XFL｜The Rock出手打救WWE副產品　UFC主席教路如何經營新興運動

早前有報道指一個包括荷里活影星及前WWE職業摔角巨星The Rock (Dwayne Johnson)在內的投資公司已同意以1500萬美元收購在4月宣布申請破產的XFL。XFL原本是WWE職業摔角老闆Vince McMahon為興趣而在2001年創辦的美式足球賽事，但在當時僅僅開賽一年後就終止運作。XFL在2020年復辦，雖然在運作和收益上都比第一季順利得多，但卻不敵疫情，在財困下走上宣布申請破產之路。

2001年時XFL容許球員自選綽號，球員He Hate Me當年經常成報道賽事焦點。圖片來源：Getty Images

在2001年時，WWE老闆Vince McMahon因為自己對美式足球的興趣，加上認為市場上需要更刺激的運動而推出了XFL，去補上北美職業美式足球聯盟NFL休季時的空缺。相比NFL，XFL的規則較少，旨在加速比賽的節奏和緊張感。當時XFL邀請了不少WWF(當時還未改名為WWE)的職業摔角手協助宣傳，但反應好壞參半，在收入和收視不佳下，XFL首季的賽事結束後就宣布停止運作。

在2001時The Rock就經常在XFL賽事中現身。圖片來源：Getty Images

雖然XFL成績未如理想，一些球迷一直希望有一個能夠與NFL競爭的美足聯盟，尤其自AFL在1970年與NFL合併以來，就一直沒有一個成功的第二美式足球聯盟。有見及此，Vince McMahon在2018年就決定再接再勵，出售了價值2.72億美元的WWE股份，並將當中約2億美元用於XFL，創辦了八隊球隊，在2020年讓XFL重新運作。

經過2001年的教訓，新一季的XFL不再以職業摔角當招徠，並修改了部份規則，在節奏保持明快之餘，亦加強了賽事的安全性，減少NFL正在面對的球員腦震蕩的問題。新一季的收視和收益都比預期更好，可惜在疫情的打擊下，新賽季在開賽五個星期之後就宣布停賽，XFL八支球隊亦宣布停止運作。

WWE老闆Vince McMahon。圖片來源：Getty Images

而更壞的消息是，面對因爲新冠病毒大流行中而陷入的財政噩夢，老闆Vince McMahon決定放棄XFL，讓XFL於4月13日宣布申請破產。

在過去的三個月中XFL一直在尋找買家，但在疫情下，一直無人問津，直到上周一位極有份量的人決定出手打救，他就是前WWE巨星Dwayne “The Rock” Johnson。

The Rock。圖片來源：Getty Images

The Rock出手打救

據報道，The Rock與前妻Dany Garcia以及投資公司Red Bird Capital將會以1500萬美元向XFL 的母公司Alpha Entertainment進行收購，假如一切順利，法庭將會在8月7日通過收購，而整個收購程序將會在8月21日完成。

除了是演員和職業摔角手外，The Rock在1990到1994年間是邁阿密大學的美式足球隊隊員，更是邁阿密大學在1991年奪得冠軍時的成員之一。The Rock畢業後曾轉投職業賽事，但因為明白到自己在職業美式足球中將不能有出路，之後決定跟隨祖父和父親的腳步參與職業摔角。

The Rock在2000年代可以是無可替代的職業摔角巨星之一。圖片來源：Getty Images

雖然他成為了荷里活影星及超級職業摔角巨星，但他對美式足球的熱情一直沒有減退，而在美劇《Ballers》中飾演的希望創建球隊的退役美式足球員及球員經理人更是入型入格，讓不少人都稱The Rock今次得收購是《Ballers》的真實版。

《Ballers》宣傳海報。圖片來源：網上圖片

在收購一事公開後，The Rock在Twitter上發文，強調將會把自己的熱情用到XFL當中。

With my trail blazing partner @DanyGarciaCo & Red Bird Capital, we have acquired the XFL.

With gratitude & passion I’ve built a career with my own two hands and will apply these callouses to our @xfl2020 brand.

Excited to create something special for the fans! #XFL #fullcircle pic.twitter.com/LprJ6HjglD — Dwayne Johnson (@TheRock) August 3, 2020

與我一同敢於開拓前路的夥伴Dany Garcia和Red Bird Capital，我們收購了XFL。憑着感恩和激情，我用兩隻手建立了自己事業，而現在我會用這雙手用在我們的XFL這個品牌上。 The "Dwayne Johnson" Rock

在正式收購後，The Rock與前妻Dany Garcia將會在親手處理聯賽的運作。而除了他們及Red Bird Capital Partners外，他們也正在與原本的XFL管理團隊商討，希望部份人員能夠留繼續擔任原來的領導崗位。

UFC主席教路經營新興運動

對於The Rock收購XFL，擁有經營新興運動經驗，而且讓UFC非常成功的的UFC主席Dana White就向這位好友教路，表示應把握現在的機會，全力出擊。

如果我是The Rock的話，我會盡快讓整個項目全力運作。我會盡快讓賽事在電視上播放。我保證會有大量的電視台會有興趣，並會即時決定合作。他們現在對直播體育節目非常渴求。我今晚就會致電給The Rock，告訴他一些我認為在疫情下需要要做的事情。他絕對是一個會認真聽我提議的人。時機就是一切，而現在就是放手一搏的時候。 UFC主席Dana White

UFC主席Dana White。圖片來源：Getty Images

最後一關

雖然The Rock和投資夥伴已經與XFL落實收購，但整個交易必須在8月7日的聽證會上獲得破產法官的批准。而目前一群XFL的債權人正提出長達13頁的動議，嘗試阻止這次的收購。

債權人的動議指出今次的收購違反程序，當中一些出售的資產在財務評估時未列入財務評估中，讓XFL以低於實際的價值出售，令債權人最終能獲得的收益大減，因而未符合收購應以債務人財產達最大利益為目標的前提。

假如法庭接受這個動議，那就今次The Rock與XFL交易就不能成立。不過外界一般認為，就算是債權人反對，在The Rock是唯一出價者的情況下，XFL最終也會成為The Rock囊中之物。

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