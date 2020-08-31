璃奈｜美女模特兒格鬥家實力非凡　8戰全勝成日本REBELS踢拳拳后

日本美女拳手ぱんちゃん璃奈在昨日的「REBELS.65」中，成功擊敗對手MISAKI，以8戰全勝之姿成為REBELS 女子46公斤級「初代女王」。可惜代價是……

▍ぱんちゃん璃奈（Panchan Rina）

岡本璃奈，高164厘米，打的量級為46kg，擂台名字是ぱんちゃん璃奈 (Pan-chan Rina)。 1994年3月17日出生於大阪豐中市， 從5歲開始游泳10年，於初中時轉為田徑。

2005年3月搬到東京後，參加了Kick Boxing健身館STRUGGLE。 參加了五次泰國泰拳訓練，並贏得了業餘比賽。 在2019年2月首次亮相職業比賽，之前七場比賽全都贏出。今次則是她第八場職業比賽，亦是首個腰帶冠軍戰。

擂台名字Pan-chan來源於《龍珠》的主角悟空的孫女Pan（小芳），她說是被小芳的「強大吸引」，同時很多人說她長得有點像小芳。

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璃奈活躍於社交媒體，不時分享個人生活照片及拍一些有趣的影片，吸引大量粉絲關注。早陣子她便挑戰了拉動一輛七人車，又打扮成「女僕」拜訪偶像朝倉海的家。

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▍勇奪REBELS「初代女王」寶座

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璃奈今次的對手MISAKI 之前一直活躍於「Shoot Boxing」比賽，職業踢拳戰績為6勝3敗。MISAKI 的作戰風格跟其可愛外表形成強烈對比，她以「猪突猛進」式猛烈打法見稱。今場比賽的重點在於，一直擅長利用身高優勢作外圍打擊的璃奈能否應付MISAKI 的猛攻。

這場REBELS 女子46公斤級初代冠軍戰原訂於4月舉行，但由於疫情關係延期至5月舉行。可惜去到5月疫情尚未平復，所以要等到5個月後的昨日，終於能夠上演這場「女王決戰」。

經過三回合的激戰過後，璃奈獲得裁判「30-29、30-28、30-28」的「一致判定」，成功擊敗勁敵MISAKI，以8戰全勝之姿成為REBELS 女子46公斤級「初代女王」。

從賽後台上圖片可見，璃奈左眼明顯腫脹受傷。甚至去到賽後的慶功宴中，亦不時以手遮住左眼拍照。從今天璃奈的社交媒體照片可見，其左眼已經變成「熊貓眼」。

搏擊受傷在所難免，不過看見美女拳手受傷，就是「我見猶憐」呢。

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