巴柔大神當夜店守衛時的三大裝備　店外戰伊朗人識英雄重英雄

撰文：公相君
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John Danaher 曾為UFC冠軍George St-Pierre 的寢技教練，亦是多位寢技世界大賽冠軍的導師，他的腳鎖系統更亦為巴西柔術界帶來了不少衝擊，可說是巴柔大神之一。
最近他在社交媒體中分享了自己初到美國讀哲學博士時，兼職夜場守衛的趣事。原來橄欖球球衣與高腳吧凳都是「神器」?
夜場三寶
(John Danaher IG)
在社交媒體中他貼以上一張舊照，並寫到：
又一個5:30 am下班時間：這是一張舊照片，於1990年代漫長的夜店守衛（Bouncer ）工作結束時拍攝的。
像大多數守衛一樣，我在幾間夜店工作以維持收入，也會頂替一些因有人離職或受傷而來的空缺。從我的外表與「裝備」，可以看到這是較多「肢體接觸」的夜店：第一是短髮，總是適合打架；
第二是橄欖球球衣，非常適合打架，它完全防撕裂，短袖利於用前臂勒著對方，又能防止人們抓住我的袖口，材質亦易於洗淨酒水和血液；
第三是超寬鬆的褲子加上超結實的皮帶，能靈活移動，同時牢牢地固定在位，防止褲子脫落或上衣鬆出來。上衣鬆出來的話對方就能用它來擋著你的視線，以及控制你移動。低腰褲從來不是個好選擇，因為一邊打架，一邊要「休」褲實在太難了！
第四是在我旁邊的高腳吧凳：如果打架演變到有人拔出小刀，我會立即將凳子砸碎，現在它就提供了兩個長而結實的棍棒，那是非常出色的擋刀工具，這已救了我幾次。
餐館再打一場後去教哲學
但故事未完，因為下班買漢堡也可能要多打一場：
我會等待夜場負責人數完他的當晚收入，從酒吧的香檳銷售中可以賺很多的。因此，他離開夜店時會帶著很多錢，我會陪他回到布朗斯維爾布魯克林，然後就可以「收工」了。我會步行回家，在當地的一個24小時小餐館，買一個大的芝士漢堡。有時更會在這小餐館遇上剛剛在夜店跟我打過的客人，通常都沒什麼事，但有時就要多打一場了。
然後我回家睡覺，並準備帶著割傷的臉、淤青的黑眼睛到哥倫比亞大學教哲學。(當時John Danaher是哥倫比亞大學的哲學係博士生)
在美國初期的生活，是我人生中最瘋狂的時期，但正是這些早期經歷引起了我對柔術的最初興趣，並且深深影響了我如何看待這技藝的價值。
與伊朗「摔跤手」交手
當被問到有否與有搏擊背景的人交手時，Danaher也說了個有趣故事：
一天晚上，一群人走進了我正在工作的夜店。 在收銀處說他們不想支付附加費。 其中一個是個結實的傢伙，脖子粗壯，步態堅實。 他們在說波斯語（Danaher指應是伊朗人）。 那個大傢伙說他想進去找個朋友，我們的經理卻不容許。他推開了我繼續走， 我攔住了他，他反把我推開，我向內推抓 ( 在摔跤訓練中的Pummel）以抵消他的推力。 他立即熟練地推抓回來，更鎖上了他的手並抱緊了我。
我向後退了再打了一記支釣込足（一種絆腿技）想摔倒他，但他保持了平衡。之後我們都退開了一步，並互相看著對方。 他向我點點頭，我也向他點了頭，他就叫他的朋友們離開了。 他的動作非常流暢，考慮到他的國籍，我猜他是在摔跤訓練中長大的，伊朗擁有極其強大的摔跤傳統。 那時是冬天，他戴著一頂毛線帽，但是我確定他帽下面有一雙花椰菜耳朵！
關於支釣込足，可以看這篇文章：柔道技術：支釣込足／支釣進足
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