【K-1拳手】七十二變老大哥城戸康裕　古靈精怪造型深入民心

K-1 是日本知名的搏擊賽事，當中培養出不少明星拳手，如魔裟斗、武尊等。今次則為大家介紹一下K-1 的「百變星君」——城戸康裕（Yasuhiro Kido）。

▍K-1的「百變星君」城戸康裕

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城戸康裕（Yasuhiro Kido）1982年12月25日出生於神奈川縣伊勢原市，現年37歲，是K-1中年紀最大的現役拳手，可以算是K-1的「老前輩」。他曾是WBKF 超沉量級（70公斤以下）及Krush -70公斤級別冠軍。目前職業踢拳戰績為75戰50勝24敗1和，23擊倒。

在中學時期城戸是一名田徑運動員，主攻短跑項目。初中畢業後，他從電視認識K-1，深深被其吸引，於是在高中開始學習踢拳。高中畢業後，城戸進入國士館大學修讀體育學部，期間加入大學的踢拳隊。

在2001年，城戸贏得「全日本學生踢拳連盟」（UKF）沉量級冠軍，翌年更成功奪得中量級冠軍。2003年，他參加「第14回全日本新空手道選手權大會」，奪得中量級第三名。大學畢業後，城戸取得了中學及高等學校教師執照。

終於有2003年，城戸在正式展開職業踢拳生涯。他只用了兩年時間，便取得6勝1敗的優異成績。在2005年，城戸初次在「K-1」舞台登場，可惜最終判定落敗于山本優彌。其後他活躍在「K-1 MAX」中，以多姿多彩的踢技及反擊技為主力武器，其轉身鞭拳最為知名。在2008年，城戸跟魔裟斗、佐藤嘉洋等一起成為「K-1 MAX」日本冠軍。

直至今年三月，37歲的城戸仍然在「K-1」賽事上陣，是K-1史上年紀最大的現役拳手。

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▍古靈精怪、造型百變

在擂台以外城戸康裕的表現同樣相當矚目，甚至因此被稱為「King of Entertainer」，其社交媒體吸引多達10萬名粉絲追縱。

【點擊觀看城戸康裕的百變造型】

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城戸不時「整蠱做怪」，親力親為地裝扮成不同型像。有時他會扮成漫畫角色：《龍珠》魔人布歐及菲利一族、《死神筆記》的死神、《勇者鬥惡龍》的大魔王、迪士尼的唐老鴨等。有時會扮成奇奇怪怪的東西：大阪著名的的章魚燒及木偶小丑「くいだおれ太郎」（？）、九州神獸龍頭魚身的「鯱鉾」⋯⋯

基本上有城戸康裕出現的地方，總會帶來歡笑（或驚嚇）。

提到日本的「扮野」拳手，其實還有長島☆自演乙☆雄一郎、須藤元氣等，下次再為大家介紹一下。

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