拳擊｜Mayweather與RIZIN商議新合作　或出戰前日本冠軍內山高志

早前 Floyd Mayweather Jr.在Instagram.上表示自己即將會前往日本東京，與RIZIN商議在今年年尾進行的賽事。消息一出，就惹來熱烈的猜測到底他是否會想之前與那須川天心或Conor McGregor一樣來場表演賽或跨界別超級賽。

Floyd Mayweather與RIZIN對上一次的合作是於2018年12月與日本踢拳擊新星那須川天心的一場拳擊表演賽。這場比賽在舉辦過程中曾有一輪爭拗，險些不能進行，但最後還是順利舉辦。雖然名為表演賽，但Mayweather在第一回合就火力全開，在第一回合2分20秒擊倒了那須川天心，輕易獲得了900萬美元的拳酬。

Floyd Mayweather Jr.與那須川天心。圖片來源：Getty Images

Mayweather再戰RIZIN的報道傳出後，立即就有消息指他的對手會是日本新晉MMA綜合格鬥選手朝倉未來。不過日本媒體近日就引述RIZIN行政總裁榊原信行，表示Mayweather這場比賽的對手很大機會是前WBA超羽量級冠軍內山高志。

榊原信行認為，與其跟MMA選手對戰，他更希望這場比賽能夠由前WBA超羽量級冠軍內山高志迎戰Mayweather。

現年43歲，50場職業拳擊賽事全勝的Floyd Mayweather Jr.雖然於2015年第二次宣布退役，但在條件吸引下還是會臨時復出，參與超級賽或是表演賽。如2017與UFC冠軍Conor McGregor的拳擊賽或是2018年與日本踢拳擊冠軍那須川天心的表演賽，都是Mayweather那種 「商業決定多於競爭心態」而參與的賽事。

+ 3 + 2

至於今次Mayweather的潛在對手，現年40歲的內山高志是前130磅WBA超羽量級冠軍。內山高志於2010年到2016年間曾連續11次衛冕成功，直到2016年在連續兩場落敗後宣布退役。雖然已經退役了一段時間，但內山高志一直保持訓練，去年在表演賽中出戰田口良一(Ryoichi Taguchi)時也顯示了自己寶刀未老，狀態極佳。

暫時還未知道這場比賽是否真的會落實，但在Mayweather正積極開拓日本的市場的同時，內山高志剛剛也開辦了新的拳館，因此這場比賽對雙方大概都是一個好的宣傳機會。當然，如果這場比賽真的發生，而RIZIN又能夠好好把握這次的機會，從而避免了上次Mayweather與那須川天心一戰時的爭拗的話，最大贏家應該還是RIZIN這個主辦方。

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