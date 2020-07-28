【拳擊/MMA】瞬間被KO是差距還是失誤　不少冠軍級選手也被秒殺過

早前Seniesa Estrada以7秒擊倒Miranda Adkins創女子拳擊歷史上最快KO紀錄，但卻惹來不少評論指這場比賽實力懸殊，根本不應該發生。而批准這場比賽進行的加利福尼亞州體育委員會甚至公開表示後悔讓兩人對壘。不過，雖然在搏擊運動中因實力差距太大而瞬速落敗並不罕見，但很多時其實也要歸咎於策略上的選擇。

上周五由Golden Boy主辦，在DAZN於新冠病毒大流行後首次進行現場直播的Ortiz Jr. vs. Vargas拳擊賽事中，銀腰帶拳后Seniesa Estrada僅以7秒就擊倒IBWF冠軍Miranda Adkins，創女子拳擊歷史上最快KO紀錄。不過事後就很多評論認為Miranda Adkins的實力與Seniesa Estrada相距甚遠，根本不應該參戰。

Ortiz Jr. vs. Vargas原本在3月舉行，但因疫情而要改期。圖片來源：官方圖片

毫無疑問，28歲的Seniesa Estrada (19勝0敗)是貨真價實的拳壇新星，除了在職業賽中未嘗一敗外，Estrada的業餘拳賽生涯據報也有97勝4敗的超強成績。而反觀現年42歲的Miranda Adkins，她與Estrada一戰前雖然是5勝0敗，但她擊敗過的對手都是當時沒曾獲勝過的職業賽新手。

其實Seniesa Estrada的對手原本是墨西哥的選手Jacky Calvo(12勝5敗2和)，不過因為Calvo未能出賽，所以由5勝0敗的Adkins入替。結果比賽一開始，在Adkins還沒有什麼動作之前，Estrada就已經衝到去Adkins面前並用連擊擊倒Adkins，整個過程只有7秒。

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對於批准Seniesa Estrada與Miranda Adkins一戰，加利福尼亞州體育委員會執行官Andy Foster在一個訪問中表示後悔批准。他指出在原定對手退賽後，Adkins是後備中其中一位有足夠時間通過病毒檢測的選手，所以批准這場比賽。

Andy Foster在訪問中表示，雖然他下決定時也明白到雙方的實力有差距，但卻沒有想過僅僅7秒鐘就結束。

如果我可以再下一次決定，那我就不會批准這場比賽。儘管我從來沒有否決過任何一場WBC冠軍賽。 Andy Foster

42歲的Miranda Adkins被擊倒後一度未能起身。圖片來源：圖片來源：https://bit.ly/3eYy4Hs

是實力差距還是策略錯誤

儘管在搏擊運動中的實力差距大的對賽並非罕見，但卻也並非有實力差距就會出現快速KO，有時候可能只會受到一面倒的暴打。其實基本上所有的KO都是在一兩下重擊之間發生，問題是之前發生了什麼事讓重擊能夠命中，而很多快速擊倒其實都可以歸咎於策略上的失誤。

像是今次Seniesa Estrada與Miranda Adkins的一戰中，如果Miranda Adkins不是連移動也沒有的話，比賽肯定不會這麼快就結束。而就算是實力上的差距，也不可能連嘗試出一拳的機會也沒有就被擊倒。

以泰臣為例，他的在業餘賽中最快KO是在1982年擊敗Dan Cozad，他在第一交鋒中擊敗對手，當時他用了8秒。

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泰臣在職業賽中的最快KO則是在1986擊敗Marvis Frazier的30秒KO，當時泰臣的職業賽戰績是25勝0敗，而Marvis Frazier的戰績是16勝1敗。

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當然，實力是否有差距除了體育委員會外和賽事主辦單位要注意，拳手自己和教練也應該要清楚知道。而在比賽前，教練和選手必須議定針對對手實力的策略，選擇適合自己的戰術。有些選手會選擇等待機會，比賽節奏當然會比較慢，而快速KO就變得不可能。但有些選手就喜歡以拳搏拳，讓比賽精彩之餘，也加大了快速KO的機會。

在Glory Kickboxing中，最快的KO紀錄就是這種硬碰硬戰術的結果：

不少冠軍級選手也曾被秒殺過

而若說到因為戰術失誤而成被秒殺的命運，這個情況在MMA就更加容易出現，甚至連冠軍級選手也不能幸免。近年的一個經典就是前Bellator和One Championship冠軍Ben Askren在比賽一開始就被對手Jorge Masvidal飛膝擊倒，刷新了UFC最快KO的紀錄。

當時Masvidal一開始就往前衝，但Ben Askren卻錯誤判斷以為可以撲到對手而向前迎擊，結果嘗試使用抱摔的他就被Masvidal正中直擊，第一回合第5秒被KO，成為他的「人生污點」。

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*延伸閱讀：【UFC】慘敗一刻成精華片段無限重播 Ben Askren含淚支持UFC 251

而同樣是飛膝KO，另一個值得一提的就是日本DREAM輕量級冠軍青木真被以cosplay著名的日本踢拳冠軍長島☆自演乙☆雄一郎秒殺**。

在2010年，兩人在大晦日賽事進行一場特別規則的比賽，第一回合先以踢拳擊進行，而第二回合是綜合格鬥。在第一回合時，因為青木真也自知光比踢拳擊未必及得上曾是日本踢拳冠軍的長島☆自演乙☆雄一郎，於是便努力躲開的攻勢，完全避免正面交鋒。但第二回合時，以降服技見稱的青木真也想速戰速決，一開始就衝前使用抱摔，但卻被長島看準機會，一記飛膝反擊讓青木真也應聲暈倒，時間為回合開始的第4秒。

**秒殺一般是指1分鐘內

比賽還沒有開始就已經結束的KO

雖然正確來說不算是比賽中的KO，但卻確實沒有一個擊倒可以快得過在比賽開始前就已經把比賽完結的KO來得更快。

這就是Heath Herring在2005年K-1大晦日賽事 K-1 PREMIUM 2005 Dynamite!!中迎戰中尾芳廣(Yoshihiro Nakao) 時發生的事。在比賽前最後的規則講解時，在額頭碰額頭的挑釁過程中，中尾芳廣突然吻了Heath Herring的嘴一下，結果Heath Herring立即一記重拳回應。 中尾芳廣應聲倒地，讓比賽還未開始就已經結束，而賽事記錄中則被標注為賽事無效。

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