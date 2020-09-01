【盂蘭節】鬼打鬼：靈幻動作喜劇始祖　茅山法術打功夫

就快是農曆七月十四日盂蘭節，臨近這節日長輩都會呼籲大家早早回家，勿在街外流連。一個人宅在家之際，看恐怖電影「應節」可能是其中一項選擇。這次為大家介紹一套「講鬼講怪」，但又不乏笑料的動作電影，靈幻功夫喜劇始祖《鬼打鬼》。

靈幻功夫喜劇由香港原創，可以視為功夫喜劇的變種，這系列將七十年代大熱的功夫電影，融入恐怖與喜劇元素，在八十年代初大放異彩，讓觀眾耳目一新。大家耳熟能詳的代表作會是1985年由林正英主演的《殭屍先生》系列。雖然靈幻功夫喜劇是由《殭屍先生》發揚光大，但最先作這嘗試作品，是《殭屍先生》出品人之一洪金寶的《鬼打鬼》。

七十年代末功夫電影逐漸走下坡，為了重振功夫片，洪金寶參考了七十年代邵氏電影的恐怖片後，創新了功夫片的形式，讓功夫打鬥與靈魂題材相結合，以便給觀眾不一樣的視覺體驗。

啟發電影《殭屍先生》

1980年上映的《鬼打鬼》便是當中代表作。這套香港第一套靈幻功夫喜劇是洪金寶在嘉禾支持下，創立「寶禾電影公司」後第一套作品。影片由洪金寶監製、執導並任編劇，洪金寶、鐘發、元彪、林正英等人主演。故事靈感源於出身戲班的洪金寶記憶中的奇聞，電影橋段主要取材自中國鄉野傳說和民間故事，並引入傳統市井趣味和茅山法術禁忌。

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【武打星蹤】錢小豪：如何延續殭屍片文化

電影講述車夫張大膽（洪金寶 飾）撞破妻子紅杏出牆，姦夫怕醜事洩露殺死張妻並嫁禍張大膽，更雇傭茅山法師（陳龍 飾）對付張。法師的師弟（鍾發 飾）不滿同門師兄施法害人，遂挺身而出救張脫險，一場精彩又搞笑的鬥法就此開始。《鬼打鬼》成為當年全年票房之冠，洪家班一流的動作設計亦大大豐富這電影武打場面。電影啟發了後續如《人嚇人》、《人嚇鬼》和《殭屍先生》等同類作品，使得靈幻功夫喜劇成為香港電影中為人津津樂道的一個特色類型。

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武打動作融入民間茅山術

洪金寶曾提及拍《鬼打鬼》前做了大量資料蒐集，但電影只用了當中十分之二、三，因此《鬼打鬼》最大特色就是在情節中湧現大量茅山鬼神的內容，例如講述茅山道士三戒，做了茅山道士絕後、破衣（不穿整齊的衣服不留隔夜之錢）和遁地（請神上身），又「越窮越見鬼」、「削蘋果不斷皮請鬼」、「與殭屍通人氣」等大量民間傳說，並在劇中重現，令觀眾目不暇接。片中種種離奇見聞也吸引了外國影迷，法國《Playboy》便曾以專題報道片中的茅山法術。

靈幻動作喜劇領軍人物之一錢小豪曾表示，以前武俠片要表達俠義情懷，主角要打嘍囉反派。但靈幻動作喜劇卻不同，主題涉及恐怖，演員動作因而也不能打得太像功夫片，不會「以詠春洪拳打殭屍」，為了顧及喜劇元素，招式設計也要比較諧趣或驚險。

八十年代初，洪金寶帶領洪家班主力開拓五福星系列，但同一時間又不想拋棄之前頗為成功的恐怖喜劇題材(《人嚇人》《鬼打鬼》)，於是找來林正英與許冠英領軍，帶領當時新人拍攝《殭屍先生》，開拓了武打殭屍片潮流。

洪金寶在《鬼打鬼》引入神打元素，透過畫符請鬼神上身後，就會馬上武功了得。(電影截圖)

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