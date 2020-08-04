Saenchai善猜如何成為一代傳奇拳王　從三種標誌性技術說起

世界級泰拳拳王 Saenchai 戰績輝煌，近350場的職業賽事生涯中，至今錄得超過299 場勝利壯舉。這位現在常常在社交媒體出現的拳王上周五（7月30日）生日，在此抽出了他幾個標誌性技術，為大家介紹一下這位傳奇人物。

▍技術多變、風格獨特的拳王 Saenchai

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Saenchai 在1980年7月30日出生於泰國東北部農村地區孔敬附近的瑪哈沙拉堪（Maha Sarakham）。在40年後的今天，Saenchai 的名字已經響遍全球，成為舉世知名的泰拳拳王。

Saenchai於1988年8歲時就開始了他的搏擊生涯。經過短暫的訓練，年輕的Saenchai參加了一場當地比賽，贏得了30泰銖的錢包，約合1美元。 然後，他搬到Jocky Gym繼續其搏擊生涯。

在6年後的1994年，Saenchai首次在曼谷的泰拳界出現。在代表Jocky Gym出戰多場後，他獲得傳奇拳手Somluck Sor Khamsing的青睞，以30萬泰銖跟Saenchai簽訂合同，轉會至Kamsing gym，因此Saenchai更名為「Saenchai Sor.Kamsing」。

Saenchai以Sor Khamsing的名字，分別在16歲和18歲時贏得了泰國泰拳界最高殊榮的Lumpinee冠軍︰Super Flyweight腰帶（51公斤）和Bantamweight腰帶（52公斤）。其後因為到日本比賽一事跟Somluck出現分歧後，Saenchai以30萬泰銖的合同轉投至Kingstar Gym，他亦更名為「Saenchai Sor Kingstar」，直到後來更名為「Saenchai PK Saenchaigym」。

多年以來，Saenchai贏得了無數賽事中贏得殊榮，包括豐田杯錦標賽、WMC世界錦標賽、WBC鑽石腰帶錦標賽在內的各式各樣腰帶，並且兩次獲得了「年度最佳泰國拳手」殊榮。他總在4個量級中贏得了合共5條Lumpinee腰帶，分別是Super flyweight（52公斤）、Bantamweight（53公斤）、Super Featherweight（59公斤）及 Lightweight（61公斤）。

Saenchai以其靈活多變、流暢敏捷的技術風格而聞名。他擅長以非凡的平衡性及時機利用反架（Southpaw）技巧來使對手感到困惑。 Saenchai融合了泰拳Boran風格的踢法和動作，使他在泰拳界中備受矚目。他最出名的莫過於他的「Cartwheel Kick」，以側手翻般的姿勢把脛骨踢向對手。

Saenchai可以說是泰拳中的傳奇，他雖然身材並不高大，但卻是幾個量級的冠軍，使之成為「以小勝大」的代表人物。技術多變、風格獨特，加上活躍於社交媒體，使他不論是台上還是台下都是名副其實泰拳名星。

▍技術一︰撐踢

撐踢（Push Kick）見於多種武術的踢技當中，例如在空手道稱之為"Mae-Kekomi"（Front Trust Kick），在泰拳稱之為"Teep"，在跆拳道稱之為"Mireo-chagi"，在其他武術中亦稱為「正蹬」、「前踹」等。關於此技術的動作機制，可以看這篇文章。

Saenchai的撐踢在他的比賽中經常出現，而他的撐踢也有一定角度，更近似泰式側撐（Side Teep），關於泰式側撐，可以看這篇文章。Saenchai會在對方起腳時使用撐踢，令對方失衡跌倒：

（影片擷取自︰Youtube，https://bit.ly/3fmKuJ7）

（影片擷取自︰Youtube，https://bit.ly/3fmKuJ7）

前撐身體很少能KO對方，同卻能令對手不能迫近，以及保持距離。同時亦為其他技術作出了前設(Set up)，如以下就是以撐踢的假動作騙過對手，令對方後移到繩邊，再以後直拳攻擊：

（影片擷取自︰Youtube，https://bit.ly/3fmKuJ7）

但要數最有他的風格、最有名的撐踢，就一定是他的跳撐踢 (Bicycle Teep / Jumping Switch Teep)。他先提起前腳並跳起，再以後腳使用撐踢；他跳起的一刻因為動作跟普通前腳撐踢類似，所以會令對手誤判防禦的手法和距離；而攻擊目標可以是身或頭：

（影片擷取自︰Youtube，https://bit.ly/3fmKuJ7）

（影片擷取自︰Youtube，https://bit.ly/3fmKuJ7）

（影片擷取自︰Youtube，https://bit.ly/3fmKuJ7）

跳撐踢也可以作假動作使用，例如以下他就先以假的跳撐動作令對手後移，再用旋踢(Roundhouse) 攻擊：

（影片擷取自︰Youtube，https://bit.ly/3fmKuJ7）

之前武備志有幸訪問Saenchai時，他便分享了「前蹬應用和部署」的技法︰

▍技術二︰接腿

Saenchai很擅長接著對方踢出來的腳然後反擊，而且反擊的方式很多。最常見的方法是，他會以前臂擋著對方的旋踢，另一隻手抓著對方的腳跟，雖後進到對方背後位，再出腳把對方摔倒。而摔倒對方時，他會提起對方的腿、並按對方的頭下去，令對方以上身甚至頭部著地，而不是坐在地上：

（影片擷取自︰Youtube，https://bit.ly/3fmKuJ7）

（影片擷取自︰Youtube，https://bit.ly/3fmKuJ7）

當然直接出拳也是選擇之一：

（影片擷取自︰Youtube，https://bit.ly/3fmKuJ7）

接腿看似簡單，但其實非常講求拳手的閱賽能力，完全掌握到對方的節奏、距離、重心移動。從上面的例子可見，Saenchai並不是硬接對方的踢擊，而是在對方將要擊中之際稍微錯開，再馬上緊接以手接腿擺弄對方重心，繼而摔倒對方。

▍技術三︰Saenchai Kick / Cartwheel Kick

提到Saenchai又怎可以不提Saenchai Kick 呢？這個類似體操動作的Cartwheel Kick，大概只有他才能成功在賽場使用這麼多次。向前踏並彎腿，借衝力前手碰地，用手作軸轉點，兩腳騰空後向下踢（跟側手翻不一樣）：

（影片擷取自︰Youtube，https://bit.ly/3fmKuJ7）

以下是友賽中意外KO了對手的情況，而且是來自於接腿後的反擊：

（影片擷取自︰Youtube，https://bit.ly/3a5yA5H）

▍還有更多技術

他的技術已經令很多場比賽變成他的個人表演，快摔、巴西踢、後手直拳、向後彎腰閃避高踢等等都是他的絕技，其中跳起的低踢更是帶點Show off的技術：

（影片擷取自︰Youtube，https://bit.ly/3fmKuJ7）

以下還有他在武備志訪問中展示的「變線高踢／巴西踢」及「跳踢」教學︰

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