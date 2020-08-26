巴柔大神當夜店守衛時的三大裝備　店外戰伊朗人識英雄重英雄

John Danaher 曾為UFC冠軍George St-Pierre 的寢技教練，亦是多位寢技世界大賽冠軍的導師，他的腳鎖系統更亦為巴西柔術界帶來了不少衝擊，可說是巴柔大神之一。

最近他在社交媒體中分享了自己初到美國讀哲學博士時，兼職夜場守衛的趣事。原來橄欖球球衣與高腳吧凳都是「神器」?