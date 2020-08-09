【動漫必殺技】超級連續技只屬幻想　拆解現實中的有效組合技

在動漫遊戲中經常都會見到不少超帥氣的連續技，像《刀劍神域》的「星光連流擊」(舊譯「星爆氣流斬」)、《火影忍者Naruto》的「獅子連彈」、《浪客劍心》的「九頭龍閃」，或是遊戲《龍虎之拳》中的「龍虎亂舞」也是一口氣使出連擊，讓對手毫無還擊之力。而在現實搏擊中，雖然也有各種拳腳組合的連續技，但同一個組合難以像動漫遊戲中那樣一成不變的經常出現。

《第一神拳》中主角一步的拿手好戲 - 輪擺式移位。圖片來源：https://bit.ly/2VZesfU

在動漫遊戲中，為了觀感和效果，超級連續技除了被設定為一組固定的動作外，它們還是一體化的連擊，並且都是一口氣地打出，有時甚至在被擋下或是打不中的情況下也會繼續連打下去。

招式被固定了下來的連續技

像是《刀劍神域》中桐人的「星光連流擊」(舊譯「星爆氣流斬」)或是《火影忍者Naruto》中宇智波佐助和鳴人的「獅子連彈」及「漩渦鳴人連彈」等，動漫遊戲中的超級連續技很多時，都是以一組固定的動作出招。同一組的連續技，不但打擊的數量保持一樣，而且出招的次序也不會改變。

《刀劍神域》中桐人以雙劍使出「星光連流擊」。圖片來源：https://bit.ly/2DIaSAa

雖然現實搏擊中，也會依情況使出如「左刺拳+右直+左勾拳（123組合拳）」等連續技，但動漫中只要是把組合技「命名了」之後，就近乎不論任何情況都不會改變出招的次序。

這個就有點像現實中的一些武術招式示範，讓受招者先做一個動作，然後出招者就水銀瀉地般由頭到腳打出一連串攻擊動作。但這個「設定」，就像假設了對手每次都會在同一個位置開始，用同一種攻擊，然後更每次都會呆立當場讓出招者連續打下去。

除了《JoJo奇妙冒險》中迪奧的「世界」能把時間停頓外，一般動漫在超級連續技期間，照道理時間都是正常流動的（圖片來源：https://bit.ly/33EHdTt）

一體化的連擊

動漫中另一個常見設定就是把連擊一體化。角色會在一瞬間打出數招，而且會全部命中；但假如被對手擋住了，對手一定能全數擋下，不會部份被擊中而部份擋下。簡單說，就是要麼全部「硬食」，要麼就全部擋下來。

類似的招式有《浪客劍心》中緋村劍心的「九頭龍閃」、《魁！！男塾》中J的「F‧P‧M‧P」(閃電音迷拳)，或是《拳王創世紀》系列中志那虎父子的「滾動雷鳴」(「雷光流轉拳」)等等。(《聖鬥士星矢》的「天馬流星拳」和「等離子戰鬥拳」等其實也是這個類別，只是去了音速和光速的層面...)

在「一體化連擊」之下，受方被擊中第一下之後，因為暈眩動不了繼而被對方帥氣地連續打中，這都尚可以理解；但返過來被對手更帥氣地擋下全部連擊，那就有點奇怪了。第一招被擋下之後，還有理由繼續打出餘下的攻擊嗎？

而更奇怪的情況，就是每一擊都被對手反擊，仍要固執地繼續打出該連續技 ：

這個情況有點像是搏擊比賽中的「以拳搏拳」，就算是被反擊也不停下，繼續拼命地出拳。但以一個組合招式來說，假如打出第一招就被反擊，身體的平衡和狀態大概已經不能正常地打出的第二擊，更不用說第三和第四擊。

【能夠不停地以拳搏拳，大概只有Don Frye和高山善廣兩位猛將】

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一口氣打出並不會停下來的招式

與上述兩點有關，這些招式好像是一出手就一定要一口氣全部打出來，完全沒有停下來或變招的打算。不過這裡可以為《刀劍神域》中桐人的「星光連流擊」平反一下，因為《刀劍神域》的世界就是電玩遊戲，所以設定就跟《龍虎之拳》中的「龍虎亂舞」等等「超必殺連續技」一樣，只要招式開始了就不會停下來，就算打不中，打空氣也一樣不會停。

現實搏擊賽事中的組合技術

如之前所說，在現實的搏擊賽事中其實也有不少常見的組合技，而各種不同的組合更是拳手必須熟練的技術。一些拳手也會配合自己的長處，去磨練一些特定的組合技，「身體勾拳接上勾拳」就是泰臣其中一個著名的組合技，他也以此擊敗了不少對手。

+ 5 + 4 + 3

現實連續技與動漫連續技不同的地方，在於拳手都會依情況使出合適的組合技，不會同一個組合用到老，也會盡量減少浪費體力，不會胡亂使用大量的連續攻擊。而假如是同樣的組合話，也會改變節奏使出，避免被對手預計到。很多教練為選手備戰時，都會研究對手過往的比賽，留意對手的習慣並作出針對性的訓練。假如對手只會使用一兩種組合技，而且招式的節奏和次序都是一成不變的話，要反擊就十分容易了。

至於何謂一個好的組合技，可以參考一下著名踢拳擊和綜合格鬥拳手及教練Duane Ludwig的講解。他曾與MMA傳奇Bas Rutten 在一個節目中說到，組合攻擊的重點就是一定要不規則地多變。雖然一般入門的連續技都是左右左右的順序，但要更有效的話，就要嘗試左右之後左左，並不時改變打擊的位置，例如兩下打頭之後改往身體攻擊 (正是上述的泰臣組合類型)：

漫畫中最合理的超級連續技？

在芸芸格鬥動漫之中，理論上最合理的超級連續技應該是《喧嘩商賣》(中譯﹕鬥陣小子)的「煉獄」。「煉獄」在故事中是「進道塾空手道」的奧義，能夠以連續技不斷擊打對手，讓對手毫無還擊之餘還能繼續攻擊，無限連打直至出招者自己沒有體力為止。

聽起來「煉獄」就跟《龍虎之拳》中的「龍虎亂舞」的超級連續一樣。但實際上「煉獄」其實是把不同的招式以五招為一組，然後分成十四組。當其中一組以首五招打中對方後，再根據對方的反應打出十四組內最能連接的一組，之後不斷看情況駁下去。

+ 12 + 11 + 10

而因為起動的招式和接駁的組合會視乎情況而定，所以看起來每個人使出的「煉獄」都會不一樣。撇除「能夠不斷出招的超級體能」和「對手就算暈倒也不會倒下」這兩點的話，簡單來說「煉獄」其實就是精準地連環打出幾個組合技，所以其實並不是太神奇。

《喧嘩商賣》在續集《喧嘩稼業》出版時還邀請了日本武打女星武田梨奈「示範」這一招：

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