【UFC】Khabib宣布10月迎戰Justin Gaethje　退役戰或會對上GSP

UFC主席Dana White早前宣布UFC輕量級冠軍Khabib Nurmagomedov將於10月24日的UFC 254迎戰臨時冠軍Justin Gaethje，為UFC輕量級冠軍寶座進行統一戰。而有指Khabib 多打兩比賽就會退役，Dana就承諾可以由Khabib自己選擇退役戰的對手。

UFC輕量級冠軍Khabib Nurmagomedov。圖片來源：Getty Images

UFC輕量級冠軍Khabib Nurmagomedov自2019年9月於UFC 242降服Dustin Poirier後就沒有再參與比賽。Khabib原定會在4月的UFC 249中迎戰Tony Ferguson，但後來因為UFC 249在疫情關係下而改變了舉辦日期，令Khabib未能離開俄羅斯，更讓Khabib和Ferguson兩人的一戰第五次受到延誤。

Justin Gaethje之後在5月9日的UFC 249以入替身份出戰Tony Ferguson，並在第五回合以TKO擊敗Ferguson，成為了UFC臨時輕量級冠軍。

Justin Gaethje在UFC 249激戰Tony Ferguson。圖片來源：Getty Images

Khabib本來預定會在9月與Gaethje一戰，但Khabib的父親兼總教練Abdulmanap Nurmagomedov因為新冠肺炎併發症而於7月逝世，導致這場冠軍戰一時之間變得遙遙無期。

儘管有消息指Khabib可能會在父親離世後會立即退休，但Dana White早前在一個訪問中就保證，雖然Khabib的確非常傷心，但已經與他安排好下場比賽的細節。

他父親的逝世對Khabib來說是個非常大的打擊。他的父親是他的英雄，他對父親有無比的敬愛，而他們之間的關係非常密切，這讓他非常難過。 Dana White

而昨日，UFC就正式宣布Khabib Nurmagomedov將於10月24日的UFC254迎戰臨時冠軍Justin Gaethje，為UFC輕量級冠軍寶座進行統一戰。不過因應疫情發展，暫時尚未落實舉辦賽事的地點。

亞洲版官方宣傳海報。圖片來源：UFC Facebook

Khabib還有兩場比賽就退休？

另外，Khabib經理人Ali Abdelaziz早前就在訪問中表示，Khabib與UFC的合約還餘下兩場的比賽，Khabib一直希望在30勝0敗的情況下宣布退役，而這個的計劃至今仍然未變。

假如Ali Abdelaziz說的是事實，那Khabib在與Justin Gaethje一戰之後，不論輸贏，Khabib多打一場就很大可能會宣布退役。

對於Khabib Nurmagomedov最後一場比賽該與誰對壘，Dana White就表示Conor McGregor會是一個不錯的選擇，但假如Khabib仍希望與Georges St-Pierre一戰的話，他也很樂意嘗試為他安排。

"He's been great to the company, he's been great for the sport... I would do anything Khabib wanted to do."@danawhite says he would consider @TeamKhabib's wishes for his final fight, including a potential bout with @GeorgesStPierre. (via @bokamotoESPN) pic.twitter.com/pqre0cWiqS — ESPN MMA (@espnmma) July 28, 2020

真的要選擇的話，很可能是再戰Conor McGregor，我知道Conor上次比賽之後一直希望重賽。這是一場可以舉辦的比賽，但實際情況我並不清楚。我們要看結果會如何。當然，這是Khabib的最後一戰，[他選擇Georges St-Pierre也沒有問題]。他一直對公司很好，對這個運動也貢獻良多。我非常喜歡Khabib。我願意為Khabib做任何他希望的事情。 Dana White

其實過往Khabib曾多次表示想與被視為MMA傳奇的Georges St-Pierre一戰。他曾經說過這是一場他和父親都很有興趣的對壘，因為他們都很敬重Georges St-Pierre。當Georges St-Pierre在2019年年再次宣布退休時，Khabib也曾表示希望與他一戰。

Georges St-Pierre。圖片來源：Getty Images

根據當時Georges St-Pierre的說法，其實兩個陣營當時都樂意一戰，只是UFC不希望這場比賽發生。而外界對此的猜測就是UFC不希望Georges St-Pierre像之前奪得中量級腰帶後一樣，突然就宣布放棄腰帶，讓冠軍寶座再次懸空。

我們有試過計劃這場比賽。我知道 Khabib想參與，我也想參與，但是UFC還有其他計劃。 Georges St-Pierre

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