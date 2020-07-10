【真飛膝教學】助跑跳膝為何難以發力　跟膝擊推髖發力截然不同

膝擊是十分常見的技法。在UFC 239中，Jorge Masvidal 便以助跑飛膝瞬間擊倒對手，以5秒成爲UFC最快KO的新紀錄。但大家在現實試踢「助跑飛膝」時，有否感到難以發力？原來「助跑飛膝」的發力原理跟普通膝擊截然不同，小編嘗試說明一下。

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One year ago today, @GamebredFighter dropped jaws everywhere by knocking out Ben Askren in 5️⃣ seconds with a flying knee 😱



It is the fastest knockout in UFC history. pic.twitter.com/k5u4QULOgP — ESPN MMA (@espnmma) July 6, 2020

在去年7月6日舉行的UFC 239中，Ben Askren在比賽一開始就嘗試以抱摔抵擋正在向前衝的 Jorge Masvidal，但卻被Masvidal看準了機會以飛膝反擊。這個堪稱完美的一擊讓Askren隨即倒下，除了讓Masvidal獲勝外，更以5秒成爲UFC最快KO的新紀錄。

在MMA 比賽中，膝擊是十分常見的防摔技法。本文則以UFC 拳手Stephen Wonderboy Thompson 及小編的經驗，為大家介紹「助跑飛膝」的動作細節。

▍Jorge Masvidal 衝前單腳起跳飛膝

Masvidal 所採用的是配合助跑的「單腳起跳飛膝」，跟雙腳起跳的「原地飛膝」略有不同，下文會分別說明。

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正如UFC拳手Stephen Thompson 所示範，「單腳起跳飛膝」的動作是先提起一隻腳，然後跳起以另一隻腳起跳及進行膝擊。若是單論無助跑原地向上飛膝威力的話，「雙腳起跳」一般會比「單腳起跳」強。那為什麼會出現「單腳起跳飛膝」呢？

第一個原因是，它能夠覆蓋較大距離，容易進行向前的飛膝。另一個原因是，提起一隻腳的動作跟跑步相似，換言之能夠更有效借助跑步的衝力，中間的連接動作亦更為連貫。「單腳起跳飛膝」的力量主要源於助跑衝力，而不是提膝本身，因此它的動作要點跟一般的膝擊略有不同。

（一）非踢擊腳不用盡量抽高

雖然是飛膝，但它並不是跳得越高便威力越強。跟其它跳躍膝擊一樣，膝擊的威力很大部份源於起跳時的動力及跟之後動作的連動發力。假如你在最高點時才進行膝擊，你的上升勢能已經近乎零，已經不能有效向上膝擊。所以，提起的非踢擊腳並不應刻意抽高，更應用於量度距離及視乎對手高度作出調校便可。

（二）留住膝擊腳，保持擊中時的髖膝結構

原地一般膝擊借講究提膝、頂膝、推髖、抽手的動作，但「單腳起跳飛膝」比較注重雙腳的連動，以確保能夠用上「衝前」動力。很多人以為「單腳起跳飛膝」的發力在於像跑步般「雙腳快速交換」，讓提起腳快速著地，膝擊腳快速蹬地升起。

（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/DQ1F1qzM-F0）

如果起跳距離短的話，這樣的發力可能更為有效，因為膝擊時尚可借助膝擊腳蹬地的衝力。但假如是助跑飛膝的話，便很難發力了。

（網上圖片）

（網上擷圖）

在要求雙腳騰空的「單腳起跳飛膝」時，我們要注意的反而是膝擊腳擊中時的結構。非踢擊腳主動抽向地、膝擊腳同時膝擊的話，會令骨盆無可避免地側旋斜向一面，而在空中時很難控制在擊中時側旋的去勢跟前衝方向恰好一致（除非你已經單腳著地止住側旋），令原本向前的動力側走，無法完全直線傳遞到膝擊之上。

所以無論是山本 "Kid" 徳郁那一下飛膝，還是Jorge Masvidal 的「單腳起跳飛膝」，在擊中的時候雙腳都近乎並排，膝蓋指向前成有效結構，上身稍微壓前（不像一般膝擊推髖時的稍微下壓後傾），骨盆正向前方，使助跑的衝力傳到膝擊部位上。

（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/DQ1F1qzM-F0）

（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/DQ1F1qzM-F0）

（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/DQ1F1qzM-F0）

這種其實發力方式跟「雙腳起跳飛膝」相似，追求在空中膝擊時骨盆維持向前，以便連動起跳蹬地的力度。只不過在「雙腳起跳飛膝」時，非踢擊腳在起跳後會避免有太大擺動，以抑制骨盆旋轉幅度而已。

所以大家看到的比賽飛膝照片，大多時非膝擊腳都會放直或自然後擺。若是後腳明顯勾起擺後的話，那很可能只是擺動作所需，而非真正有力的飛膝。

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提膝動作（Chamber）在踢擊中的作用

【MMA】截擊膝：Cowboy對抗突進的重要武器

【技術分析】支撐腳豈止支撐咁簡單 詳述踢擊力從地起的四大要訣

▍以飛膝反擊雙手刈 「瑪利奧式」原地跳更為有效？

早前「斷水流大師兄」亦曾撰文介紹過「原地跳膝反擊雙手刈」的技術分析。他解譯了為何「原地跳膝」比「原地膝擊」更為有效，以下為節錄部份：

雖然跳起來看又不太「穩陣」又太花巧，但有兩個好處： 一是距離問題，原地用膝的距離其實較原地跳膝遠，但假如對方正在下潛貼近，原地用膝很容易會以大腿擊中對方，而不是膝蓋，這樣的話攻擊力就大減，而且原地起跳其實也可以微微向後跳，多製造空間讓自己的膝蓋擊中對方的面； 二是就算失敗，因為對方下潛貼近時如果以自己的前腳為目標，跳起時前腳擺後，對方也更難抓住。

另外他亦詳細說明了「原地跳膝」的動作重點及反例。假如大家有興趣的話，不妨點擊以下連結，詳細了解一下：《【MMA】以飛膝反擊雙手刈 「瑪利奧式」原地跳更為有效？》。

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