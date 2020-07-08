【電影】雷神新戲演職業摔角傳奇Hulk Hogan　為角色瘋狂操練肌肉

「雷神」Chris Hemsworth猛男形象深入民心，不過近日他就擔心自己的身形太差而計劃瘋狂操肌。事源Chris Hemsworth將會在新戲中飾演一代職業摔角傳奇Hulk Hogan，為這位80到90年代的猛男代表進行新的演繹。

原名Terry Eugene Bollea的Hulk Hogan活躍於80到90年代的職業摔角界，被視為有史以來最偉大的職業摔角巨星之一。他不但是當時其中一位家傳戶曉的職業摔角手，更是讓職業摔角成功成為主流媒體的功臣。除摔角手形象深入民心外，Hulk Hogan也參與電影和電視劇拍攝，當中最著名的應該是他在1982年的《Rocky III》中客串演出摔角手Thunderlips與飾演主角的史泰龍有一場對手戲。

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而Hulk Hogan不但在北美大受歡迎，他在日本也是備受愛戴的摔角手，其形象更在不少的動漫和電玩遊戲中被使用。

連雷神也被考起

Chris Hemsworth對於能夠飾演Holk Hogan一角感到非常興奮和期待，但飾演Hulk Hogan對Chris Hemsworth來說毋庸置疑會是一個艱巨的任務。因為他不僅要飾演在擂台內充滿力量和氣燄的Hulk Hogan，他還要飾演現實生活中擂台之外的Terry Eugene Bollea (Hulk Hogan真名)，可以說是一個人要飾演兩個角色。

儘管Chris Hemsworth過去也曾為了飾演雷神而下苦功鍛煉出壯健的身形，但他認為要飾演Holk Hogan這個角色會比飾演雷神更有難度。Holk Hogan在巔峰時期可以說是猛男的代表，要擁有那身強勁肌肉將會是一件非常有挑戰性的事。另外，爲了投入角色，Chris Hemsworth也需要更加明白職業摔角的種種，而這也讓他很感興趣。

「這部電影將是一個非常有趣的項目。」他在Total Film中的訪問表示， 「正如你可以想像，為了準備好扮演這個角色，我需要瘋狂地操練肌肉。我的身形要前所未有地龐大，甚至比飾演雷神時增加更多的肌肉。我需要注意的除了說話的口音，還有身體的外觀和整體的態度。」

「我還必須深入研究職業摔角這個領域，這讓我很期待。」 Hemsworth補充。

披露摔角世界少為人知的一面

雖然去年就已經宣布Chris Hemsworth將會在電影中飾演Hulk Hogan，但目前他還未收到實際的劇本，不過他依然很期待這部電影中將會描述的職業摔角世界。

「事實是我還沒有看過劇本。」他表示，「但我知道它現在正在編寫和修正。我對它所知不多。目前一切還在準備中。」

除了電視上播放的賽事，職業摔角界一直充滿着不少的內幕和軼事，而Chris Hemsworth之前就曾透露過這部電影將會向觀眾披露「摔角世界少為人知的一面」。

這部電影將會以Hulk Hogan如何在80到90年代間一躍成為摔角巨星的的故事為主線，而這個時代同時亦是職業摔角龍頭WWE在北美崛起成為世上數一數二職業摔角組織的時期，當中的過程本來就充滿戲劇性。

Hulk Hogan當年可以説是職業摔角中的萬人迷。圖片來源：WWE官方圖片 - https://bit.ly/38AXIQO

職業摔角傳奇

說Hulk Hogan是讓職業摔角從小眾活動，變成黃金時段大眾電視節目的重要功臣絕非誇大其詞。他在1987年《WrestleMania 3》中，與巨人Andre The Giant 一戰更是職業摔角歷史上的重要時刻，直接讓職業摔角成為北美電視上的新潮流。

在80年代到90年代，Hulk Hogan不但是猛男形象的代表，他在摔角迷中也代表著美國人的驕傲，這從他的出場曲《Real American》大受歡迎就可見一班。

Hulk Hogan在1993年轉投WWF競爭對手WCW，他與其他知名摔角手的加入一度讓 WCW在收視上壓倒WWF，令WWF面臨倒閉危機。但在各種不同的因素下，WWF成功反擊，最後反過來在2001年收購WCW。

Hulk Hogan在2002年重返WWF，與The Rock和Stone Cold Steve Austin等新晉巨星對賽，與The Rock在WrestleMaina X8的一戰更有象徵時代交接的意義。

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Netflix獨家播放

這齣以Hulk Hogan為主題的傳記電影由《小丑》的導演Todd Phillips負責，而就像之前同由Chris Hemsworth擔任主角的《驚天營救》(Extraction)一樣，Netflix已經獲得了該電影的獨家發行權。

不過因爲電影還未開始拍攝，所以暫時還未知道電影會否上映，但相信大家可以期待Chris Hemsworth為準備電影的訓練片段，看看他能否通過這次的挑戰，練成不比當年Holk Hogan遜色的身形。

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