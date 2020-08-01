Nick Diaz｜毫不兒戲的Stockton式掌摑　外國職業掌摑大賽成潮流

UFC拳手Nick Diaz和弟弟Nate Diaz都喜歡在比賽中突然掌摑對手，而這招就被外界稱之為Stockton Slap。所謂的Stockton Slap技術上其實只是普通的掌摑，但是在Diaz兄弟手中卻命中率非常之高，不但前UFC次中量級冠軍Robbie Lawler被打中過，甚至連前UFC雙料冠軍Conor McGregor也被這招狠狠連環掌摑。或許不少人認為掌摑只是小朋友打架的伎倆，但其實掌摑不但有其實用性，在俄羅斯甚至有職業的掌摑大賽。

貨真價實的Stockton Slap。圖片來源：https://bit.ly/30ghHBI

Nick Diaz和Nate Diaz兩兄弟可以說是綜合格鬥中較為奇特的選手。他們有點其貌不揚，提到他們時一般都會先想起他們與UFC或其他選手的爭執等偏向負面的新聞，而忘記了他們其實擁有出色的實力。

26勝9敗的Nick Diaz是前WEC及前Strikeforce次中量級冠軍，而20勝12敗的Nate Diaz則是The Ultimate Fighter 第五季的優勝者，並曾經在Conor McGregor、Donald Cerrone和Anthony Pettis等前冠軍身上取得勝利。

Diaz兄弟本身擅長巴西柔術，但卻喜歡以站立技與對手進行毆鬥式的交鋒，讓他們的比賽多數非常精彩。而且他們在比賽期間不但會不停指罵和挑釁對手，更會在交鋒中會突然掌摑對手的臉，令比賽別有趣味之外，也成為了他們的標誌之一。

Stockton式掌摑

早在2004年的UFC 47與Robbie Lawler的一戰中，Nick Diaz比賽的風格就已經是「邊打邊鬧」，並會突然在交鋒之間掌摑對手，讓當時Joe Rogan等旁述大吃一驚。而之後在一次的訪問中，Nick Diaz表示掌摑人是他們Stockton區的「風俗」，當他們不滿對方的時候就會掌摑對方。因此這招開始被外界稱為Stockton Slap。

被Diaz兄弟的Stockton Slap掌摑過的選手不勝其數，近年最讓人印象深刻的應該就是Conor McGregor在UFC 196和UFC 202兩次與Nate Diaz的對賽中都被Nate多次掌摑。

+ 5 + 4 + 3

Nick Diaz和Nate Diaz兩人的打擊風格本來就是很容易吸引對手願意選擇跟他們互毆，讓本身就難以提防的Stockton Slap經常命中目標。雖然掌摑對手的功效看來只是旨在挑釁和激怒對手多於帶來實質傷害，但實際上掌摑本身破壞力和實用性絕不能被忽視。

能多角度打擊的掌摑

在搏擊中使用開掌攻擊並非罕見，不少武術也有開掌招式，在自衛術中也因為開掌攻擊能減少拳頭受傷而被提倡使用，而當中較為常見的就是掌底打擊。

*延伸閱讀﹕【掌底打擊】MMA傳奇Bas Rutten成名絕技 裸拳打擊外的另一選擇

除了直擊外，掌底打擊也可以利用弧度，通過掌摑的方式等以不同角度打向對手。因為沒有限定要以拳面擊中對手，掌摑的打擊軌道比勾拳更難捕捉，並可以從對手的盲點入侵，讓習慣了拳擊防守的選手一時難以檔格，使其節奏被破壞。如果直接摑中耳朵的話，不但有機會讓對手暈眩，嚴重更可以讓對手耳膜破裂。

掌摑的打擊角度限制少。圖片來源：Getty Images

而且掌摑的打擊點沒有規定一定要在掌底，可以是掌心，甚至是手指，距離和角度上就變得更有優勢。在Carlos Condit在UFC 143與Nick Diaz的一戰中，Carlos Condit雖然盡量保持距離，但還是被Nick Diaz以掌摑繞過防守而打中。

以掌摑繞過對手防守的打擊角度其實與同樣不以拳面攻擊的俄羅斯勾拳相近，可參考：【MMA】 Fedor Emelianenko稱霸PRIDE的3個標誌性技術

另外，雖然以手掌拍打對手在職業拳擊賽中被視為犯規動作，但以拳套比較薄的手腕位置扣向對手的耳朵和後腦在職業拳擊中也是常見的「小動作」，當中最著名的使用者之一就是拳王阿里(Muhammad Ali)。

職業掌摑大賽

說到掌摑，近年除了Diaz兄弟的Stockton Slap外，在網上廣受談及的還有俄羅斯的男子職業掌摑大賽。這種賽事在短時間內掀起了一陣熱潮，除俄羅斯外，美國也開始舉辦類似的大賽。

掌摑大賽的規則很簡單。兩位參賽者會站在檯前，之後一來一回互摑，直到一方選擇投降或是被摑到倒地不起。

+ 3 + 2

在俄羅斯的賽事中，曾經橫掃了所有參賽者的冠軍就是體重約370磅的Vasiliy "Dumpling" Khamotskiy，亦是網上多數掌摑大賽片段的主角。不過天下沒有無敵的冠軍，Vasiliy在贏了多次比賽後終於一場賽事中被對手KO，之後要送院治理。

+ 2

雖然這個比賽有點讓人不明所以，但由此可見，掌摑的威力確實不容小覷。

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