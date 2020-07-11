研究報告指鬍鬚有阻減低衝擊力　拳手是否該立即開始留鬍鬚？

一直以來也有說法指鬍鬚在搏擊比賽中能夠協助選手卸去攻擊的衝擊力。而近日就有研究報告指，濃密的鬍鬚在衝擊下可降低多達37％的能量，並認為因男人在原始時代參與的搏鬥比較多，因此為了減輕拳打的衝擊力並保護下巴而自然進化成擁有濃密的鬍鬚。報告出爐後，立即被製成迷因在網上流傳，而前UFC冠軍Forrest Griffin就在自己的Instagram上開玩笑地說自己怎樣留鬍鬚也不會濃密，很不公平云云。

面部毛髮是男女之間其中一樣最明顯的生理差異。但男性面部毛髮特別濃密的實際作用長期以來都是一個謎。普遍的說法是指它的目是為了增加男士對女士的吸引力。

但猶他大學(University of Utah)最近一項研究就認爲，男士鬍鬚的主要好處是可以減輕對拳打的衝擊力，而正是為了保護下巴免遭敵人打擊，男人們因而進化成長出鬍鬚。而為了進一步證明鬍鬚有防衛的作用，研究人員更着手研究是否可以證明鬍鬚能有效地減低肉搏戰期間，面部被打中時的威力。

不知道Johny Hendricks的鬍鬚有沒有幫到他 。圖片來源：Getty Images

研究人員先以環氧樹脂製成模擬的人類下顎，並以羊皮根據不同程度的濃密度將其覆蓋，包括剃好無毛的皮膚、經過修剪的鬍鬚(長度為0.5cm)以及濃密的鬍鬚(長度為8cm)。

在實驗過程中，羊皮被保持濕潤以模擬人類真實的皮膚，而模仿鬍鬚的羊毛則保持乾燥，貼緊正常人的乾爽狀態。研究人員生為每個程度的模擬情況製造了20個模型，然後將重約10磅 (4.7公斤)的金屬落在固定於砧座的仿製下顎上。當金屬命中仿製下顎時，一台機器就會檢測出有多少力通過仿製下顎，而毛髮又吸收了多少的衝力。

科學家在他們的研究中備註指，雖然使用仍然留着面部毛髮的實際人類皮膚會讓實驗結果得到改善，但是他們認為這不切實際。

前UFC拳手Roy Nelson。圖片來源：Getty Images

研究人員在發表在《綜合有機生物學》(Integrative Organismal Biology) 雜誌上的研究報告中寫道：「我們發現，擁有完全濃密羊毛的樣品比經過修剪及剃光的樣品，更能吸收能量。例如，將羊毛濃密的實驗品和沒有毛髮的實驗品相比的話，當中的衝擊力峰值大了16%，而毛髮吸收了的總能量則大了37％。」

科學家補充說：「這項研究的結果表明，毛髮確實能夠顯著降低鈍擊的衝擊力和吸收能量，從而減低受破壞的可能性。假如人類的面部毛髮也是如此，那麼留鬍鬚可以幫助保護面部骨骼的脆弱區域，如下顎等，使其免受傷害。這樣的話，鬍鬚大概還可以減少對面部皮膚和肌肉的傷害、割傷和挫傷。」

拳手是否該立即開始留鬍鬚？

因為不能知道原始人是否只瞄準對方的下顎和面部來打擊，我們先撇開因為面部經常受到打擊而讓男士進化成會生出濃厚毛髮的論點。但留鬍鬚能減低對方拳頭37％能量的結果聽起來真的非常吸引。

其實在物理上，任何物質都可以吸收衝擊力。所以就像測試般把有重量的物件掉到砧座上的羊皮一樣，在比賽中一拳打向對手有鬍鬚的面部時，面部的毛髮都會把衝擊的能量分散。但問題是實際上能夠吸收多少。

擁有漂亮鬍鬚的Tyron Woodley被擊中。圖片來源：Getty Images

雖然實驗中證明了能量被羊毛吸收了37%，但羊皮及羊毛的厚度和密集程度始終跟人不一樣，加上測試是在仿製下顎被固定的情況下進行，所以實際效果未必真的如此高效能。

另外，這個測試是在毛髮乾爽的情況下進行，但在一般比賽時， 選手都會有不少的汗水讓毛髮粘在一起，這樣的話效果也會減少。加上比賽時有各式各樣的情況，要測試所有的可能的情景也實在太困難。

所以與其打算考慮留鬍鬚來加強防禦力，還不如想想自己留鬍鬚後的樣子會否好看吧。

【資料圖片】

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