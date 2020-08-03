【MMA】針對拳證接連被推撞　UFC主席Dana White揚言處罰絕不手軟

在上周於UFC和UAE Warriors綜合格鬥賽事接連發生涉及與拳證衝突的事件後，UFC主席Dana White早前在記者招待會中就公開表明自己的態度，表示假如任何人再與UFC工作人員衝突，干擾UFC裁判工作的話，他會即時處罰，絕不手軟。

在7月26日的UFC on ESPN 14廣播期間，擔任賽事旁述的前UFC拳手Dan Hardy因為不滿拳證Herb Dean的處理手法而在比賽期間向Herb Dean指罵，並在比賽後一度和HerbDean爭執。這場爭執之後在網上備受討論，有人認為Dan Hardy的批評正確，有人則認為Herb Dean執法的方式沒有問題。

*延伸閱讀：UFC｜拳證Herb Dean太慢終止比賽惹爭議 旁述Dan Hardy即場怒罵

而在7月31日的UAE Warriors 12賽事中，選手Ahmad Al Darmaki在對手Bogdan Kirilenko拍墊投降後依然不肯放手，要拳證Marc Goddard大力扯開。Ahmad Al Darmaki站起來後對Marc Goddard表示不滿並多次推撞，令Marc Goddard立即取消Darmaki的參賽資格，判對手Bogdan Kirilenko獲勝。

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在上周五的UFC Vegas 5過磅記者會中，UFC主席Dana White就為類似的拳證衝突事件明確劃下一條底線，表明對同類事件將會零容忍。Dana White明白當日Dan Hardy是情緒激動，但因為在沒有觀眾的現場佈置下，包括選手、裁判、傳媒在內的所有人都比以前更容易接觸到對方，這些衝突就一定要避免。

沒有人有權這樣做。聽清楚，不論你是想要批評評判、批評拳證，還是你不同意某個決定或任何類似的事情... 如果你是以任何身份在為我工作，而你去接觸評判、拳證或任何裁判人員，我即場就會將你解僱。這種事情不能夠再次發生！

在被問及有否就事件與Dan Hardy溝通，Dana White就表示沒有特別與Hardy討論事件。

我現在就是在與他交談。讓我對所有人說清楚。不要再做同樣的事，永遠不要。如果你是一名選手，而你襲擊或威脅到任何一位官方工作人員，那麼你就永遠不可能再在這裡出賽。

對於賽後的不檢點行為，Dana White一直也予以嚴厲譴責。好像Paul Daley在2010年於賽事完結後襲擊對手Josh Koscheck，或是Jason High在2014於賽後推撞拳證Kevin Mulhall，兩位選手都立即被解約。

不過對於Dana White今次所劃的「底線」，不少拳迷就很懷疑Dana White會否對大牌明星像Khabib Nurmagomedov或是Conor McGregor等同樣嚴厲。尤其Conor McGregor在2017年時就曾以觀眾身份亂入Bellator 187中他隊友Charlie Ward的賽事，當時 McGregor也與拳證推撞，而無獨有偶，當時的拳證同樣是Marc Goddard。

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