【UFC】超新星Chimaev叫戰Conor McGregor　過分追捧或惹反效果

憑着在UFC格鬥島上11日內連勝兩場，UFC新人Khamzat Chimaev一時之間就成為了UFC的超新星。不但外界對Khamzat Chimaev 大為關注，UFC主席Dana White對他也是讚不絕口。而在Dana White為Khamzat Chimaev 安排第三戰的同時，Chimaev也忙着向其他幾位最惹火的UFC選手發出挑釁，而挑釁目標中自然不少得Conor McGregor。

Khamzat Chimaev。圖片來源：Getty Images

出生於車臣的瑞典選手Khamzat Chimaev於7月15日的UFC on ESPN 13中首度在UFC亮相，他不單在第二回合以D'Arce choke降服對手John Phillips，更在11日後的UFC on ESPN 14中再次出場，並再一次以壓倒性的表現於第一回合KO擊敗北愛爾蘭新星Rhys McKee。這兩場勝利不單讓Khamzat Chimaev的綜合格鬥戰績晉昇8戰全勝，更讓他成為現代UFC**中首位在11天內贏得兩場比賽的選手。

被經理人Ali Abdelaziz稱為 Khabib 2.0，Khamzat Chimaev在他的兩場UFC賽事中，他總共有192次打擊命中對手，而僅被對手擊中了兩次，是現代UFC中第二位能夠頭兩場UFC比賽中命中對手超過100次的同時，亦只被擊中過兩次或以下的選手。在他之前，唯一達成這項壯舉的人是前重量級冠軍Cain Velasquez。

Khamzat Chimaev的表現讓他一鳴驚人，而Chimaev自己也沒有浪費這個機會，乘勢為自己大力炒作，在社交媒體上向Nate Diaz、Jorge Masvidal及Conor McGregor三位最惹火的選手叫戰。

I’m getting bored, please @danawhite give me @NateDiaz209 @GamebredFighter @TheNotoriousMMA same night. I can smash all these guys... I’m not cocky guy I’m just confident. I understand if they don’t want to fight me. — Khamzat Chimaev (@KChimaev) July 30, 2020

我很無聊，Dana White請你讓我一晚對上Nate Diaz、Jorge Masvidal及Conor McGregor三位。 我可以輕易擊敗這些傢伙... 我不是囂張，我只是有自信。如果他們不想和我一戰，我也會理解。 Khamzat Chimaev

**早期的UFC以一日多場淘汰賽的模式進行，一晚最多能打三甚至四場賽事。

曾隻身到愛爾蘭挑戰McGregor

Khamzat Chimaev 對Conor McGregor有特別的怨恨，所以對McGregor的挑釁就更加明顯。

Chimaev在一個訪問中表示，他在2018年時因為McGregor說Khabib Nurmagomedov的壞話，而決定親身到愛爾蘭找McGregor算賬，但可惜在機場就已經被警察逮捕，未能見到McGregor。

早前Chimaev也曾在Twitter上發布了一張他在車上隨後追住McGregor騎單車的改圖，以示他會追住McGregor不放。而再另一個訪問中，他也對自己能夠擊敗McGregor信心十足。

我可以輕易打扁他！ 如果他們讓我倆比賽，我會非常高興。對我來說這會是場輕鬆的比賽。我不認為有任何人可以擊敗我。 我會打贏每個對手。我會在第一回合就解決Conor McGregor。我向你保證，我可以在第一回合解決他。 Khamzat Chimaev

當然，要McGregor接受一個新人的挑戰的可能性不大，UFC似乎也沒有興趣，UFC主席Dana White亦已經表明這場比賽不會發生。

很簡單，McGregor已經退休。 Conor現在正安坐家中，靜靜地看著今年會如何發展，然後再計劃他的下一步。大家都知道他想與Khabib一戰，而Khabib將會在10月24日對上與Justin Gaethje，我們到時就會知道下一步該如何。 Dana White

Khamzat Chimaev的UFC第三戰

至於Chimaev，Dana White坦然表示他非常喜歡這位新星。

聽清楚，這小伙子希望每個周末都打一場比賽，而他不是在開玩笑。他想每個周末都出賽。當然，在現時的情況下，這很難做到，但是我很喜歡這種態度，所以我會想辦法這樣做。如果他想比賽，我會想辦法實現。我喜歡擁有這種心態的人。這傢伙是貨真價實的。

你們有否意識到我們對上一場比賽給他的英國對手其實非常厲害。那傢伙實力不弱。不要讓當晚比賽的結果騙到你。那選手其實很具實力，但Chimaev讓他看起來很弱。因為Chimaev 的實力高了幾班。 Dana White

Dana White更表示正在為 Chimaev安排在在8月15日的UFC252中再三出戰UFC賽事。目前還未還未知道Chimaev對手會是誰，但已回到瑞典的Chimaev就已經表示他樂意出賽，並已經正在處理工作簽証的問題，準備好再在UFC的八角籠中大顯身手。

UFC主席Dana White。圖片來源：Getty Images

過分追捧或惹反效果

不過雖然Dana White對Khamzat Chimaev大力讚賞，但要在UFC成為真正的明星並不容易，過往有不少前途看似無可限量的選手在UFC也只能一閃即逝。先不說UFC本身是個殘酷的戰場，就算像秋山成勲、Mirko Cro Cop等在日本視為巨星的選手在UFC也未能闖出什麼名堂，在創造新星的宣傳策略上，UFC有時候也因為過分炒作而適得其反。

為了確保在上一代的星級選手退下來後有新血補上，各個比賽組織一直也致力尋找超級新星去頂替前人的位置，讓星級選手的數量維持，繼續擔任公司的台柱。在過去這麼多年間，雖然有不少在加入UFC時被視為有潛力的超級新星如Georges St-Pierre或Forrest Griffin，最後成功轉變為超級巨星或是重要台柱，但同時也有不少選手因為太早被視為主力，或是炒作得太厲害而慘淡收場。

像CM Punk、Kimbo Slice、Sage Northcutt 和Paige VanZant 等就是好例子。

原名Phillip Brooks的CM Punk是WWE職業摔角冠軍，毫無綜合格鬥經驗，但UFC也為了收視而讓他出賽，甚至以他為賽事宣傳的重點。可惜他的表現實在太差，連Dana White最後也表示CM Punk最好不要再參與MMA比賽。

CM Punk。圖片來源：Getty Images

情況類似的還有以後院搏擊而聞名的Kimbo Slice，Dana White自己也曾多次說過Kimbo Slice未夠資格參加UFC，但最後還是為了收視而讓他加入。結果Kimbo Slice參加了TUF真人Show，打了兩場比賽後就離開了UFC。

Kimbo Slice (左)。圖片來源：Getty Images

而若說到被標榜為超新星，Sage Northcutt和Paige VanZant都是由最初被視為UFC新寵，但結果卻因實力差距而變得星光暗淡的選手。Paige VanZant 還可以靠個人魅力讓自己成為UFC女子組別中的中堅選手，但Sage Northcutt在UFC出道後只能不斷打一些初級選手，最後不但不獲UFC續約，甚至被最初向他挖角的Dana White「勸喻」不要再打綜合格鬥，認為綜合格鬥對Northcutt來說太過困難。

Sage Northcutt。圖片來源：Getty Images

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