一招多名｜面對動作相似的武術動作時　應該如何選擇適合的名稱

不知大家有否試過想形容拳手某一個動作時，自己所說的名稱竟然跟朋友所說的有所不同呢？明明是同一個動作，為什麼會有不同名稱呢？稱呼時我們又有些什麼地方需要注意？

▍人體結構動作萬變不離其中

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首先大家需要知道，人類身體不外乎兩手兩腳，結構大同小異，因此每人能夠做出的動作其實十分相似，大概都在一個範圍之內。當然人們能夠經過針對鍛煉，來增加關節肢體的可動能力，例如有些人可以做到「一字馬」、「拱橋腳碰頭」等。另外，還有少數人天生異稟部份結構跟常人不同，例如「手肘反折」或某些關節特別柔軟等。

基於大部分人結構相似，所以即使是不同武術門派，他們的招式可能不時都會有相似的動作，甚至有不同武術家在交流後發現各自武術原來都按照著共同（或相似）的發力方式。雖然說是武術招式，但實際上離不開人體力學及物理原則，你總不能叫一個人倒立去踢出比正常站立還要強的踢擊……

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▍動作外形相似 但當中方法論或略有不同

雖然動作看上去十分相似，但我們卻不可輕易地把不同武術的招式「混為一談」。因為不同武術門派都有各自的「武術方法論」，簡單來說就是對於動作發力、動作應用、對敵思想等有著不同的理解及說明。即使動作外表看上去十分相似，但背後的技術細節卻可以截然不同。

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舉一個不太準確、甚至是近乎「誤解」的「刻板印象」例子︰跆拳道的「橫踢」（Turning Kick）跟泰拳的旋踢兩者都是橫向的旋轉踢擊技，前者經常被指是「提膝彈腿」發力為主，後者則是「轉膊直腳鞭出」發力為主，因此後者經常被認為踢擊力度較大。以上分類法固然十分粗略籠統，並不能真正代表兩種武術踢法的技術差異，但亦已指出了同類型、相似的腳法確實可以有不同的發力原理。

世上並沒有哪一種打擊方法是「最正宗」或「最適合」，因為在不同的距離、時機、情況下，都有其合適的打擊方法。作為練習者，我們應該認識了解不同打擊方法的特性及分別，並加以練習，以應付不同時候的需要。切忌抱著先入為主的想法，認定某某方法是完美，而一成不變。

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▍在形容拳手動作時，應選用哪個技術名稱？

筆者認為較為「安全」的做法，是以一些泛用性較高、比較通用的技術名稱，去稱呼一些同類型且看上去十分相似的招式，例如「Roundhouse kick」或「旋踢」去形容那些以旋轉方式踢出的腳法。雖然「Roundhouse Kick」及「旋踢」並不能直接等同不同武術的旋轉腳法，因為跆拳道中的「橫踢」、泰拳散打的「鞭腿」、空手道的「Mawashi geri（回し蹴り）」各不一樣。

但單從動作外型，有時實在難以分辨拳手的發力方式或動作上的細微分別。可能有人會說「應該按拳手練習的流派去分」，但那麼一來便要每每了解選手背景以及該門派對該技術的正確名稱了。再者，來自空手的選手也可以用其他門派的腿法。

有時即使拳手自稱自己用的是某招，也不見得真的是用上了該招式。例如太極拳為背景的韓飛龍在峨眉傳奇34中以「罕見的傳統太極回旋踢技法」TKO對手，他事後說自己所用的是傳統武術招式「外擺蓮」，但那「外擺蓮」又跟武術套路中的「外擺蓮」風馬牛不相及，到底是「練用不同」還是「個人變化」就不可而知了。所以我們形容時，除了叫它「外擺蓮」，也會指這招「類似極真空手道中的胴廻し回転蹴り(Do Mawashi Kaiten Geri)」，會叫類似是因為真的可能有一些發力差別我們看不出來。

在一般情況下，以「通稱」、「總稱」去形容拳手招式反而更能讓對方理解動作大概。或者有時基於認知所限，在未真正認清拳手背景下，可以稱「跟旋踢/鞭腿/Roundhouse Kick 相似的技術」，但這只意味那動作相似而已，並不真正代表那「真真正正」是那招。正如小編在形容UFN 174亞述拳手那記KO為「轉身肘/轉身背拳」，而不是「轉身肘？背拳？國術叫轉身鞭槌囉」，更何況那選手並沒有國術背景，貿然採用國術稱呼似乎不太妥當。

但假如一些總稱過分廣泛或空泛時，便會失去形容動作的功能，在去到技術分析或是專業層面時，便需要仔細分辨了。

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▍避免採用「一詞多義」、意義不明的名稱

以下轉引自編輯R的文章《【武編週記】複雜的翻譯問題》︰

有一些技術則是外國媒體較為「懶惰」，而我們選擇較麻煩的方法處理。例如，大多在MMA中出現的柔道轉身摔，都會被叫作「Judo hip throw」或更簡單的「Judo throw」就算。而我們因為有練柔道的同事，所以會叫他分開「體落」、「大腰」、「掃腰」等等不同的柔道摔。而且直接寫「柔道摔」也太怪了吧。

但也有一些很多內地媒體會用但每次都可以指不同技術的名詞，如「擺拳」很多時就泛指所有不直不勾的拳，我們就會避免直使用。如果是指 Overhand Right，就寫「大擺拳」再加上英文 (Overhand Right) 作指引，或直接寫 Overhand Right。

▍總括而言

簡而言之，動作相似招式亦可不同，招式不同在於技術細節，不應隨便將之等同或混淆。但基於觀看動作未必能夠輕易分辨出招式差異，在形容動作時可以「類稱」、「泛稱」謂之，即使對方說成是其他武術招式，可能只是基於其認知不同而已，在未能完全弄清拳手招式的情況下應採取更兼容的態度，不一定要強迫對方採用自己的「稱呼」，因為重點在於互相理解，而且終究大家都不知真正誰對誰錯。

大家可以想像自己有一位朋友，他是位空手道習者，因為他只會空手道，所以他總是用空手道的述語去描述各式各樣的搏擊比賽，這其實沒有問題。但假如他強迫別人也要跟著用空手道述語，不跟他的稱呼就是「錯」，那不是很奇怪嗎？

把「旋踢」稱為「旋踢」、「Roundhouse Kick」、「橫踢」、「鞭腿」、「Turning Kick」都無傷大雅，但貿然稱為「某武術的某招」便可免則免了。

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