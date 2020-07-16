【口罩】標奇立異日本鬼面口罩　史實武士面鎧又有什麼款式

疫情最近再次爆發，大家也要做好防護。在網上看到這種「日本鬼面口罩」，防疫性能不清楚，但樣子確是不錯，雖然有點中二病。 歷史中的日本武士面具又有什麼款式呢?

▍武士面具口罩

+ 3 + 2

網上看到這種是可清洗重用面罩，大家也知道保護效能沒有外科口罩高，所以如果要防護效能還是買其他較好。外表是好是壞就看個人性格了，標奇立異總會招來奇異目光，受到得到的也沒所謂。

延伸閱讀：

【平成武士】日本劍士創多項斬蓆世界紀錄 為何會以榻榻米作試斬

【歷史】古代武士刀並不是武士專用

▍「日本武士面具」

「面頬（面鎧、面具）」就是用於保護面部的護具，分為覆蓋了從額頭到下巴的所有份的「総面」(全面)，以及不全面覆蓋的「頬当」(臉頰)。製造材料主要是鐵，但有些是皮革製成的。

+ 2

大家常常看到的那種「日本武士鬼面具」，則是「目の下頬」，覆蓋鼻與嘴巴附近的部位。與「半頬」之間的差異是鼻子的存在與否，但這款式也有可以除下鼻子的設計。口部張開是為了便於在戰場上呼吸和發聲，下巴下方有一「汗流しの穴」讓汗水流出。

現有最古老的下頰來自室町時代早期，最大的特點是有多個款式，而且表情豐富。常見的樣式有三種，分別為「烈勢頬」、「隆武頬」、「御家頬」。「烈勢頬」面具描繪了憤怒的臉頰，加上鬍鬚及幾條皺紋，這是最常見的樣式之一；「隆武頬」是另一個常見的設計，代表勇敢的男人，比「烈勢頬」柔和，通常沒有鬍鬚或熊且沒有皺紋，臉頰和下巴較為光滑；更加柔和的是「御家頬」，無鬍鬚，通常朝下巴和鼻子逐漸變細。

除此之外，也有「猿頬」、「天狗頬」、「美女頬」、「笑頬」等不同款式。

延伸閱讀：

面甲：保護以外還有這個功用…..

【武編週記】胡煒權博士談日本武士之起源

▍用在戰場?

現在看來，「面鎧」當然是藝術品，但作為盔甲一部份又如何呢？

《長篠合戦図屏風》左下角的武士就有使用「頬当」。（圖片擷取自：Wikipedia）

「面鎧」的實際作用現在則仍存疑，有人認為它有實在的防衛作用，有人則認為它只有儀式性作用。但此儀式性與實際作用的界線有點含糊，因為實際功效不一定要擋箭擋刀才行，例如面具可以令對方看不到武士的容貌，所以不知道其心理狀態，這其實也是實際功效。但不論是防衛還是儀式性，現時有大量畫作與書作證據，證明在戰場中的武士，的確會用上「頬当」。

而且，西方羅馬也好，東方中國也好，也有戴面具作戰的例子。

假如武士打仗這麼辛苦都可以戴「口罩」，落街坐小巴買餸也可以吧？雖然武士那種好像較透氣......

你知道日本弓道中的「射法八節」嗎？點擊圖片觀看說明：