【拳霸天下】真人真事變完全虛構　欺騙了電影業界的武術大話王

尚格雲頓 (Jean-Claude Van Damme)在1988主演的《拳霸天下》(英文原名﹕Bloodsport) 可以說是80、90年代的經典搏擊運動電影之一。電影在香港九龍城寨取景，講述主角Frank Dux如何為了自己門派的榮譽而參加每隔五年就會舉辦一次的神秘地下格鬥大會Kumite。電影的劇本當年標榜是以Frank Dux的親身經歷改編，甚至在電影完結後也以字幕標明電影中的故事是真人真事。但隨著電影的流行，很多人開始去考證這個神秘的大型地下賽事以及Frank Dux的身世之謎，並開始發現Frank Dux對自己的描述跟事實似乎相距甚遠。

《拳霸天下》。圖片來源：網上圖片

根據Frank Dux自己的說法，他師承日本忍者Senzo "Tiger" Tanaka，並學到該派的絕技「點脈」(Dim Mak)。之後Frank Dux在1975年代表師父去了巴哈馬群島(Bahamas)參加五年一度，雲集世界各地武術高手的神秘地下格鬥大會Kumite，並最終獲勝。這個故事跟電影《拳霸天下》中所描寫的大概相同。

而除了是武術大師之外，Frank Dux還表示自己是德高望重的美國軍人，從軍時曾參與多項任務而獲得英勇勳章，更曾在1981年至1987年間協助美國CIA進行一些秘密任務。

一切起源於《黑帶》雜誌

Frank Dux之所以開始為人認識，源於他在1980年與《黑帶》雜誌(Black Belt Magazine)的一個訪問。在訪問中，Frank Dux詳細講述了他在1975年在巴哈馬群島**勝出了神秘的Kumite大賽以及自己與Senzo Tanaka的練武經歷。

據Dux的描述，當時的Kumite為一場無限制的搏擊賽，除了咬人和插眼外，什麼招式也可以使用。比賽沒有計分制度，每場比賽的獲勝者都是以KO、投降或是另一方無法繼續作賽。而為期三天比賽每天都有不同的安排。第一天，參加者會在一個12米 x 12米的平台上進行比賽；第二天會修改為是12米 x 4米的長形擂台；最後一日就會到屋頂進行。

在當時的文章中，Dux聲稱自己是首個贏得出賽事的美國人，並保持多項賽事紀錄，包括最快的KO和連續最多的KO。當時他表示自己擁有329勝1負7和的成績，而文章也刊出了Frank Dux在Kumite勝出後手持冠軍盃的相片。

Frank Dux手持冠軍盃。圖片來源：https://bit.ly/348CMjV

雖然多年之後，負責撰寫《黑帶》那篇文章的John Stewart曾表示對這個訪問感到後悔，但當時他們很大程度上是相信這個故事，但明白到故事太過令人難以置信，因此在刊出的時候就已經標明了一個免責聲明，表示：

雖然沒有方法去逐一驗證這個故事的每個細節，但編輯們已經對足夠的基本資料進行了驗證，並有信心讓這個故事公諸於世。 不過由於我們不能把所有證據公開，我們明白每個讀者會根據自己的觀點而對事情有不樣的看法。 《黑帶》雜誌

**香港九龍城寨舉辦的Kumite地下格鬥大會是電影中的情節，在Frank Dux的自傳中地點是在巴哈馬群島

愈來愈多破綻

這個訪問刊出之後讓Frank Dux一夜成名，成為很多武術雜誌的訪問對象，而這個訪問中的「個人經歷」之後亦成為了《拳霸天下》的靈感來源，製作團隊和尚格雲頓除了把故事改編為《拳霸天下》外，也邀請了他擔任《拳霸天下》及之後《獅子心》的動作指導。

《獅子心》。圖片來源：網上圖片

而在之後的訪問中他會加入一些他在軍隊中的經歷，包括獲得英勇勳章，如何從海盜手中解救了一衆孤兒，並在1981年至1987年期間完成了CIA指派的秘密任務等，這些故事他也在自己1996年的回憶錄《The Secret Man》中進行了詳細闡述。

不過他的故事實在太神秘，尤其大戰菲律賓海盜等涉及軍隊和CIA的故事，所以大家就開始嘗試去進一步查探他的真偽。但經過認真的考證後，大家就開始發現，很多事情好像都不太合理，故事顯得錯漏百出。

