空手道．永春白鶴拳｜羅俊豪：三戰動作對比拆解　插掌提膝皆可用

空手道與中國武術素來關係密切，其中剛柔流空手道及永春白鶴拳之間的交集，就更時常為人津津樂道。香港武者羅俊豪，多年來研習剛柔流空手道，後來為了更上一層樓，再學習了永春白鶴拳。 除了談及自己的心路歷程之外，他亦為我們講解了「三戰」在兩種武術的異同，以及當中的搏擊應用手法。對空手道及國術歷史有興趣的朋友，尤其不要錯過。

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羅俊豪九歲時跟隨爸爸學習空手道，最初只當成一個普通的興趣班，之後卻被當中的搏擊成分深深吸引。他一直都沒有停止過空手道的訓練，亦有參加過不同的空手道賽事。

後來因年紀漸長，肌肉及體能都開始面對挑戰。他在一位師兄的介紹下，認識了香港著名的永春白鶴拳傳人李剛師傅，見識過他的功夫後，羅俊豪決定嘗試學習這門中國功夫。經過長時間的融會貫通後，他發現許多鶴拳的法度，的確可以加深他空手道的底子。以下是他的詳細介紹。

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三戰之異同

事實上，剛柔流空手道與永春白鶴拳，在歷史上的確是關係密切，當中許多技理都能互相參照。而最著名的例子之一，便屬「三戰」。

按羅師兄的體驗，兩者的原理基本一致，但永春白鶴拳會有較多掌法，空手道則是以拳法居多。經過長期鍛煉後，鶴拳的法度（又名「鶴法」）可有助整套「三戰」動作更趨標準。例如很多人在出拳的時候都會將肌肉收緊，並且重心抬高，很容易跌倒。而鶴法就要求身沉、頭頂天，脊椎拉直，同時要留意到手肘的角度。如是者，「三戰」的鍛煉便能更加全面，對鞏固基本功大有幫助。

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永春白鶴．三戰應用

「三戰」是空手道及永春白鶴拳的基礎套路，但在鍛煉身架以外，它的動作其實也蘊含了不同搏擊技巧。例如常見的攪腕、插掌，便是分別用來錯開對手的攻擊，以及插擊敵人的咽喉、眼睛。而攪腕後的印掌，則是要推走對手重心。

另一方面，鶴拳並非只有手樁，它亦有「腳樁」的對練。習者會以鶴立的姿勢，雙人纏腳繞圈，藉以訓練下盤的靈活。而其鶴展的手形，則是在近身時扣住對方的後頸，再提膝進行攻擊。足見「三戰」技法的靈活多變，同時亦顯示出它的實用價值。

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