拳擊｜泰臣放話要KO Roy Jones　體委會及WBC再強調兩人不能真打

在泰臣和Roy Jones Jr.兩人的拳擊表演賽宣布後，近日已經出現了不少的宣傳片和賽前訪問。宣傳片段中兩人都對今次的賽事非常認真，而泰臣甚至對外界放話會在比賽中KO Roy Jones Jr.。眼見兩人愈來愈認真，體委會及WBC就再次強調這場比賽只是表演賽，希望兩人不要過分認真。

雖然這場讓不少拳迷期待的表演賽已陸續有宣傳片推出，但對於賽事會否容許現場觀眾入場還是只在付費直播上觀看還是未有更多詳情。不過現時拳迷已經清楚知道的就是，泰臣和Roy Jones Jr.都正在認真操練。

+ 5 + 4 + 3

這場比賽在公布時明確指出會是一場表演賽。兩人不會以擊倒對手為目標，而縱使兩人不用頭套，但會戴上比一般比賽用的拳套大的12盎司拳套以保護雙方的安全。

不過除了練習片段能看到兩人愈來愈認真外，泰臣也曾訪問中多次表示會大力KO Roy Jones。

拳擊是把握機會去破壞對手，而我很期待自己能再次奪回自己在擂台中榮耀。假如有機會(KO Roy Jones)的話，我會把握。 泰臣

對此，批准比賽進行的加利福尼亞州體育委員會(CSAC)執行董事Andy Foster表示，這場比賽是泰臣自2005年敗給Kevin McBride後首場正式獲批准進行的比賽，而這場比賽之所以獲批是因為這場比賽的規則確保這場雙方不會太激烈。他已經與泰臣和Jones Jr.以視像會議再溝通一次，要求兩人在比賽時不能太認真。

我要他們向我保證他們完全明白這場是表演賽，我不介意他們只是在練習般對打。我甚至不介意他們曾事先綵排。就算這樣，他們還是世界一流的拳手。 Andy Foster

泰臣狀態愈來愈好。圖片來源：泰臣Facebook - https://www.facebook.com/miketyson/

WBC要求加強護具

雖然這場比賽與世界拳擊理事會WBC無關，但WBC也要求兩位年齡加起來已經105歲的拳壇傳奇做好安全措施保護自己。WBC主席Mauricio Sulaiman強調兩人的表演賽應該使用如平時練習般的防護裝備，而確保兩人的安全。

泰臣和Jones Jr.都應該戴練習時的頭套和拳套。他們應該戴上16甚至18盎司的拳套。這是一場讓很多人期待的慈善拳賽，而目標是為了讓拳迷有一霎的娛樂。這就也是為何WBC很支持這場拳賽。但我重複一遍，參賽者的安全絕對不能被忽視。我深信加利福尼亞州體育委員會正在採取嚴格的規定去確保比賽前和比賽期間的安全。 WBC主席Mauricio Sulaiman

Roy Jones Jr.表明會反擊

而對於泰臣揚言要KO自己，Roy Jones就表示雖然體委會的Andy Foster多次要求自己和泰臣不要太認真，但在比賽期間體委會不會控制到泰臣，而假如泰臣失控，Roy Jones自己絕對會像在真正比賽那樣認真反擊。

雖然這是一場練習賽，但你必須記住，我是兩人中身形較小的那一位。泰臣步入擂台後就不會受到Andy Foster的控制。我必須像在一場真正的比賽那樣保護自己。假若泰臣開始重錘出擊，那我應該望向擂台外找Andy求救？當然不可能。我必須保護自己，然後反擊。 Roy Jones Jr.

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