Usman的Gilbert Burns也宣布中招。而為了挽救這場次中量級冠軍賽，UFC已與之前跟UFC鬧不和的Jorge Masvidal達成協議，讓他緊急入替這場冠軍戰。

UFC格鬥島首兩個大會在陣容上都因爲疫情受挫。圖片來源：Wikipedia

最先收到報告指因確診而須退出的是預定在7月16日*在格鬥上參戰的幾位選手。原定在7月16日出戰Jack Shore (12勝0敗) 的Anderson dos Santos (20勝8敗) 及其教練 Marcos Babuino在出發前的檢測中正式確診。而在Anderson dos Santos宣布確診後，他同樣會在7月16日出戰的隊友Vinicius Moreira Castro (9勝4敗) 也證實確診，要退出與Modestas Bukauskas (10勝2敗)的一戰。

而同樣預定在7月15日出戰前女子冠軍Carla Esparza (16-6)的UFC女子選手Marina Rodriguez (12-0-2)雖然通過了測試，但卻因為同行的助手確診新冠肺炎而要退出15日的比賽。Rodriguez和Esparza的比賽現已經宣布延期到7月25日舉行，但未知Rodriguez有否在之後再被助手感染。

（*因爲格鬥島系列的比賽是在阿布扎比進行，美國宣傳海報上的日期因時差關係會寫7月15日而非阿布扎比日期的7月16日）

Gilbert Burns確診，退出與Kamaru Usman一戰

Gilbert Burns因爲確診而要退賽。圖片來源：Getty Images

除了7月16日UFC Fight Night 172: Kattar vs. Ige大會的幾位選手確診外，原定7月12日於UFC 251出戰Kamaru Usman的Gilbert Burns也在上周五因對新冠肺炎病毒測試呈陽性反應而宣布退出UFC 251中這場次中量級冠軍戰。

根據UFC的防疫指引，往UFC格鬥島出戰的選手及其隨行人員在前往位於阿布扎比的格鬥島前要先在拉斯維加斯的集合點進行病毒檢測。而Gilbert Burns及隨行的弟弟Herbert Burns和教練 Greg Jones都在這次檢測中確診。

在Gilbert Burns退出後，7月12日的UFC 251的壓軸賽事將會改為由Alexander Volkanovski迎戰Max Holloway的羽量級冠軍賽頂上，而Petr Yan和Jose Aldo的雛量級冠軍爭奪戰則會成為第二重頭戲。

UFC 251陣容修改前的原定宣傳海報。圖片來源：https://bit.ly/2zkCwRQ

Jorge Masvidal緊急入替！

雖然原本有消息指UFC不會為Kamaru Usman尋找替代對手，但早前又有消息指UFC已與之前跟UFC鬧不和的Jorge Masvidal達成協議，讓他緊急入替這場冠軍戰。而UFC主席Dana White也急不及待的在自己的Twitter分享了一段最新以Kamaru Usman對Jorge Masvidal為主角的UFC 251宣傳影片。

在Gilbert Burns宣布退賽後**，前UFC臨時次中量級冠軍Colby Covington和身為UFC特別設計的BMF冠軍Jorge Masvidal都在社交媒體上發文表示願意頂替Burns的位置，而這個位置最終似乎由「街頭霸王」Jorge Masvidal獲得。雖然這樣說有點奇怪，但因為Gilbert Burns的星味似乎沒有Jorge Masvidal那麼好，使得當拳迷知道Jorge Masvidal頂上挑戰冠軍時，反而有更多人討論這場冠軍賽。

雖然官方已經宣布Masvidal正式參戰，不過早一兩個月前Masvidal曾因為拳酬的問題上而與UFC有爭拗，未知今次是否真的已經就薪酬問題談妥。在Masvidal和Usman確實簽約對戰後，兩人也先要在拉斯維加斯通過新冠病毒測試才可以正式出發去格鬥島。希望UFC 251這場格鬥島開幕戰之後能夠在無風無浪地舉行！

Kamaru Usman迎戰Jorge Masvidal的新UFC 251宣傳海報。圖片來源：UFC Facebook

（**目前UFC旗下已有七位選手宣布確診，除了Gilbert Burns、Anderson dos Santos和Vinicius Moreira Castro外，還有Ronaldo Souza、Lyman Good、Billy Quarantillo及Jimmie Rivera)

【資料圖片】

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