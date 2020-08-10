【播求】飾演泰國傳奇英雄　兩屆K-1冠軍獲頒電影最佳男主角殊榮

在搏擊生涯中贏了近300場比賽，著名泰拳拳手及兩屆K-1世界冠軍的播求(Buakaw Banchamek)剛剛就在他琳琅滿目的冠軍腰帶和獎盃中又增添多一項殊榮。不過跟過往的搏擊賽事獎項不同，播求今次獲得的是泰國電影業界中最佳男主角的殊榮。

電影劇照。圖片來源：播求官方Facebook - https://bit.ly/2XI11kP

在8月8日於泰國舉辦的《金人鳥獎》(The Golden Kinnaree Awards) 可以說是泰國的《奧斯卡金像獎》，而播求就憑著他在2017年電影《白牙通迪》(Thong Dee Fun Khao，又譯《斷劍英雄》及《英雄復英雄》)中飾演的通迪(Thong Dee)贏得2020年度最佳男主角獎。

這次的結果在泰國電影界引起了轟動(尤其以2017的電影在2020年度獲獎)，而金人鳥獎委員會就解釋獎項的其中一個挑選標準是基於個人的「品德」。

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播求這齣2017年的電影中飾演泰國傳奇英雄「斷劍披耶披猜」(Phraya Phichai Dap Hak) 白牙通迪 (1741 – 1782)。原為拳手的通迪(Thong Dee)為了協助國家抵抗外敵入侵而加入軍隊。善戰的通迪被授予「披耶披猜」 (Phraya Phichai)的爵銜，而因為他在一次戰鬥中把手中所持的兩把劍之一砍斷後依然繼續奮戰，讓他獲得「斷劍披耶披猜」的稱號。

身為拳王的播求在電影中飾演傳奇戰士就自然免不了在電影中一展身手，進行連場搏擊。

《白牙通迪》並非播求的首套電影，早在2010年時他也曾參與另一齣泰國電影《Yamada: The Samurai of Ayothaya》，飾演戰士Ai-Seua。

播求在2010年《Yamada: The Samurai of Ayothaya》飾演戰士Ai-Seua(右)。圖片來源：https://imdb.to/3ajhIII

播求的格鬥生涯可謂多姿多彩，當中最為人熟知的應該是他在日本K-1中兩度奪冠，以及與日本傳奇選手魔裟斗的兩次激戰。

K-1出場。圖片來源：Getty Images

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