MMA｜黑獸成UFC重量級最多KO拳手　亞述旗拳手轉身KO或成年度最佳

UFC今周迎來重量級大戰，「黑獸」Derrick Lewis 從俄羅斯柔術好手Aleksei Oleinik身上取得KO，以11次KO打破Junior Dos Santos所創的記錄，成為UFC史上最好KO勝的重量級拳手。另外身披「亞述人旗幟」的Beneil Dariush 遭兩度插眼後，打出轉身一擊，瀟灑取勝。

▍黑獸破UFC重量級最多KO記錄

以前一直有意見認為「黑獸」Derrick Lewis取得如今排名是「名過其實」，他只不過是碰巧好運才有機會在UFC 230登上主賽，獲得挑戰冠軍的機會。他連敗給時任冠軍Daniel Cormier及前冠軍Junior dos Santos後，但因他還具有瞬間逆轉戰局的強大拳擊破壞力，UFC馬上給他一些選手去「練練等」，今次以「二連勝」的姿態迎戰俄羅斯好手Aleksei Oleinik。

Aleksei Oleinik 是世界格鬥桑搏冠軍，亦是柔術寢技好手。在他59次的MMA勝利當中，有多達46次是以降服技終結，比率高達78%。他更是UFC史上首位以「Ezekiel Choke」取勝的選手，之後再以此降服另一位選手。Aleksei Oleinik 的Ezekiel Choke能成為佳話，是因為這是在MMA比賽、無道服、以及是被Mount的情況下使用。在MMA及寢技比賽中，被Mount是個極為劣勢的位置，在MMA中容許打擊的情況下，情況就更為惡劣。被Mount的選手可以使用的技術，大多都是集中在防守及逃脫該位置，但Aleksei Oleinik卻善用了這個位置打出降服技。

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比賽第一回合，充分表現出打擊選手跟纏抱選手對決的情況，Lewis以重拳為主去進攻，而Oleinik則在地面上不斷尋求降服終結的機會。雙方在地上各有攻守，Lewis在上位一邊以280多磅的體重壓住對方，一邊把握機會打出地面打擊。在第一回合尾段，Oleinik搶佔袈裟固並嘗試使出Neck Crank，不過最終失敗。

Another look at that Derrick Lewis shot that dropped Oleinik #UFCVegas6 pic.twitter.com/33fG2Y9Pa9 — Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) August 9, 2020

但是當第二回合鐘聲響起時，Lewis 馬上以一記飛膝突襲，雖然只擊中Oleinik 的胸部，但卻使Oleinik一時不知如何反應。Lewis 著地後馬上補上右重拳，正中Oleinik下巴，Lewis 乘勝追擊補上地板拳，拳證介入終結賽事。憑藉這一勝利，排在第4位的Lewis以11次KO的成績，成為UFC史上重量級最多KO記錄的選手。

「他完全按照我們的想法去做，所以對我十分有利。一切都按照我們所說的那樣進行。我相信我已經進步了很多，但是我仍然沒有達到理想的狀態。這就是為什麼我說我需要再減去至少15磅、20磅，然後再回來，我將會成為對手的大難題。如果我成功降重並完全壓制我的下一個對手，那麼我相信我將成為冠軍。」

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▍亞述拳手兩遭插眼仍瀟灑轉身肘KO

現年30歲的Beneil Dariush擁有亞述人血統。他1989年於伊朗出世，在10歲的時候移居美國。自小仰慕GSP的他，於18歲開始學習巴西柔術，5年後取得了黑帶。2009年，他踏足了MMA的舞台，並在2013年簽入UFC。

跟許多亞述人一樣，Beneil Dariush也是一名非常虔誠的基督教徒，而他對亞述人這個身份，亦相當自豪。在早期的比賽中，Dariush都是攜同美國國旗進場。直至2016年的UFC on Fox 19，他便改以亞述人旗幟介紹自己。這個舉動在當時引起了一陣哄動，也遇到了不少阻力。不久，Beneil Dariush 就在Instagram上表示，UFC只容許以法定國家的旗幟代表拳手，固他不能夠再用亞述人旗幟上場。

結果，經過數輪討論之後，UFC最終承認了亞述人旗幟的地位。在今次UFC 248的賽後訪問中，就能清楚見到Dariush所屬的「國徽」為亞述人旗幟。而台下的拳迷，亦是以亞述人旗幟為他喝彩。不曉得再添這場勝仗後，Beneil Dariush 與這面亞述人旗幟，會否更為人熟悉呢？

在今次比賽中，排名十四的Dariush 對上美國拳手Scott Holtzman。在比賽開始不夠1分鐘，Dariush 便先後兩次被對手「插眼」（一次是拇指，一次是尾指），但拳證Herb Dean卻只口頭警告對手，再次顯示即使是頂級拳證也很難即時對「插眼」作出裁決，罰則還是相對寬鬆。

Dariush一輪攻勢得手，在纏鬥亦佔盡優勢，在第一回合剩40秒時，他的「顯著打擊」以21次領先於對手的9次。在剩25秒時，Dariush以刺拳作部署，再以轉身肘擊/背拳正中Holtzman下巴，頭也不回地瀟灑擊倒對手。這場勝利把Dariush 的連勝記錄推至5連勝，當中有4場是終結對手。

▍亞述人旗幟

（網上圖片）

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說回該旗幟，它名為「亞述人旗幟」（Assyrian Flag），由伊朗設計師George Bit Atanus於1968年繪製，並在1971年得到不同組織認可，成為各地亞述人的統一民族象徵。

亞述人曾經擁有世界上最強大的帝國，勢力遍及整個西亞地區。但自公元前612年覆亡後，亞述人就再沒有國家，他們散落在世界上不同地方。時至今日，估計至少有330萬人，擁有亞述人血統。這面「亞述人旗幟」，便是用以顯示他們的凝聚力。

旗幟中心的金色圓形象徵太陽，意謂世間萬物的生命力，都是由太陽所生。至於外圍的藍色四芒星則代表「平靜的土地」。這個標誌本身為蘇美爾神話中的太陽神「烏圖」（Utu），屬美索不達美亞地區的傳統信仰。旗幟上方的射手圖騰則名為「阿舒爾」（Assur），同樣是美索不達美亞的重要神祇，亦是亞述人心目中的戰神。

至於由四芒星延伸出去四角的三色帶，則代表亞述人祖地的三大河流：藍色為幼發拉底河（Euphrates），紅色為底格里斯河（Tigris）。而兩者之間的白色部份，則為大扎卜河（Great Zap）。有人認為，這其實暗含著亞述人重歸故土的決心。

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