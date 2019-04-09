【武編週記】胡煒權博士談日本武士之起源

大家好！我是編輯K，早前參加了由千月堂舉行的「陋室講堂」，由胡煒權博士主講的「日本武士之起源」研討會。

胡煒權博士為日本國立一橋大學博士，專攻日本中古史，曾著《明智光秀與本能寺之變》、《日本戰國織豐時代史》，近年積極推行科普工作，為香港普羅大眾介紹近十至二十年日本歷史研究最新觀點，希望大家更認識當中多少是現實，多少是影視電玩作品建構出來的幻想。

由胡煒權博士主講「日本武士之起源」。 （賴家俊 攝）

言歸正傳，這次講座可謂以有趣的角度讓參加者認識嚴肅的課題。講者首先打破了我們常人對武士一些其實是錯誤的刻版印象。例如只有武士可以佩刀，其實是十分晚近的法令，歷史上很長的時間，武士並不是唯一合法佩用刀的階層。而受近代影視作品影響，武士生活潦倒，忠於主君，淡泊名利，其實在歷史上只屬少數。例如談及武士要忠於主君，這些思想只在德川幕府時代，太平盛世多年，武士難以再可以周旋於不同藩主之間良檎擇木，才開始強調忠於主子思想。

胡博士表示，在明治維新以前，日本人的性格其實很狂野，反而是明治維新塑造了現在的日本人。



（左起）胡煒權博士，千月堂館主郭世孝及浸會大學歷史系教授麥勁生。（相片由千月堂提供） 至於武士起源，胡博士表示日本學界仍有爭論，但大致上日本武士經歷了一個由身份而轉化為階級之過程。現存最早談及武士的日本文獻，以養老五年(721年)所頒詔令開啟了有關武士的文獻記載。大約一千年前，日本皇室繁衍過多，朝廷無法供養部分貴族，所以讓這些貴族以軍事貴族身份，向關東發展，對抗蝦夷等族，自力更生。當時的武士是皇室軍事貴族後代（源氏、平氏），是懂軍事的專業人才。後來中央皇室發生幾次政治動亂，中央勢力引入這些地方武士勢力，使原本在地方發展的軍事貴族以武士身份介入中央政治，後來更主導政事。亦因為多年戰亂，原來以血緣身份來判定貴族的標準，因戰亂而血脈衰萎﹐極需要以新血補充武士群，所以武士也慢慢由身份而轉為向階級發展。

早期武士較重弓藝

值得一提的是，我們現在印象中認為武士應該要精於劍法，懂用日本刀。但原來在武士誕生早年階段，古人視用刀為普通技術，而視騎射才為武士最珍而重之的技術。一來要對戰遊牧蝦夷族，大量運用到騎射技術，其次騎射本身也是一門高難度軍事技術。所以早年對武士武藝的讚美，都扣上與弓術有關。例與源平合戰時，那須與一便以超綽弓術而揚名天下，而廣為大家熟悉戰國時代，擁有貴族武士血統的今川義元，亦有東海第一弓的美譽。

這次千月堂已將上述講座視頻放上YOUTUBE頻道，千月堂更專訪胡博士，專訪內容亦免費上載於千月堂定期出版的網上武士文化雜誌。



千月堂館主郭世孝表示：「有文事者，必有武備，有武事者，必有文備。文武兼備，是理想武士形態的基本構成原素。舉辦「陋室講堂」，希望透過專家的分享令大家增廣見聞，為大家帶來一點進步，一點改變。」郭世孝表示他們將於六月舉辦第二次講座，邀請了韓國古代史專家范永聰博士和明史專家譚家齊博士，再與胡煒權博士一同開講。講題稍後公佈，大家密切留意。

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