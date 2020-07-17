港拳手「黑豹」Alain Ngalani大擘一字馬　風趣短片提大家戴口罩

近日有片段流傳見到一肌肉猛男在港鐵座位上擘一字馬以示範如何阻止沒有戴上口罩的乘客坐在自己旁邊。其實，這是香港拳手「黑豹」Alain Ngalani為了提醒大家在乘搭交通工具時記緊要戴口罩而特別拍攝的短片。

Alain Ngalani。圖片來源：ONE 官方圖片 https://bit.ly/2BaBVDm

香港新冠肺炎確診數字上升，大家都加緊防範。雖然戴口罩和保持距離已經成為口頭禪，但為了提醒大家，著名香港拳手「黑豹」Alain Ngalani就特意大擘一字馬，拍短片提醒大家加入沒有戴口罩的話就一定要保持距離。

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如果你乘搭交通工具而冇戴口罩，請保持距離！ 不要跟我爭論。 「黑豹」Alain Ngalani

在片中黑豹一邊看書一邊擘一字馬讓沒有戴口罩的「乘客」不能坐在旁邊。當然，Alain 都是以誇張手法搞笑一下，大家千萬不要隨便在座位上擘一字馬，沒有一定的功力可不易做到，弄傷自己可就弄巧成拙；而且也別把腳放在座位上啦，污糟呀。如果在公共交通工具上真的看到有乘客還是沒有戴口罩，還是先好言相向吧！

長居香港的Alain Ngalani是四屆泰拳世界冠軍，也是現役綜合格鬥賽事ONE Championship的重量級選手。早前也有消息指他將會在ONE Championship中迎戰MMA傳奇Vitor Belfort，不過因疫情影響而讓比賽延後，暫時沒有進一步消息。

武備志曾訪問Alain Ngalani對武術的看法：

Alain Ngalani示範他拿手的後旋踢：

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