首先是《洛杉磯時報》記者嘗試逐一擊破Frank Dux的經歷。記者曾向巴哈馬群島政府體育局查詢有關1975年的Kumite大賽，而理所當然部門表示沒有這個神秘大賽的資料。之後記者就《黑帶》雜誌中刊出的獎盃相片進行查探，發現獎盃是在Frank Dux住所附近的一間獎盃店中製作。

而電影編劇Sheldon Lettich在編寫《拳霸天下》劇本時在Frank Dux的介紹下認識了Kumite的另一位參賽者Richard Bender，但數年後發現他其實是Frank Dux找回來以自圓其說的一位朋友。以上的種種，都為整個所謂的Kumite大賽是否真的存在帶來極大的疑問。

除此之外，之後一些軍事刊物亦指出Frank Dux的軍人記錄為捏造。雖然資料顯示Frank Dux的確有在從1975年至1981年曾在海軍陸戰隊服役，但他從未在東南亞作戰，而且沒有跡象表明他曾離開美國。而當中其中一個更明顯的破綻是，Dux曾經公開的軍服照片上所展示的勳章和緞帶不但次序錯了，而且部隊勳章由海軍變了陸軍。

至於Frank Dux曾經替CIA執行任務的說法，CIA也有發言人表示完全沒有這回事。

師承Senzo Tanaka及絕技「點脈」

除了個人經歷之外，Frank Dux的老師忍者Senzo "Tiger" Tanaka也被指為虛構人物。首先，他的名字跟1964年占士邦小說《You Only Live Twice》中的忍者指揮官的名字一樣。而且Frank Dux對師父的去向也是經常改變説法。他曾經指師父Tanaka隱姓埋名後不知去向，也曾在2016年時在自己的網站中表示Tanaka死於日本，之後卻在2017年撰文表示他已經找到Tanaka的死亡證書，證明Tanaka在1975年於洛杉磯去世。

而至於Frank Dux的絕技「點脈」(Dim Mak)，這一招是據說是他那一派的絕招，在電影《拳霸天下》中也曾描述。源於中國功夫的「點穴」，「點脈」在外國一直被視為一種一擊必殺的招式，即所謂的「死亡碰觸」(Death Touch)。但不論是電影中尚格雲頓使用的「點脈」，還是Frank Dux在電視上示範的「點脈」，其展示形式都是隔住兩塊磚頭，然後在不打破上層磚頭的情況下擊碎底下的磚頭。

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外國「點脈」的其中一個理論是通過「內勁」以振動波的方式打傷對手，但以科學的角度來分析Frank Dux的示範，這種打磚方式只是一種普通的物理應用，與一擊必殺的「內勁」沾不上邊。

另外，當時的外國人可能比較難明白這一點，但Frank Dux的絕技叫Dim Mak本身就很奇怪。Frank Dux的師父明明是日本忍者，但絕招卻是竟然是廣東話發音的Dim Mak。不過當中的原因後來也被人解開了，就是因為Frank Dux這一招很大機會也是抄襲別人的，而那個人就是Count Dante。

美國武術怪人Count Dante

Count Dante是美國70年代的著名武術家，原本學習空手道的他為了招式能夠更在街頭上應用而創立了名為「死亡之舞」的Dan-te格鬥系統。Count Dante其中一招絕技就是Dim Mak，而Count Dante有段時間甚至在Marvel的漫畫中刊登自己的廣告。

圖片來源：https://bit.ly/3kSoJoq

而除了「點脈」外，一些研究Count Dante和Frank Dux的人也發現，基本上Frank Dux的經歷很多都是抄襲了Count Dante以前在訪問中説過的故事，包括武術團體Black Dragon Fighting Society，以及到亞洲各地進行死亡決鬥等。

否認指控

對於各種的指控，Frank Dux都堅決否認，並開始與其他人對簿公堂，但都敗訴收場。

但雖然Frank Dux自己的故事站不住腳，對他的指控也並非完全證據確鑿。好像出現問題的獎盃雖然有單據證明是Frank Dux購買，但是單據上卻串錯了Frank Dux的名字，住址資料也不完全正確。而第一本揭露Frank Dux沒有從軍方獲獎的刊物，其出版社除了那本書之外，亦從來都沒有出版過任何的書籍。

Frank Dux認為一切的指控都是其他武術家針對他的行為，而軍方和CIA則為了私人理由而用盡辦法去破壞他的名聲。至於曾經合作的Sheldon Lettich和尚格雲頓，Frank Dux也認為是自己被利用完當電影題材後，尚格雲頓爲了奪走所有的功勞而想盡辦法進行詆譭。

雖然時至現在已經少有人去理會Frank Dux的真僞，但Frank Dux依然會在網上撰文寫一些有關自己的文章去破解別人對他的指控。

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